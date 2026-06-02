Đám đông hỗn loạn chen vỡ cửa kính, sự kiện của Trương Lăng Hách tạm hoãn

Có ít nhất 5 người bị thương nhẹ do cửa kính vỡ khi chen lấn trong sự kiện gặp nam diễn viên tại Nam Ninh.

Vừa qua, sự kiện quảng bá thương hiệu kính mắt có sự tham gia của Trương Lăng Hách tại một trung tâm thương mại ở TP Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã buộc phải hủy bỏ do mất an toàn sau khi lượng người đổ về quá đông.



Theo thông tin từ địa phương, đám đông tập trung trước khu vực tổ chức đã tạo áp lực lớn lên lối vào trung tâm thương mại, khiến một mảng kính lớn tại cửa ra vào bị vỡ. Sự cố khiến 5 người bị xây xát nhẹ và được đưa tới cơ sở y tế kiểm tra, điều trị. Ban tổ chức sau đó thông báo hủy chương trình trực tiếp, chuyển sang hình thức giao lưu trực tuyến.

Nhiều người hâm mộ cho biết đã xếp hàng từ rất sớm, thậm chí chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để gặp nam diễn viên sinh năm 1997. Tuy nhiên, sự kiện bất ngờ bị hủy khiến không ít khán giả thất vọng.

Hiện trường cửa kính bị vỡ vì nhiều người chen lấn. (Ảnh: Weibo)

Tối cùng ngày, công ty quản lý của Trương Lăng Hách gửi thông báo xin lỗi, Phía nam diễn viên nhấn mạnh an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu và bày tỏ sự tiếc nuối khi lần đầu đến Nam Ninh làm việc nhưng không thể gặp gỡ người hâm mộ như kế hoạch.

"Chúng tôi hiểu rằng nhiều người đã vượt quãng đường dài từ các địa phương khác để tới tham dự. Việc sự kiện không thể diễn ra như mong đợi khiến chúng tôi cũng cảm thấy tiếc nuối và xin gửi lời xin lỗi chân thành", thông báo cho biết.

Dù không phải bên chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác tổ chức hay an ninh sự kiện, Trương Lăng Hách và công ty cho biết sẽ hoàn trả toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc tham dự chương trình, bao gồm vé máy bay, vé tàu cao tốc, khách sạn và phương tiện di chuyển của người hâm mộ đủ điều kiện xác nhận thông tin. Người hâm mộ được đề nghị hoàn thiện hồ sơ trước ngày 3/6 để ekip tổng hợp và thực hiện việc hoàn trả trong tháng 6.

Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến đánh giá cao cách ứng xử của nam diễn viên, cho rằng việc chủ động hỗ trợ người hâm mộ thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự trân trọng đối với khán giả đã dành tình cảm cho mình.

Sự cố tại Nam Ninh một lần nữa cho thấy những thách thức về công tác bảo đảm an toàn tại các sự kiện có sự góp mặt của những ngôi sao sở hữu sức hút lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc dự báo lượng khách tham dự và phương án phân luồng, kiểm soát đám đông.