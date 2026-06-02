Ảnh hiếm 30 năm trước làm lộ nhan sắc thật của Lee Hyori

Gần đây, một cuộc phỏng vấn đường phố cách đây 30 năm của Lee Hyori trước khi cô ra mắt đã được khơi lại và thu hút sự chú ý của công chúng. Kwon Soon Pyo - cựu phóng viên và hiện là người dẫn chương trình - người đã trực tiếp thực hiện cuộc phỏng vấn vào thời điểm đó, đã chia sẻ một câu chuyện hậu trường đặc biệt trong chương trình MBC Radio “Kwon Soon Pyo's News High Kick”.

Trong chương trình, Kwon Soon Pyo nhớ lại: “Khoảng 30 năm trước, tôi được giao nhiệm vụ thực hiện các cuộc phỏng vấn trên đường phố về suy thoái kinh tế. Trong khi tìm kiếm người để phỏng vấn, tôi để ý thấy một phụ nữ trẻ trông thông minh và có vẻ có những quan điểm sâu sắc, vì vậy tôi đã tiến lại gần cô ấy”.

Ông tiếp tục: “Sau khi chương trình phát sóng, tôi hoàn toàn quên mất chuyện đó. Rồi hơn 20 năm sau, một đồng nghiệp trẻ gửi cho tôi đoạn video và nói rằng nó đang trở thành chủ đề nóng hổi dạo này. Khi xem lại video, tôi đã rất sốc. Người mà tôi phỏng vấn là Lee Hyori. Lúc đó, cô ấy chưa ra mắt, nên tôi không hề biết cô ấy là ai. Tôi thậm chí còn quên mất mình là người đã phỏng vấn cô ấy”.

Khi nhớ lại quyết định phỏng vấn cô ấy, Kwon Soon Pyo giải thích: “Theo bạn, tại sao tôi lại chọn cô ấy lúc đó? Cô ấy trông vô cùng xinh đẹp và thông minh. Cô ấy có vẻ trạc tuổi một người vừa tốt nghiệp trung học, và cô ấy có một hình ảnh rất trong sáng và ngây thơ. Phỏng vấn đường phố thường thất bại nếu bạn tiếp cận bất kỳ ai. Bạn phải nhanh chóng xác định được người nào đó có vẻ có khả năng diễn đạt suy nghĩ của họ một cách tốt, và tôi có chút năng khiếu về điều đó. Sau này xem lại video, tôi nghĩ, 'À, đó chính là lý do tại sao tôi chọn cô ấy'”.

Ở thời điểm đó, Lee Hyori chỉ là 1 cô gái vô danh.

Trong đoạn phim, Lee Hyori được hỏi: “Bạn dự đoán tình hình kinh tế năm mới như thế nào?”. Cô tự tin trả lời: “Năm ngoái nền kinh tế tệ quá nên tôi nghĩ năm nay sẽ tốt hơn”. Khán giả đặc biệt bị thu hút bởi nụ cười rạng rỡ với đôi mắt long lanh đặc trưng của Lee Hyori và đôi má bầu bĩnh, trẻ trung mà cô vẫn còn giữ được vào thời điểm đó, làm nổi bật vẻ quyến rũ tự nhiên của cô ngay cả trước khi trở thành ngôi sao. Chất lượng hình ảnh dù thấp nhưng trông "nữ hoàng gợi cảm" vẫn rất nổi bật và cuốn hút.

Lee Hyori sinh năm 1979, được mệnh danh là "nữ hoàng Kpop" đời đầu và là "biểu tượng gợi cảm" bất biến của làng giải trí Hàn Quốc. Ra mắt vào năm 1998 với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Fin.K.L, cô nhanh chóng vụt sáng thành ngôi sao hạng A khi bắt đầu sự nghiệp solo với bản hit quốc dân 10 Minutes. Với thần thái sắc sảo, phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng và khả năng làm chủ sân khấu đầy mê hoặc, Lee Hyori không chỉ là một ca sĩ, mà còn là người định hình tiêu chuẩn vẻ đẹp "khỏe khoắn, tự do và phóng khoáng" cho phụ nữ Hàn Quốc thời bấy giờ.

Lee Hyori từng là nữ hoàng gợi cảm của showbiz Hàn Quốc.

Không chỉ dừng lại ở danh tiếng rực rỡ, Lee Hyori còn được ngưỡng mộ bởi lối sống đầy cảm hứng và bản lĩnh. Sau thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, cô lựa chọn cuộc sống bình lặng tại đảo Jeju cùng chồng là nhạc sĩ Lee Sang Soon, từ bỏ những hào nhoáng của giới thượng lưu để tìm về với thiên nhiên. Thông qua các chương trình thực tế như Hyori’s Homestay, cô đã cho khán giả thấy một hình ảnh Lee Hyori giản dị, rất khác với vẻ hào nhoáng trên sân khâis. Cho đến nay, dù không còn xuất hiện dày đặc như trước, "nữ hoàng Lee Hyori" vẫn luôn là tượng đài khó lòng thay thế của showbiz Hàn.

Ở độ tuổi U50, Lee Hyori sống giản dị, chấp nhận lão hóa tự nhiên.

Nguồn: Kbizoom