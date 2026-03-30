NSƯT Cát Tường công khai nhà mới ở đường Thống Nhất: "Xây sửa từ trong năm đến ra năm chưa xong"

Mới đây, NSƯT Cát Tường khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ về căn nhà mới mà cô vừa mua tại khu vực đường Thống Nhất, TP.HCM. Nữ nghệ sĩ cho biết tổ ấm này vẫn đang trong quá trình sửa chữa, hoàn thiện và chưa thể dọn vào ở ngay.

Nghệ sĩ Cát Tường chia sẻ cô vừa mua một căn nhà mới gần quán cà phê của mình

Cát Tường không giấu được sự háo hức khi nói về không gian sống mới. Cô nói: "Xây sửa nhà từ trong năm đến ra năm chưa xong. Hôm nay, tôi cúng Thổ thần đất đai tại đây, xin phù hộ cho sửa chữa nhà, xây dựng hoàn thiện nhanh chóng, phù hộ cho gia đạo bình an.

Mai mốt, khi nào sửa xong, mẹ con tôi sẽ dọn qua căn nhà nho nhỏ, xinh xinh này ở. Nhà cũng gần tiệm cà phê Cát Tường luôn. Mình ở riêng cho thoải mái, chứ tiệm bên kia chật hẹp quá. Khu này ở rất yên tĩnh, phía trước kia là đường Thống Nhất, chạy qua quẹo phải là đường số 8, đến quán cà phê chỉ có 3 phút thôi".

Qua chia sẻ, có thể thấy nữ nghệ sĩ đặc biệt yêu thích sự yên tĩnh và tiện lợi của khu vực này. Việc chuyển về sống gần nơi kinh doanh cũng giúp cô dễ dàng cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Căn nhà đang xây sửa của Cát Tường

Cát Tường được biết đến là nghệ sĩ sở hữu nhiều bất động sản.Cô từng rao bán căn nhà tại TP.HCM với giá khoảng hơn 10 tỷ đồng, có diện tích hơn 90m2, thiết kế hiện đại, ô tô có thể vào tận nơi. Đây cũng là một trong những tài sản được nữ nghệ sĩ đầu tư sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trước đó, cô cũng từng bán một căn nhà khác trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng tại TP.HCM. Dù vậy, Cát Tường vẫn sở hữu nhiều bất động sản ở cả trong và ngoài nước, phục vụ mục đích ở và cho thuê. Điều này cho thấy khả năng tài chính ổn định của nữ nghệ sĩ dù từng trải qua không ít khó khăn trong công việc.