Rầm rộ gái xinh leak tin nhắn riêng tư với HIEUTHUHAI

Cư dân mạng đang bàn tán trái chiều về ảnh chụp tin nhắn được cho là của HIEUTHUHAI và 1 cô gái.

Thời gian qua, Threads rộ lên xu hướng khoe lại các tin nhắn cũ với nghệ sĩ, người nổi tiếng. Việc đu idol và được nhắn tin trực tiếp với họ chính là câu chuyện khiến ai cũng phải "sĩ". Giữa hàng loạt bài đăng thì mới đây, thu hút sự chú ý của dân tình là một tài khoản nữ bất ngờ chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trên Instagram với tài khoản được cho là chính chủ của HIEUTHUHAI.

Theo hình ảnh được tài khoản này đăng tải, đoạn hội thoại diễn ra vào tháng 12/2018, và tài khoản mang tên HIEUTHUHAI với dấu tích xanh đã chủ động nhắn tin cho cô gái. Nội dung cuộc trò chuyện khá ngắn gọn, xoay quanh những lời nhận xét ngoại hình mang tính khen ngợi. Trong ảnh chụp màn hình, nam rapper được cho là đã đã bắt chuyện: "Hey, có creepy lắm không nếu một người lạ nhắn tin cho bạn và khen bạn dễ thương".

Một tài khoản Threads đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là của HIEUTHUHAI

Ngay sau khi xuất hiện, bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn cùng hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều cư dân mạng tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến hình ảnh được cho là của HIEUTHUHAI trước khi trở thành một trong những nghệ sĩ đình đám của Vbiz hiện tại.

Không ít người để lại những bình luận mang tính hài hước như: "Ai rồi cũng có một thời tuổi trẻ", "HIEUTHUHAI hồi đó chủ động ghê", hay "Không ngờ anh ấy cũng từng nhắn tin làm quen như bao người khác".

Nhiều người cũng nhấn mạnh rằng nếu đúng như những gì cô cái kia chia sẻ, thì thời điểm được nhắc tới là trước khi HIEUTHUHAI bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp và trở thành người của công chúng. Vì vậy, việc đánh giá hay quy chụp từ một vài tin nhắn cá nhân trong quá khứ cần được nhìn nhận một cách khách quan hơn. Một bộ phận netizen cho rằng nếu đoạn hội thoại là thật thì nội dung được chia sẻ cũng không có gì quá đặc biệt hay vượt giới hạn.

Ảnh chụp màn hình thể hiện rõ thời điểm vào năm 2018, và tin nhắn được cho là của HIEUTHUHAI có nội dung khen cô gái này dễ thương

Tuy nhiên, câu chuyện cũng kéo theo không ít tranh luận trái chiều. Một số tài khoản đặt câu hỏi về tính xác thực của những ảnh chụp màn hình được lan truyền, trong khi số khác lại bày tỏ sự hoài nghi đối với mục đích đăng tải đoạn hội thoại sau nhiều năm.

Ở chiều ngược lại, nhiều cư dân mạng lên tiếng bênh vực cô gái chia sẻ bài viết. Họ cho rằng đây đơn thuần chỉ là một bài đăng hưởng ứng xu hướng đang viral trên Threads, chưa có chi tiết nào đủ cơ sở để suy diễn theo hướng tiêu cực. Một số ý kiến còn cho rằng việc công kích cá nhân hay đưa ra những nhận định thiếu căn cứ đối với người đăng bài là không cần thiết.

Hiện tại, bài đăng vẫn đang tiếp tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Trong khi đó, cả HIEUTHUHAI lẫn cô gái đăng tải ảnh chụp màn hình đều chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến những bàn tán đang diễn ra.

Nhiều ý kiến tranh luận về bài đăng réo tên HIEUTHUHAI trên Threads

HIEUTHUHAI bắt đầu được khán giả chú ý rộng rãi sau khi tham gia chương trình King of Rap và nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách rap dễ nghe, giai điệu bắt tai cùng hình ảnh trẻ trung. Sau bước đệm từ chương trình, HIEUTHUHAI liên tục phát hành nhiều ca khúc gây chú ý trên các nền tảng nhạc số. Những bản hit như Không Thể Say, Exit Sign, Không Phải Gu,... giúp cái tên HIEUTHUHAI ngày càng được nhắc đến nhiều hơn.

Không chỉ hoạt động âm nhạc, nam rapper còn ghi điểm nhờ tính cách khá gần gũi và hài hước khi tham gia các chương trình giải trí. Trong nhiều show truyền hình hay talkshow, HIEUTHUHAI thường thể hiện sự dí dỏm, phản ứng nhanh và đôi khi có những câu trả lời khiến khán giả bật cười. Chính sự thoải mái này giúp hình ảnh của anh trở nên thân thiện hơn với khán giả đại chúng.

HIEUTHUHAI nổi tiếng sau khi tham gia chương trình King Of Rap 2020

Về chuyện tình cảm, không công khai nhưng ai cũng biết HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn đang hẹn hò. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng với lịch trình bận rộn, HIEUTHUHAI vẫn sẵn sàng dành thời gian để cùng Tăng Mỹ Hàn tận hưởng những khoảnh khắc đời thường giản dị, đủ để thấy sự chiều chuộng, quan tâm mà anh dành cho người yêu.

Về phía Tăng Mỹ Hàn, mỗi khi đăng ảnh hẹn hò, cô luôn khéo léo không để lộ mặt bạn trai và tránh làm ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của anh. Vào những dịp đặc biệt như lễ hay sinh nhật, cả hai vẫn hẹn hò nhưng chọn thời điểm đăng ảnh khác nhau để giữ sự riêng tư. Giữa lúc những hình ảnh, tin nhắn được cho là của HIEUTHUHAI trong quá khứ bất ngờ bị đào lại, không ít cư dân mạng cũng nhắc đến Tăng Mỹ Hàn.

HIEUTHUHAI và Tăng Mỹ Hàn không công khai nhưng ai cũng biết chuyện tình cảm của cả hai

Ảnh: Tổng hợp