Diễn viên "Tam quốc diễn nghĩa" qua đời

Diễn viên gạo cội Ngụy Tông Vạn - tài tử gắn liền vai Tư Mã Ý trong "Tam quốc diễn nghĩa 1994" - qua đời ở tuổi 88. Sau thông tin được gia đình xác nhận, nhiều đồng nghiệp và khán giả bày tỏ tiếc thương, trong đó có diễn viên Ngô Kinh.

Sina đưa tin diễn viên gạo cội Ngụy Tông Vạn - người thủ vai Tư Mã Ý trong Tam quốc diễn nghĩa 1994 - qua đời ở tuổi 88. Thông tin được gia đình của nam diễn viên xác nhận với truyền thông. Lễ viếng nghệ sĩ dự kiến diễn ra ngày 5/6 tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Diễn viên Ngô Kinh đăng bài tưởng nhớ tài tử gạo cội. Nam diễn viên cho biết anh có cơ hội hợp tác với Ngụy Tông Vạn trong Giang sơn vi trọng, luôn dành sự kính trọng đặc biệt cho tiền bối.

“Tôi may mắn được kết duyên với thầy Ngụy Tông Vạn. Phong thái của bậc tiền bối luôn là điều khó quên. Xin cảm ơn vì chúng ta có cơ hội gặp gỡ và làm việc cùng nhau. Thầy hãy yên nghỉ, chúng tôi mãi mãi nhớ về thầy”, Ngô Kinh chia sẻ.

Nhiều đồng nghiệp, khán giả dòng phim cổ trang bày tỏ tiếc nuối, đặc biệt với thế hệ từng gắn bó cùng phiên bản kinh điển của Tam quốc diễn nghĩa.

Diễn viên Ngụy Tông Vạn có nhiều vai để đời, nổi tiếng nhất là Tư Mã Ý ở Tam quốc diễn nghĩa 1994.

Lần gần nhất ông xuất hiện là hồi tháng 3, trong dịp hội ngộ diễn viên kỳ cựu của Tam quốc diễn nghĩa 1994, trong đó có Đường Quốc Cường và Bào Quốc An.

Ngụy Tông Vạn sinh năm 1938 tại Thượng Hải, Trung Quốc, sớm theo đuổi nghệ thuật biểu diễn sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải năm 1959. Ông có thời gian công tác tại Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Thượng Hải, tích lũy nhiều kinh nghiệm sân khấu trước khi chuyển hướng sang điện ảnh, truyền hình.

Hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, Ngụy Tông Vạn tham gia nhiều dự án nổi tiếng. Vai diễn gắn liền tên tuổi của ông là Tư Mã Ý trong Tam quốc diễn nghĩa 1994. Ông để lại ấn tượng hình ảnh một Tư Mã Ý mưu lược, thâm sâu và tham vọng. Đến nay, đây vẫn được xem là một trong những phiên bản kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ.

Ngoài Tam quốc diễn nghĩa, ông còn gây chú ý với vai Cao Cầu trong Thủy hử (1998), để lại dấu ấn bằng hình tượng gian thần quyền lực, thủ đoạn. Nam diễn viên cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm như Thiên long bát bộ, Đầu danh trạng, Tam Mao tòng quân ký, Đại Tống đề hình quan...

Năm 1992, vai diễn trong Tam Mao tòng quân ký giúp ông giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại giải thưởng Kim Kê, một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá của Trung Quốc. Ông được phong danh hiệu diễn viên hạng nhất quốc gia từ năm 1989.

Theo Sina, tài tử Ngụy Tông Vạn sống kín tiếng, được đồng nghiệp kính trọng thái độ nghiêm túc với nghề. Ông hiếm khi tham gia các hoạt động giải trí, dành phần lớn thời gian cho việc nghiên cứu nhân vật và sân khấu.