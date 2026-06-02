Chị đẹp Vbiz tổ chức tiệc độc thân trước thềm đám cưới: Xoài Non - Gil Lê và dàn sao lên đồ sang chảnh đổ bộ!

Chị đẹp này đã được cầu hôn vào đầu năm, hôn lễ đang đến gần.

Sau khi gây bất ngờ với màn nhận lời cầu hôn từ bạn trai hồi đầu năm 2026, mới đây ca sĩ Xuân Nghi tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tổ chức tiệc độc thân với những người bạn thân thiết. Buổi tiệc được diễn ra trong không gian riêng tư, ấm cúng nhưng vẫn toát lên sự sang trọng và chỉn chu trong từng chi tiết. Tông màu chủ đạo nhẹ nhàng, nữ tính cùng cách bài trí tinh tế khiến không gian trở nên lãng mạn đúng chất một buổi tiệc dành riêng cho cô dâu tương lai.

Đặc biệt, sự kiện quy tụ hàng loạt gương mặt nổi tiếng của Vbiz. Dàn khách mời đều xuất hiện với những outfit được đầu tư kỹ lưỡng, mang phong cách sang chảnh. Trong số những khách mời nổi bật có thể kể đến cặp đôi đang nhận được nhiều sự quan tâm là Gil Lê và Xoài Non. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của Ngọc Phước, Vũ Ngọc Ánh, DJ Mie, Ngọc Thanh Tâm, Ái Phương, Dương Hoàng Yến, Hoàng Yến Chibi, Tuimi, Châu Tuyết Vân.... đây đều là những nhân vật gắn bó với Xuân Nghi sau chương trình Chị đẹp Đạp gió.

Xuân Nghi hào hứng trong buổi tiệc thân mật với bạn bè

Dàn "Chị đẹp" lên đồ sang chảnh, chỉn chu để kỷ niệm dịp đặc biệt cùng Xuân Nghi

Hội bạn thân quy tụ toàn mỹ nhân Vbiz là đây chứ đâu!

Cô dâu Xuân Nghi "quậy" tưng bừng cùng hội bạn thân

Xuân Nghi còn chuẩn bị đồ ngủ riêng dành cho hội chị em, Xoài Non cũng sánh đôi đến dự cùng Gil Lê

Xuất hiện giữa vòng tay bạn bè, Xuân Nghi không giấu được sự xúc động và hạnh phúc. Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến những người đã có mặt trong ngày đặc biệt của mình: "Cảm ơn mọi người đã đến đây với em. Hôm nay là tiệc độc thân duy nhất để chị em mình tụ họp với nhau. Hy vọng mọi người sẽ cùng tận hưởng ngày hôm nay với em." Khoảnh khắc Xuân Nghi nâng ly, chia sẻ những lời tâm tình trước khi bước sang một chương mới của cuộc đời nhận được nhiều sự chú ý. Nhiều khách mời cũng liên tục gửi lời chúc phúc đến nữ ca sĩ sau hành trình tình yêu đẹp và cái kết viên mãn.

Xuân Nghi năm nay 32 tuổi, là một trong những ca sĩ có lượng khán giả đông đúc thời điểm những năm 2000. Được tạo mọi điều kiện để phát triển tài năng, Xuân Nghi ra album đầu tay khi tròn 9 tuổi, sau đó liên tục phát hành những album cá nhân đánh dấu tên tuổi. Ngoài ca hát, Xuân Nghi còn nhận lời mời diễn xuất cho một số bộ phim đình đám như: Hoa Ngũ Sắc, Lối Rẽ, Sơn Ca Không Hát,...

Tuy nhiên, ngay thời điểm thăng hoa của sự nghiệp, Xuân Nghi bất ngờ sang nước ngoài định cư. Ở Mỹ, "ca sĩ nhí" theo học ngành Music Industry và Marketing (Âm nhạc và tiếp thị) tại Đại học Southern California. Thời điểm mới sang nước ngoài, Xuân Nghi đối mặt với nhiều khó khăn vì khác biệt môi trường sống, văn hoá... Trong một lần tâm sự trên sóng truyền hình, Xuân Nghi thổ lộ: "Tôi cảm thấy mình rất may mắn, nhưng cũng sợ sẽ dựa dẫm và ỉ lại vào những cái trời ban đó, nên tự biết càng phải cố gắng hơn. Thời cấp 3, công việc đầu tiên của tôi là đi bưng phở, bán trà sữa, dạy tiếng Anh cho người già... tôi làm hết tất cả các việc".

Xuân Nghi là ca sĩ gắn với ký ức của nhiều khán giả 9x

Xuân Nghi từng chia sẻ cô và vị hôn phu tìm hiểu và yêu nhau sau nửa năm nữ ca sĩ trải qua biến cố chia tay bạn trai hơn 8 năm. Chồng sắp cưới của Xuân Nghi không hoạt động nghệ thuật, anh là một kỹ sư đang sinh sống tại Mỹ. Một điều bất ngờ là Xuân Nghi và bạn trai là "thanh mai trúc mã", cả hai quen biết nhau từ nhỏ, gia đình 2 bên cũng có mối quan hệ rất tốt đẹp, hết lòng ủng hộ chuyện tình này.

Nói về bạn trai, Xuân Nghi từng chia sẻ: "Khi đi với bạn ấy là mình tắt não luôn, không cần phải lo cái gì hết. Cảm giác như đây là một chỗ dựa về mọi mặt rất vững chắc để mình muốn làm gì thì làm, thoải mái là chính mình. Sau tất cả, Nghi thấy đó là một cuộc sống bình yên trong tâm hồn, trong sức khỏe. Người này đã giúp Nghi lo cho sức khỏe rất nhiều và tiến bộ trong việc ăn rau quả".