Han Ga In bất ngờ tuyên bố hối hận vì cưới chồng sớm, hôn nhân với tài tử Yeon Jung Hoon đang có biến căng?

Hôn nhân của "cặp tiên đồng - ngọc nữ" Han Ga In và Yeon Jung Hoon đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Ngày 1/6, tờ Kbizoom đưa tin "quốc bảo nhan sắc xứ Hàn" Han Ga In xuất hiện trên kênh YouTube Ggondaehee và cởi mở chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình. Trong cuộc trò chuyện, minh tinh Mặt Trăng Ôm Mặt Trời đã nhận được câu hỏi " Nếu có kiếp sau, cô có muốn kết hôn với Yeon Jung Hoon lần nữa không?". Đáp lại MC, Han Ga In nói rằng cô đã nhận được câu hỏi này vô số lần trong hơn 20 năm và dù là với ai trong hoàn cảnh nào, câu trả lời vẫn sẽ là "không".

Theo Han Ga In, cô đã kết hôn quá sớm và sống với Yeon Jung Hoon suốt 21 năm qua. Nếu có kiếp sau, cô hy vọng bản thân được gặp gỡ những người đàn ông khác và có trải nghiệm hẹn hò với nhiều người hơn, thay vì chọn lên xe hoa ở tuổi đôi mươi. "Dù có yêu Yeon Jung Hoon đến cỡ nào thì việc lại gặp đúng người đó thêm một lần nữa ở kiếp sau thật sự rất ba chấm. Đôi lúc tôi có chút hối hận vì đã cưới chồng vào năm mình mới chỉ 21 tuổi. Thế nên, nếu được tái sinh, cô sẽ không kết hôn với Yeon Jung Hoon nữa" , Han Ga In nói.

Khi nhận được câu hỏi ở kiếp sau có muốn kết hôn với Yeon Jung Hoon lần nữa không, Han Ga In thẳng thắn trả lời "không". Ảnh: Kbizoom.

Theo minh tinh xứ Hàn, cô đã kết hôn quá sớm và sống với Yeon Jung Hoon suốt 21 năm qua. Do đó, cô hy vọng được gặp gỡ những người đàn ông khác và có nhiều trải nghiệm hẹn hò hơn ở kiếp sau, thay vì chọn lên xe hoa ở tuổi đôi mươi. Ảnh: X.

Phản hồi phũ phàng của Han Ga In khi nhận được câu hỏi liên quan đến chồng tài tử khiến dân tình xôn xao. Nhiều người nghi vấn "cặp đôi vàng Kbiz" gặp trục trặc hôn nhân, đồng thời nhớ lại lời tiên đoán của pháp sư Lee Geon Joo trong cuộc gặp gỡ với ngọc nữ xứ Hàn vào tháng 9/2025 rằng Han Ga In và Jeon Jung Hoon sẽ ly hôn trong 2 năm tới

Tuy nhiên, không ít người hâm mộ lại cho rằng dù Han Ga In nói rằng cô hối hận vì cưới chồng sớm và muốn trải nghiệm những mối quan hệ khác nếu có kiếp sau, nhưng phát ngôn này chỉ là câu đùa vui mang tính hài hước, không phải dấu hiệu cho thấy hôn nhân của nữ diễn viên và Yeon Jung Hoon đang gặp vấn đề. Trên thực tế, cặp đôi vẫn được công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc và kín tiếng suốt nhiều năm qua.

Từng có 1 nhận định rằng vợ chồng Han Ga In và Yeon Jung Hoon sẽ ly hôn trong 2 năm tới. Điều này cũng như thái độ của nữ diễn viên khi được hỏi về chồng khiến khán giả vô cùng lo lắng. Ảnh: X.

Han Ga In và Yeon Jung Hoon là một trong những cặp đôi "vàng" của làng giải trí Hàn Quốc, nổi tiếng với mối tình lãng mạn bắt đầu từ phim trường và đã kết hôn tròn 20 năm. Họ được ví như "tiên đồng ngọc nữ" nhờ vẻ ngoài điển trai, xinh đẹp và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, kín tiếng.

Câu chuyện tình bắt đầu vào năm 2003, khi cả hai cùng đóng vai chính trong bộ phim truyền hình hàng ngày Yellow Handkerchief (Khăn tay vàng ) của đài KBS. Lúc đó, Han Ga In mới 21 tuổi, đang là "ngọc nữ" được yêu mến nhờ nhan sắc trong sáng, trong khi Yeon Jung Hoon, 25 tuổi, là diễn viên mới nổi với vai trò nam chính. Họ vào vai cặp tình nhân, và chính những cảnh quay lãng mạn đã khơi dậy tình cảm thực sự.

Yeon Jung Hoon từng chia sẻ khoảnh khắc anh "đổ" vợ là vào một ngày xuân ấm áp, khi Han Ga In cắt tóc mái mới và xuất hiện trên trường quay với vẻ ngoài rạng rỡ, "tỏa sáng như hoa anh đào". Anh kể: "Lúc đó, mắt tôi hoa lên, tim đập loạn xạ" . Tuy nhiên, không phải tình yêu sét đánh ngay từ đầu. Yeon Jung Hoon thừa nhận anh dần bị chinh phục bởi tính cách chuyên nghiệp, thái độ làm việc nghiêm túc và sự dễ thương của Han Ga In, chứ không chỉ nhan sắc. Anh không dám tỏ tình trực tiếp mà chỉ gọi điện sau khi về nhà, nói: "Anh sẽ gọi khi về đến nhà bằng taxi". Han Ga In ban đầu ngạc nhiên nhưng sau đó mở lòng.

Sau ba tháng phim đóng máy, họ chính thức hẹn hò. Cả hai cùng giành giải Nam/Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại KBS Drama Awards năm đó, đánh dấu bước ngoặt ngọt ngào trong sự nghiệp lẫn tình yêu. Chỉ hai năm sau khi quen nhau, ngày 26/4/2005, Han Ga In (23 tuổi) và Yeon Jung Hoon (27 tuổi) tổ chức đám cưới. Đây là quyết định táo bạo ở độ tuổi "hoàng kim" của sự nghiệp, khiến dư luận xôn xao. Đám cưới của họ thu hút sự chú ý lớn, nhưng cũng là minh chứng cho tình yêu chân thành. Han Ga In từng nói gia đình chồng đã "chữa lành" tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của cô (cha bỏ đi sớm, chị gái hay đánh cô), mang lại sự ấm áp mà cô hằng mơ ước. Sau nhiều năm hôn nhân, họ có 2 người con. Tháng 3/2024, Han Ga In đăng bộ ảnh cưới đầu tiên sau 19 năm, khiến mạng xã hội Hàn dậy sóng.

Han Ga In - Yeon Jung Hoon chính thức về chung một nhà cách đây 21 năm, là một trong những cặp đôi quyền lực nhất tại làng giải trí Hàn Quốc. Ảnh: X

Nguồn: KoreaBoo, Kbizoom