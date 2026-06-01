Song Hye Kyo - Park Bo Young vừa lộ nhan sắc thật khi đi đám cưới, càng nhìn càng thấy cuốn

Màn lộ diện mới đây của Song Hye Kyo - Park Bo Young đã khiến cả mạng xã hội phải ồn.

Chiều 1/6, truyền thông Hàn Quốc cho hay, Song Hye Kyo - Park Bo Young mới đây đã dự hôn lễ của 1 stylist nổi tiếng Kbiz. Dù chẳng cần diện trang phục cầu kỳ, 2 nữ diễn viên đình đám vẫn bùng nổ với visual mãn nhãn, đồng thời chứng minh được đẳng cấp nhan sắc không tuổi qua ngay cả những khoảnh khắc đời thường.

Trước ống kính, gương mặt Song Hye Kyo hiện lên bừng sáng, đẹp thanh tú không tỳ vết, gây ấn tượng mạnh với đường nét sắc sảo cùng thần thái đầy cuốn hút. Làn da mịn màng đáng ngưỡng mộ kết hợp cùng kiểu tóc ngắn trẻ trung đã góp phần giúp nữ minh tinh họ Song thêm phần “hack tuổi”. Không cần diện trang phục lộng lẫy như khi dự sự kiện, cô vẫn toát lên ánh hào quang rực rỡ của 1 ngôi sao hạng S, khiến khán giả khó lòng rời mắt.

Trong khi đó, Park Bo Young cũng mang tới hôn lễ mới đây 1 diện mạo trẻ trung thách thức thời gian. Nụ cười rạng rỡ đặc trưng kết hợp cùng trang phục giản dị khiến cho hình ảnh mỹ nhân sinh năm 1990 hiện lên tựa như 1 cô em gái nhà bên dễ thương, trong sáng. Có thể nới, gương mặt thanh thuần, ngọt ngào cùng đôi mắt biết cười của Park Bo Young đã dễ dàng đốn gục trái tim của khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đặc biệt trong clip được quay bằng cam thường trong điều kiện ánh sáng không lý tưởng, visual của cả Song Hye Kyo lẫn Park Bo Young vẫn cực kỳ nổi bật, tạo nên 1 màn đọ sắc “10 phân vẹn 10”, “bất phân thắng bại” giữa 2 mỹ nhân thuộc 2 thế hệ khác nhau. Trong khi Song Hye Kyo khiến fan mê mẩn với hình ảnh mặn mà quyến rũ thì Park Bo Young cũng chẳng hề kém cạnh, chinh phục được khán giả bằng visual ngọt ngào, đáng yêu, không lẫn với bất cứ ai. Sức hút của cả 2 nữ ngôi sao không chỉ đến từ nhan sắc tự nhiên đẹp bất chấp cam thường mà còn ở thần thái tự tin, rạng ngời, bừng sáng trong mọi khung hình.

Không cần diện trang phục cầu kỳ, Song Hye Kyo vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ nhan sắc trẻ đẹp, quyến rũ ở tuổi 45. Ảnh: X

Mỹ nhân họ Song biến luôn 1 khoảnh khắc đời thường thành 1 khung hình lung linh tựa như tấm poster phim. Ảnh: X

Park Bo Young cũng gây sốt trong đám cưới mới đây nhờ visual trẻ trung, “hack tuổi thần sầu”. Ảnh: X

Song Hye Kyo - Park Bo Young cũng dễ dàng vượt qua thử thách cam thường nhờ nhan sắc đẹp bất chấp mọi hoàn cảnh

Được biết, trong hôn lễ của vị stylist nọ, Song Hye Kyo đã mang tới 1 bài phát biểu chúc mừng đám cưới chân thành và ý nghĩa. Trên trang cá nhân, cô dâu cũng đã gửi lời cảm ơn tới nữ diễn viên họ Song trước tấm lòng thành của đàn chị: “Em không thể nào quên được bài phát biểu chân thành của chị trong đám cưới. Bài phát biểu đó quả thực đã được chị viết bằng cả tấm lòng. Chị đúng là người hiểu rõ hành trình của chúng ta hơn bất kỳ ai”.

Bên cạnh đó, Park Bo Young đã đem món quà đặc biệt tới tặng tân lang tân nương trong ngày trọng đại của họ - đó là 120 chai rượu vang đắt tiền. Trên trang cá nhân, cô dâu cũng vừa đăng thông điệp bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng đối với món quà quý của nữ diễn viên họ Park.

Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.

Song Hye Kyo giờ đây đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau hàng loạt tác phẩm gây sốt trên diện rộng. Ảnh: X

Trong khi đó, Park Bo Young sinh năm 1990, được biết đến là “nữ hoàng hack tuổi” showbiz Hàn. Năm 2008, khi vừa tròn 18 tuổi, Park Bo Young vụt sáng thành sao hạng A với Scandal Makers (Ông Ngoại Tuổi 30) - bộ phim ăn khách nhất năm đó, giúp cô đạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại tất cả các giải thưởng lớn. Năm 2012, siêu phẩm A Werewolf Boy (đóng cùng Song Joong Ki) đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả, đồng thời giúp nữ nghệ sĩ họ Park khẳng định vị thế “Nữ hoàng phim tình cảm”.

Sau đó, Park Bo Young tiếp tục chinh phục màn ảnh nhỏ với các bom tấn như Oh My Ghost (2015) và Strong Woman Do Bong-soon (2017) - vai diễn biểu tượng tạo nên cơn sốt toàn châu Á. Đến nay, thay vì đóng khung trong hình tượng dễ thương, cô thử sức với những vai diễn nặng tâm lý và gai góc hơn, chứng minh nhan sắc trẻ thơ chỉ là “vỏ bọc” cho 1 tài năng diễn xuất thượng thừa.

Park Bo Young có năng lực diễn xuất tốt và ngoại hình trẻ trung. Ảnh: Sports Kyunghang

Nguồn: X, Naver