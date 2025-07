Lee Hyori tiết lộ từng bị chó cắn suýt đứt ngón tay

Vào cuối tuần qua, 27/7 (giờ địa phương), Lee Hyori xuất hiện cùng nữ diễn viên gạo cội Kim Hye Ja trong phim tài liệu đặc biệt "Hyeja's Garden More Beautiful Than Heaven" (tạm dịch "Khu vườn Hyeja đẹp hơn thiên đường") của đài JTBC. Trong buổi phát sóng, Hyori chia sẻ rằng cô vô cùng xúc động trước bộ phim "Heavenly Ever After" ("Thiên đường vĩnh cửu"), đặc biệt là những cảnh liên quan đến các chú chó. Cô nói: "Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã đưa rất nhiều chú chó của mình lên thiên đường".

Sau chia sẻ này, Lee Hyori cũng kể một câu chuyện của bản thân cô, trong khi cố gắng can ngăn một cuộc ẩu đả giữa những chú chó, một con suýt nữa gây tổn thương nghiêm trọng cho ngón tay cô, khiến cô phải nhập viện.

Ngay sau đó, cô cho xem ngón giữa bàn tay trái đã bị biến dạng rõ rệt. Lee Hyori nói rằng đã hai năm trôi qua kể từ ca phẫu thuật.

(Ảnh: Kbizoom)

Lee Hyori nổi tiếng với những hoạt động trong lĩnh vực phúc lợi dành cho động vật cũng như tham gia giải cứu thú cưng bị bỏ rơi. Năm 2010, khi đang làm tình nguyện tại Trung tâm Bảo vệ Công chúa Hòa bình ở Anseong, cô đã nhận nuôi một chú chó hoang tên là Soonshim. Hiện cô đang sống cùng sáu chú chó được cứu hộ.

Năm 2011, cô cũng tham gia một dự án quyên góp để hỗ trợ động vật hoang dã. Cô đã phát hành bài hát "Please Remain", được viết từ góc nhìn của một chú chó bị bỏ rơi, và toàn bộ số tiền thu được sẽ được quyên góp cho trung tâm.

Bất chấp nỗi đau về thể xác, lòng trắc ẩn không lay chuyển của Lee Hyori đối với động vật vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho người hâm mộ và những người nổi tiếng khác.