Đám cưới 1,8 tỷ của ca sĩ Kbiz: Lee Hyori bật khóc bên dàn sao khủng cũng không hot bằng ảnh hiếm của cô dâu!

Tờ Osen đưa tin vào ngày 20/4, nam ca sĩ hàng đầu Kim Jong Min đã tổ chức hôn lễ tại khách sạn cao cấp The Shilla (Seoul, Hàn Quốc). Được biết cô dâu kém Kim Jong Min 11 tuổi, không phải người nổi tiếng. Cặp đôi hẹn hò 2 năm mới chính thức về chung nhà. Trong hình ảnh lộ mặt hiếm hoi của cô dâu bị rò rỉ ra ngoài trong đám cưới, nửa kia của nam ca sĩ gây chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp. Trước đó, Kim Jong Min chỉ thông báo anh sắp cưới vợ, hoàn toàn không công khai danh tính hay hình ảnh hôn thê của mình.

Lễ cưới của Kim Jong Min được tổ chức riêng tư, với sự tham gia của dàn sao hạng A như Lee Hyori, Kang Ho Dong, Yoo Jae Suk, Na Kyung Eun, Kwon Sang Woo, Son Tae Young, Yeon Jung Hoon, Han Ga In, Jang Dong Gun, Ko So Young, Kim Yuna, Go Woo Rim.... Hôn lễ do bộ 3 ngôi sao Yoo Jae Suk, Moon Se Yoon và Jo Se Ho dẫn dắt. Theo tờ Osen, "nữ hoàng gợi cảm xứ Hàn" Lee Hyori đã xúc động bật khóc trong tiệc cưới của người đồng nghiệp thân thiết Kim Jong Min. Truyền thông Hàn Quốc cho biết ước tính tổng chi phí đám cưới của Kim Jong Min lên đến 100 triệu won (hơn 1,8 tỷ đồng).

Nam ca sĩ Kim Jong Min vừa tổ chức đám cưới với nửa kia kém 11 tuổi. Trong ngày trọng đại, chú rể không giấu được sự phấn khích và niềm hạnh phúc

Hình ảnh lộ mặt hiếm hoi của cô dâu gây bão MXH. Có thể thấy, hôn thê của Kim Jong Min có gương mặt thanh tú, ngoại hình cao ráo

Cô dâu diện mẫu váy cưới khoe lưng trần gợi cảm. Để đảm bảo sự riêng tư cho nửa kia không phải người nổi tiếng của Kim Jong Min, các khách mời chỉ chia sẻ ảnh chụp sau lưng hoặc ảnh chính diện khéo léo che mặt cô dâu bằng icon

Đám cưới của Kim Jong Min quy tụ dàn sao hạng A, trong ảnh là Lee Hyori và MC quốc dân Yoo Jae Suk

Lee Hyori khóc xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của Kim Jong Min

Dàn khách mời đình đám hát chúc mừng đám cưới của Kim Jong Min

Nguồn: Naver, Osen