Tiểu Vy được khen

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Hoa hậu Tiểu Vy đã có chuyến ghé thăm đặc biệt tại Bệnh viện Ung Bướu để gặp gỡ, động viên và trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các em nhỏ đang điều trị tại đây.

Xuất hiện với hình ảnh giản dị, gần gũi, Tiểu Vy nhanh chóng tạo nên bầu không khí ấm áp khi trò chuyện, ôm các em nhỏ và cùng các bé lưu lại nhiều khoảnh khắc đáng yêu. Nàng hậu không giấu được sự xúc động trước tinh thần lạc quan, mạnh mẽ của các bệnh nhi trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Cô cũng sẽ chi trả một phần viện phí cho các bé đang điều trị tại đây.

Trên trang cá nhân, Tiểu Vy chia sẻ: “Quốc tế Thiếu Nhi cùng các em bé siêu đáng yêu, siêu mạnh mẽ. Những nụ cười hồn nhiên, những cái ôm ấm áp giúp ngày hôm nay của Vy thêm đặc biệt hơn. Chúc các em bé luôn mạnh mẽ, lạc quan và sớm khỏe lại nha”.

Ngay dưới bình luận, khán giả để lại nhiều lời khen, động viên Tiểu Vy vì thời gian gần đây cô đang rất bận rộn với hoạt động quảng bá cho bộ phim Ốc Mượn Hồn nhưng vẫn sắp xếp thời gian cho các hoạt động thiện nguyện.

Tiểu Vy dành thời gian ngày 1/6 cho hoạt động thiện nguyện.

Nàng hậu cũng có một dự án cá nhân có tên "Vy ơi" với mục đích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tiểu Vy bên các em nhỏ ở bệnh viện Ung Bướu.

Những ngày qua, Tiểu Vy cũng đang bận rộn với lịch trình cine tour quảng bá cho bộ phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn do cô đảm nhận vai nữ chính. Người đẹp cho biết đây là vai diễn có màu sắc tâm lý nặng đô hơn rất nhiều so với những trải nghiệm diễn xuất trước đây của cô. Vì vậy, Tiểu Vy đã dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu nhân vật, tập trung vào diễn biến cảm xúc và chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn lần này.

Nàng hậu chia sẻ cô hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy sự nỗ lực, nghiêm túc của mình với điện ảnh và dành sự ủng hộ cho vai diễn mới. “Vy đã cố gắng rất nhiều cho nhân vật này vì đây là một thử thách lớn với bản thân”, cô bộc bạch trong buổi giao lưu cùng người hâm mộ.

Đáng chú ý, tại buổi công chiếu phim ở Hà Nội, NSND Lan Hương đã dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Tiểu Vy. Nữ nghệ sĩ đánh giá Tiểu Vy có tinh thần học hỏi, sự nghiêm túc với nghề và ngày càng tiến bộ rõ rệt qua từng dự án. Theo NSND Lan Hương, với sự nỗ lực hiện tại, Tiểu Vy hoàn toàn có thể trở thành một diễn viên chuyên nghiệp trong tương lai gần.

Tiểu Vy tất bật cho các hoạt động quảng bá phim.

Trước những ý kiến trái chiều về diễn xuất, Tiểu Vy từng bày tỏ rằng cô theo đuổi công việc diễn viên một cách nghiêm túc nên luôn muốn dành thời gian, sự đầu tư cho từng vai diễn. Bản thân cô cũng là tay ngang lấn sân sang lĩnh vực này nên không tránh khỏi những thiếu sót, chưa làm hài lòng được tất cả khán giả nhưng cô vẫn đang cố gắng nỗ lực hoàn thiện bản thân mình từng ngày để có thể tiến bộ hơn.

Không chỉ ghi dấu ấn với hành trình lấn sân điện ảnh, Tiểu Vy còn nhận được nhiều thiện cảm nhờ hình ảnh gần gũi, tích cực trong các hoạt động cộng đồng. Chuyến thăm các bệnh nhi nhân ngày 1/6 của nàng hậu được nhiều khán giả đánh giá là hành động ý nghĩa, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và sự yêu thương đến các em nhỏ đang điều trị bệnh.