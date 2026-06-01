“Nữ hoàng Wushu” là vợ cũ một ca sĩ đình đám tuyên bố không lấy chồng lần 3, không sinh con nữa

Dù tuyên bố không lấy chồng lần nữa nhưng “Nữ hoàng Wushu” là vợ cũ một ca sĩ đình đám cho biết, cô không hề sợ đàn ông, không sợ yêu.

Mới đây, “Nữ hoàng Wushu” Nguyễn Thúy Hiền thu hút sự chú ý khi chia sẻ về quan điểm tình yêu và hôn nhân sau nhiều thăng trầm cuộc sống. Đáng chú ý, vợ cũ nhạc sĩ Tú Dưa khẳng định cô không còn ý định lấy chồng lần thứ ba hay sinh thêm con.

"Tôi sẽ không lấy chồng nữa, không sinh con nữa”, Thúy Hiền tâm sự trên tờ Ngoisao. Theo “Nữ hoàng Wushu” lý do cô không muốn kết hôn nữa không phải vì sợ đàn ông mà muốn yêu theo cách riêng của bản thân. Thúy Hiền cũng tiết lộ, với những người đàn ông cũ, cô vẫn coi là bạn.

Nguyễn Thúy Hiền sinh năm 1979 tại Hà Nội, là một trong những huyền thoại lớn nhất của thể thao Việt Nam. Cô được mệnh danh là “Nữ hoàng Wushu”, “Cô gái vàng” nhờ bảng thành tích đồ sộ với 7 chức vô địch thế giới cùng nhiều huy chương vàng tại các kỳ SEA Games và giải đấu châu Á.

Năm 1993, khi mới 14 tuổi, Thúy Hiền gây tiếng vang lớn khi giành Huy chương Vàng Đao thuật tại Giải vô địch Wushu thế giới ở Malaysia, trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên vô địch thế giới. Sau khi giải nghệ vào năm 2005, cô vẫn giữ sức hút đặc biệt với công chúng.

Những năm gần đây, Thúy Hiền tái xuất showbiz khi tham gia MV Cánh chim phượng hoàng của ca sĩ Tùng Dương – ca khúc do chồng cũ Tú Dưa sáng tác. Cô cũng nhận được sự quan tâm khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 và lần đầu trải lòng về cuộc chiến kéo dài gần hai thập kỷ với chứng trầm cảm.

Về đời tư, Thúy Hiền kết hôn với nhạc sĩ Tú Dưa năm 2002 và có hai con gái chung. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 4 năm trước khi cả hai ly hôn vào năm 2006. Sau đó, cô từng trải qua một mối tình kéo dài 8 năm thì tan vỡ. Theo Znews, một phần lý do chia tay là vì Thúy Hiền không muốn kết hôn lần nữa.

Thế nhưng vào năm 2019, nhiều người bất ngờ khi Thúy Hiền tái hôn lần 2 với người bạn thanh mai trúc mã tên Tiến Dũng. Theo tờ Lao động đưa tin, Thúy Hiền là người chủ động chia sẻ về hạnh phúc trên trang cá nhân. Cô còn có chia sẻ hài hước: "Trăm phương ngàn kế anh giăng sẵn, việc tôi còn lại là chui vào". Thế nhưng cuộc hôn nhân này cũng không kéo dài, cả hai quay trở lại làm bạn.