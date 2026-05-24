Công bố hành vi phạm pháp của tài tử xứ Hàn bị Song Hye Kyo từ chối

Vào ngày 23/5, TenAsia đưa tin nam diễn viên Ryu Seung Bum bị phạt vì nhiều lần vi phạm luật giao thông. Được biết, nam diễn viên đã nhiều lần sử dụng chiếc xe Carnival - tài sản sở hữu của công ty - lái vào đường dành riêng cho xe bus trong quá trình quay phim Good News. Kết quả là công ty của anh đã bị cơ quan chức năng phạt tiền.

Theo Điều 61 của Luật Giao thông đường bộ, vi phạm làn đường dành riêng cho xe bus sẽ bị phạt 60.000 won (1 triệu đồng) và trừ 30 điểm phạt đối với xe ô tô con, 70.000 won (1,2 triệu đồng) và 30 điểm phạt đối với xe tải nhỏ. Để sử dụng làn đường dành riêng cho xe bus, xe ô tô con hoặc xe tải nhỏ có từ 9 chỗ ngồi trở lên phải có ít nhất 6 hành khách trên xe. Ngay cả việc vô tình đi vào làn đường cũng sẽ bị xử phạt.

Ryu Seung Bum dùng xe công ty vi phạm luật giao thông. Ảnh: X

Mặc dù Ryu Seung Bum là diễn viên thuộc công ty Y1 Entertainment và có quản lý riêng, nhưng anh đã tự mình di chuyển đến và đi từ địa điểm quay phim bằng xe của công ty mà không có quản lý đi cùng. Chiếc xe mà Ryu Seung Bum sử dụng là xe Carnival 7 chỗ, một mẫu xe không được phép sử dụng làn đường dành cho xe bus.

Nếu bị cảnh sát bắt quả tang tại chỗ, người lái xe sẽ bị phạt tiền và trừ điểm. Tuy nhiên, nếu bị camera giao thông tự động ghi hình, chủ xe sẽ bị phạt hành chính. Điều này giải thích tại sao Ryu Seung Bum đã nhiều lần vi phạm nhưng anh không bị trừ điểm nào, mà chỉ có công ty của anh bị phạt.

Thậm chí có thông tin cho rằng nam diễn viên thường xuyên đi lại giữa Slovakia và Hàn Quốc sau khi kết hôn. Vì không sở hữu xe riêng ở Hàn Quốc nên anh đều dùng xe của công ty cho các lịch trình cá nhân. Gần đây, Ryu Seung Bum đã chấm dứt hợp đồng độc quyền với Y1 Entertainment và đang ở giai đoạn cuối ghi hình cho phim Dealer.

Ồn ào khiến nhiều khán giả thất vọng với nam diễn viên. Ảnh: X

Thông tin này đã khiến nhiều khán giả thất vọng với Ryu Seung Bum. Ryu Seung Bum sinh năm 1980, từng là diễn viên tài năng với lối diễn xuất duyên dáng của màn ảnh Hàn Quốc. Nam diễn viên ghi dấu ấn với loạt tác phẩm đình đám như Waikiki Brothers, Sympathy for Mr. Vengeance, Conduct Zero, Crying Fist, The Unjust, The Berlin File, New World… Năm 2023, anh ghi dấu ấn với khán giả châu Á khi tái xuất trong series gốc Disney+ Moving, sau 4 năm vắng bóng.

Đến tháng 6/2025, dư luận dậy sóng khi Song Hye Kyo bất ngờ bị bạn diễn cũ Ryu Seung Bum tố "giả tạo". Ryu Seung Bum từng đóng chung với Song Hye Kyo trong phim Sunlight Pours Down năm 2004. Sau hơn 20 năm, nam diễn viên mới hé lộ "quốc bảo nhan sắc" từng từ chối đóng cảnh hôn với anh: "Cô ấy nhất quyết không quay cảnh hôn với tôi. Điều đó khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nặng nề. Xấu hổ đến mức đến giờ tôi mới dám nói ra". Hóa ra, Song Hye Kyo chê Ryu Seung Bum thiếu vệ sinh.

Ryu Seung Bum tố Song Hye Kyo giả tạo. Ảnh: X

Tài tử này bác bỏ: "Có tin đồn cho rằng tôi lười tắm rửa và không giữ vệ sinh cá nhân, và nhiều người tin điều đó, kể cả Song Hye Kyo. Nhưng sự thật là tôi tắm thường xuyên và rất sạch sẽ". Ryu Seung Bum bày tỏ sự thất vọng sâu sắc, cho rằng Song Hye Kyo từ chối đóng cảnh hôn vì lúc đó đang có bạn trai: "Nhưng việc đổ lỗi cho tôi không vệ sinh thì thật giả tạo. Tôi muốn nói với cô ấy: Đừng giả tạo nữa".

Lời tố cáo này đã làm dậy sóng dư luận. Đây là lần đầu tiên có 1 bạn diễn đứng ra công khai chỉ trích Song Hye Kyo bằng những từ ngữ mạnh mẽ như "giả tạo" và "làm tổn thương lòng tự trọng". Việc từ chối đóng cảnh hôn với bạn diễn thậm chí còn bị cho là thiếu chuyên nghiệp trên trường quay. Bất chấp lời tố cáo, nữ diễn viên không lên tiếng.