Đoạn video khiến Jennie (BLACKPINK) bị chỉ trích dữ dội

Khoảnh khắc stylist nam chỉnh sửa lại cổ áo cho Jennie khiến thành viên BLACKPINK bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích dữ dội.

Ngày 31/5, mạng xã hội X xuất hiện đoạn video ghi lại khoảnh khắc hậu trường của Jennie tại sự kiện show diễn bộ sưu tập Métiers d’Art 2026 của Chanel ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 26/5.

Như đưa tin trước đó, thành viên BLACKPINK trở thành tâm điểm chú ý tại show thời trang với bodysuit cổ khoét sâu phối cùng quần suông cạp cao đính hàng cúc vàng, tôn lên vẻ quyến rũ và thanh lịch.

Đoạn video về Jennie đang gây sốt mạng xã hội.

Trong video mới chia sẻ, Jennie được thấy đứng trước xe bảo mẫu, được một người đàn ông đeo kính chỉnh sửa phần cổ áo. Điều đáng chú ý là chủ bài đăng còn kèm thêm dòng bình luận: “Sao cô ta có thể cho phép một người đàn ông chỉnh sửa trang phục trong khi có cả một nhóm phụ nữ ở đó nhỉ? Như vậy có phù hợp không?”.

Chỉ sau một ngày, video thu hút hơn 1,6 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt thích. Nó nhanh chóng trở thành cái cớ để nhiều người chỉ trích, xúc phạm nữ thần tượng. Họ gắn cho cô những biệt danh như “pick me girl” (từ lóng trên mạng để chỉ những cô gái luôn cố tỏ ra mình đặc biệt, khác biệt so với số đông phụ nữ, với mục đích thu hút sự chú ý hoặc công nhận từ đàn ông) hay “male centered woman” (người phụ nữ đặt đàn ông làm trung tâm)…

Thậm chí, cả BLACKPINK cũng bị kéo vào câu chuyện, bị mỉa mai là “the biggest culture vulture” (tạm dịch: kẻ trục lợi văn hóa lớn nhất).

Trước sự tấn công này, đông đảo người hâm mộ lên tiếng bênh vực Jennie. Họ chỉ ra nam stylist chỉ đang làm công việc của mình và không có gì không phù hợp trong đoạn video đang gây sốt cả. Khán giả cũng lên án sự kỳ thị phụ nữ đằng sau những lời lẽ cay độc nhắm vào chủ nhân hit Solo.

Cư dân mạng bình luận: “Anh ấy là stylist đồng tính của cô ấy đấy. Ai quan tâm đó là đàn ông hay phụ nữ, miễn là cô ấy thoải mái với điều đó. Không phải việc để những kẻ thù ghét đưa ra chỉ trỏ”, “Nhiều người hành xử như Jennie gây ra tội ác gì khủng khiếp lắm vậy. Thật điên rồ! Họ là những kẻ khiến xã hội này không bao giờ có được sự bình đẳng nam - nữ”, “Đó là công việc, đó là sự chuyên nghiệp. Jennie và người đàn ông không có vấn đề gì, chỉ những kẻ săm soi mới bất bình thường”, “Những người này bị làm sao vậy? Không có gì sai trong video đó cả. Nếu bạn thấy việc stylist chỉnh trang phục cho nghệ sĩ là sai, bạn mới chính là vấn đề. Họ mổ xẻ như kiểu video trích dẫn cái gì kinh khủng lắm vậy”…