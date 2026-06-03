Nữ giám khảo chấm Hương Giang 5 điểm thông báo từ chức

Động thái mới nhất của bà Lupita Jones - người chấm Hương Giang 5 điểm - khiến fan Việt bàn tán xôn xao.

Kể từ sau đêm chung kết Miss Grand International All Stars, Lupita Jones trở thành một trong những cái tên được cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam quan tâm nhất. Từ những phát ngôn bảo vệ quyết định chấm điểm, bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội cho đến các động thái mới nhất trên trang cá nhân, mọi nhất cử nhất động của cựu Hoa hậu Hoàn vũ 1991 đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận.

Giữa lúc làn sóng tranh cãi vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, Lupita Jones tiếp tục khiến cộng đồng fan sắc đẹp bất ngờ khi thông báo từ chức Giám đốc quốc gia Miss Charm Mexico . Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) là cuộc thi do người Việt sáng lập, từng tổ chức 3 mùa.

Lupita Jones thông báo từ chức Giám đốc quốc gia Miss Charm Mexico

Trong bài đăng mới nhất, Lupita Jones cho biết bà đã chính thức gửi email tới ban tổ chức Miss Charm để thông báo việc từ nhiệm. Cụ thể, trên trang cá nhân, Hoa hậu Hoàn vũ 1991 chia sẻ: "Tôi muốn đưa ra một thông báo trước khi có bất cứ chuyện gì khác xảy ra. Hôm nay, tôi đã gửi một email cho ban tổ chức Miss Charm. Để báo cho họ biết rằng tôi sẽ rút lui khỏi vị trí Giám đốc Quốc gia của Miss Charm tại Mexico.

Bởi vì rõ ràng là, như các bạn có thể hình dung, tôi không muốn bất kỳ cô gái nào mà tôi cử đi thi phải chịu rủi ro, kiểu như ngay từ đầu đã bị tước đi các cơ hội để có một màn thể hiện tốt trong cuộc thi. Hoặc là... chuyện không ai muốn, nhưng cô ấy có thể gặp phải tình huống trớ trêu hay một khoảng thời gian tồi tệ nào đó nếu người ta biết rằng tôi là người cử cô ấy đi.

Vì vậy, tôi xin thông báo rằng tôi đã chính thức từ chức Giám đốc của Miss Charm. Và chà, gửi tới tất cả những ai luôn soi mói những gì tôi làm hay không làm, thì thôi nào, cứ chạy đi mà hóng hớt đi. Như mọi khi".

Thông báo từ chức của Lupita Jones khiến fan sắc đẹp bàn tán rôm rả

Phát ngôn của Lupita Jones nhanh chóng khiến cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế xôn xao. Nhiều người cho rằng nữ giám khảo đang ám chỉ những tranh cãi mà bà phải đối mặt trong thời gian qua. Trong khi đó, một số ý kiến nhận định việc từ chức có thể xuất phát từ những lý do riêng liên quan đến công việc và định hướng cá nhân của Lupita.

Trước đó, Lupita Jones liên tục bị réo tên khi công bố bảng điểm cho thấy bà chấm Hương Giang 5 điểm ở cả hai phần thi ứng xử thuộc Top 5 và Top 3. Kết quả này nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn tán trên mạng xã hội. Trong khi nhiều giám khảo khác dành cho Hương Giang các mức điểm dao động từ 8,5 đến 10, con số 5 từ Lupita Jones bị nhiều khán giả đánh giá là quá khắt khe. Không ít ý kiến cho rằng phần thể hiện của Hương Giang hoàn toàn tròn trịa, tự tin và không đến mức nhận số điểm chênh lệch lớn như vậy so với các thí sinh còn lại.

Giữa lúc tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, một động thái mới từ phía Lupita Jones bất ngờ khiến cộng đồng fan sắc đẹp Việt tiếp tục dậy sóng. Theo đó, trên Instagram của Lupita Jones xuất hiện bài đăng chung với một trang mạng khác. Gây chú ý chính là bài viết này đã sử dụng hình ảnh chế với nhân vật trung tâm là Lupita Jones, và ở bên trái bức ảnh là chi tiết một khung ảnh nhỏ chứa chân dung Hương Giang được xử lý theo tông trắng đen, xung quanh còn có nến.

Không dừng lại ở đó, phần nội dung đi kèm còn ẩn ý việc Hương Giang vào Top sâu nhờ bình chọn từ khán giả, và may mắn khi có Lupita Jones ở đó kiểm soát việc này với con số 5 điểm, qua đó giúp người đẹp Colombia đăng quang thuyết phục.

Bài đăng gây sốc của giám khảo Miss Grand được cho là đáp trả lại làn sóng phẫn nộ của fan Việt

Gần 1 ngày trở thành tâm điểm tranh cãi của cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam, chiều 1/6, khi truy cập vào trang Instagram của nữ giám khảo này, cư dân mạng phát hiện bài đăng gây tranh cãi về Hương Giang đã "bay màu".

Hiện chưa rõ bài đăng được nữ giám khảo chủ động gỡ bỏ hay chỉ thay đổi chế độ hiển thị. Phía Lupita Jones cũng chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào liên quan đến việc bài viết biến mất khỏi trang cá nhân.

Trong khi đó, Lupita Jones vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Nữ giám khảo liên tục đăng tải các video và hình ảnh mới với tâm trạng khá thoải mái. Tuy nhiên, Hoa hậu Hoàn vũ 1991 vẫn tắt chế độ bình luận công khai.

Sau chung kết Miss Grand International All Stars, những động thái của Hoa hậu Hoàn vũ 1991 luôn nhận nhiều tranh cãi

Lupita Jones, tên đầy đủ María Guadalupe Jones Garay, sinh năm 1967, là một trong những gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nhan sắc Mexico.

Năm 1991, bà ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành người đẹp Mexico đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Chiến thắng này không chỉ đưa tên tuổi Lupita Jones lên hàng ngôi sao mà còn được xem là bước ngoặt quan trọng, tạo nền tảng cho sự vươn lên mạnh mẽ của Mexico trên các đấu trường sắc đẹp quốc tế trong nhiều thập kỷ sau đó.

Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ, Lupita Jones tiếp tục gắn bó với lĩnh vực sắc đẹp nhưng ở vai trò mới. Bà chuyển hướng sang công tác đào tạo, quản lý và tổ chức các cuộc thi nhan sắc. Năm 1994, Lupita thành lập đơn vị riêng chuyên tuyển chọn, huấn luyện các đại diện Mexico tham gia những sân chơi sắc đẹp lớn trên thế giới, qua đó góp phần xây dựng nên một trong những cường quốc hoa hậu hàng đầu khu vực Mỹ Latinh.

Dưới sự dẫn dắt của Lupita Jones, nhiều người đẹp Mexico đã đạt thành tích cao, trong đó có các Hoa hậu Hoàn vũ như Ximena Navarrete và Andrea Meza. Ngoài vai trò "bà trùm hoa hậu", bà còn hoạt động với tư cách nhà sản xuất, diễn viên, diễn giả, tác giả sách và đại sứ cho nhiều hoạt động cộng đồng.

Ảnh: Tổng hợp