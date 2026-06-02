Nhan sắc nữ NSƯT đầu tiên vào đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

NSƯT Kim Tuyến xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler đang thu hút sự quan tâm của khán giả.
TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ vừa công bố NSƯT Kim Tuyến góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Cô trở thành NSƯT đầu tiên xuất hiện tại bảng đề cử này.
Nữ diễn viên sinh năm 1987 đứng chung bảng đề cử với nhiều ngôi sao quốc tế đình đám như diễn viên Deepika Padukone hay người mẫu Ana Isabel Rosso.
Trong danh sách đề cử năm 2026, cùng với Kim Tuyến, Việt Nam còn có Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân, diễn viên Kaity Nguyễn, Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân. Ở bảng xếp hạng của nam là ca sĩ Isaac, Hieuthuhai, Sơn Tùng M-TP...
Sự góp mặt của NSƯT Kim Tuyến nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội. Ở tuổi U40, bà mẹ một con vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung vượt thời gian cùng vóc dáng gợi cảm.
Kim Tuyến sinh năm 1987, nổi tiếng cách đây hơn 20 năm từ khi tham gia cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21". Sau đó, cô lấn sân lĩnh vực phim ảnh, ghi dấu ấn với các phim "Chuyện tình đảo ngọc", "Tuổi thanh xuân", "Mộng phù hoa"...
Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT. Với nữ diễn viên, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân và cống hiến cho nghệ thuật.
Về đời tư, nữ nghệ sĩ kết hôn năm 2006 và ly hôn chỉ sau 2 năm. Kể từ đó, cô một mình nuôi con gái.
Sở hữu chiều cao 1m72 cùng vóc dáng cân đối, nữ diễn viên thường xuyên nhận lời khen mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí.
Hình ảnh đời thường của cô cũng cho thấy phong cách thời trang ngày càng hiện đại, gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.
Nhiều năm qua, Kim Tuyến duy trì thói quen tập luyện đều đặn, chú trọng vận động để giữ cơ thể săn chắc. Đây được xem là bí quyết giúp cô duy trì vóc dáng.