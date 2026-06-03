Dua Lipa cưới gây sốt: Từ trang sách mở ra tình yêu chuẩn "ngôn tình", tiểu thuyết cũng chỉ đến thế!

Định mệnh đã đem Dua Lipa và Callum Turner lại gần nhau sau 1 khoảnh khắc tình cờ.

Vào ngày 31/5 vừa qua, tại Old Marylebone Town Hall, Anh Quốc – nơi từng chứng kiến những đám cưới của những ngôi sao đình đám – nữ ca sĩ Dua Lipa và tài tử Callum Turner đã lặng lẽ trao lời thề trong một buổi lễ dân sự thân mật, chỉ có người thân và bạn bè gần gũi. Không phô trương, không váy cưới công chúa, Dua Lipa chọn một phong cách phá cách, thanh lịch và cực kỳ “cô ấy”: đầm suit cưới custom của thương hiệu Schiaparelli, lấy cảm hứng rõ nét từ bộ suit huyền thoại của Bianca Jagger năm 1971 khi cưới rocker Mick Jagger.

Trang phục này khiến nàng ca sĩ 31 tuổi trông vừa mạnh mẽ, vừa nữ tính và cực kỳ hiện đại. Chú rể Callum Turner diện vest navy Ferragamo lịch lãm. Khi cặp đôi bước ra, pháo giấy bay đầy trời, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cả hai khiến ai nhìn cũng phải cảm nhận được hạnh phúc tràn đầy.

Đám cưới tại tòa thị chính của Dua Lipa - Callum Turner đang gây sốt toàn cầu. Ảnh: Instagram

Nữ ca sĩ chọn váy suit và mũ rộng vành độc đáo, lấy cảm hứng từ Bianca Jagger. Ảnh: Instagram

Sau hôn lễ, Dua Lipa tự tay đăng tải loạt ảnh trên Instagram – những bức hình toát lên vẻ hạnh phúc “đẹp như mơ”: ánh mắt cặp đôi trao nhau đầy yêu thương, nụ cười không giấu nổi, khoảnh khắc hai người nắm tay bước vào cuộc sống vợ chồng. Loạt ảnh nhanh chóng gây bão mạng xã hội, khiến hàng vạn fan để lại lời chúc mừng chương mới trong cuộc đời thần tượng.

Ảnh: Instagram

Dua Lipa tự đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào và đậm chất nghệ thuật trong đám cưới. Ảnh: Instagram

Từ trang sách đến thành đôi: Chuyện tình yêu như tiểu thuyết!

Câu chuyện tình của Dua Lipa và Callum Turner cũng đang khiến cả thế giới sốt sắng. Đầu năm 2024, hai người tình cờ ngồi gần nhau tại Los Angeles, Mỹ. Cả hai đều đang đắm chìm trong cuốn Trust của Hernán Díaz. Khi họ ngẩng đầu lên, phát hiện mình đang đọc đúng cùng một đoạn, cùng một trang sách. Khoảnh khắc ấy như tia sét đánh giữa ngôi sao âm nhạc đình đám và tài tử đang lên. Không hẹn mà gặp, Dua Lipa và Callum Turner cùng thốt lên “Bạn cũng đang đọc cuốn này à?”, và phần còn lại đã trở thành lịch sử.

Từ những cuộc nói chuyện sâu sắc về sách vở, nghệ thuật, cuộc sống, họ nhanh chóng nhận ra sự đồng điệu hiếm có. Callum Turner là chàng diễn viên kín tiếng, trở thành bến đỗ bình yên cho ngôi sao nhạc pop Dua Lipa. Họ giữ mối quan hệ kín đáo một thời gian trước khi công khai vào năm 2024.

1 cuốn sách đã đưa cặp đôi xích lại gần nhau, đó là khoảnh khắc định mệnh. Ảnh: Instagram

Đến Giáng sinh 2024, Callum Turner cầu hôn Dua Lipa trong không khí ấm áp, ấm cúng. Đáng yêu hơn, anh đã lén thiết kế nhẫn cùng chị gái và bạn thân của Dua Lipa để đảm bảo “đúng gu cô ấy đến từng milimet”. Tháng 6/2025, giọng ca New Rules xác nhận đính hôn trên British Vogue với nụ cười hạnh phúc: “Chúng tôi rất hào hứng. Thật đặc biệt khi biết rằng người bạn sẽ cùng mình già đi lại hiểu mình đến thế”. Họ là cặp đôi bổ sung hoàn hảo: Dua Lipa mang lại màu sắc, niềm vui và sự phiêu lưu; Callum Turner mang lại sự bình yên và chiều sâu.

Khung cảnh hạnh phúc của Callum Turner - Dua Lipa cũng khiến khán giả vui lây. Ảnh: Instagram

Cặp đôi tuyệt đẹp mới của showbiz

Có thể nói rằng showbiz thế giới vừa chào đón thêm 1 cặp đôi quyền lực khi cả Dua Lipa và Callum Turner đều đang vào độ chín của sự nghiệp. Dua Lipa sinh năm 1995 tại London, nổi tiếng từ khi 20 tuổi với bản hit New Rules . Với giọng hát mạnh mẽ, phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng và loạt hit như Levitating , Houdini , Don’t Start Now , cô đã chinh phục 3 Grammy và đạt hàng tỷ lượt nghe trên toàn cầu. Với sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, Dua Lipa là biểu tượng của sự độc lập, mạnh mẽ, luôn biết mình muốn gì và dám sống hết mình.

Dua Lipa là giọng ca nổi danh thế giới. Ảnh: Instagram

Callum Turner năm nay 36 tuổi, là diễn viên tài năng người Anh. Anh nổi bật với vai diễn trong hàng loạt phim hot The Boys in the Boat , Fantastic Beasts cùng nhiều dự án khác khác. Callum Turne sở hữu vẻ ngoài điển trai kiểu Anh, chiều cao ấn tượng, và một cá tính trầm tĩnh, sâu sắc – hoàn hảo bổ sung cho năng lượng bùng nổ của Dua Lipa. Có thông tin cho rằng Callum Turner đang là cái tên sáng giá cho vai diễn James Bond thế hệ mới của loạt phim 007, sau khi Daniel Craig chính thức giã từ vai diễn kinh điển.

Hành trình của họ chứng minh rằng tình yêu đích thực thường bắt đầu từ những khoảnh khắc giản dị nhất – một cuốn sách, một ánh mắt, một nụ cười – và có thể dẫn đến những to lớn hơn thế. Sau đám cưới ở tòa thị chính nước Anh, cặp đôi sẽ có 1 đám cưới lớn hơn tại hòn đảo đầy nắng Sicily, Ý.