Trước giờ G đám cưới hào môn chấn động showbiz: Cô dâu "thiên thần" đeo 103 carat kim cương, nghe báo giá 180 tỷ ai nấy đều choáng váng

Hôn lễ của mỹ nhân này và thiếu gia tập đoàn kém 6 tuổi đang là một trong những sự kiện giải trí gây chú ý nhất ngày đầu tiên của tháng 6.

Cả châu Á đang đồng loạt hướng sự chú ý về Paris (Pháp) - nơi đám cưới hào môn chấn động Cbiz của thiên thần Victoria's Secret Hề Mộng Dao và thiếu gia sòng bạc Macau Hà Du Quân sẽ diễn ra vào ngày 1/6 (theo giờ địa phương). Trước thềm hôn lễ, cặp đôi đã tổ chức một bữa tiệc tối chào mừng ấm cúng dành riêng cho gia đình và những người bạn thân thiết nhất. Tại sự kiện này, Hề Mộng Dao khiến dân tình choáng ngợp khi dát đầy kim cương và đồ hiệu trên người.

Theo đó, Hề Mộng Dao đã diện mẫu váy haute couture màu xanh băng thanh lịch, kết hợp với giày cùng màu của thương hiệu Dior. Đi cùng bộ trang phục là loạt trang sức cao cấp đến từ GRAFF có giá trị siêu khủng, khiến ai nghe qua cũng choáng váng. Siêu mẫu Cbiz đã đeo khuyên tai kim cương 30,73 carat, vòng tay kim cương toàn phần 66,26 carat, nhẫn kim cương oval 7,1 carat. Tổng trọng lượng kim cương Hề Mộng Dao đeo trên người lên tới 103,7 carat, được ước tính trị giá khoảng 49 triệu NDT (gần 180 tỷ đồng).

Hề Mộng Dao - Hà Du Quân rót champagne mời khách trong bữa tiệc tối chào mừng trước thềm hôn lễ chính thức. Nguồn: Weibo.

Hề Mộng Dao là cô dâu hot nhất showbiz châu Á trong tháng 6. Ảnh: Weibo.

Trong bữa tiệc ấm cúng trước hôn lễ, siêu mẫu nội y gây choáng ngợp khi đeo hơn 103 carat kim cương, có giá trị 180 tỷ đồng trên người. Ảnh: Sina.

Trên mạng xã hội Weibo, công chúng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những món trang sức đắt giá mà Hề Mộng Dao đeo trong ngày cưới. Dân mạng gọi cô là nàng dâu hào môn số hưởng nhất Cbiz. Bên cạnh đó, nhiều người còn đùa rằng, cưới thiếu gia trùm sòng bạc Macau xong xong có lẽ siêu mẫu này có thể mở hẳn 1 tiệm kim cương. Thậm chí, nhiều cô gái còn hài hước tuyên bố "muốn lấy chồng ngay lập tức" nếu như được trao "gánh nặng" với số trang cưới khủng khiếp như vậy. "Người ta đeo kim cương đi dự tiệc, còn Hề Mộng Dao đeo cả một căn biệt thự lên người", netizen xứ Trung hài hước bình luận.

Các chị em phải trầm trồ, ghen đỏ mắt khi chứng kiến cô dâu Hề Mộng Dao đeo trang sức kim cương từ đầu đến chân. Ảnh: Sina.

Theo thông tin tờ 163 có được, đám cưới của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân sẽ tại Mont Saint-Michel - một trong những địa danh nổi tiếng và lãng mạn bậc nhất nước Pháp. Địa điểm, ngày giờ chính xác, không gian lễ cưới hay danh sách khách mời vẫn chưa được cặp uyên ương hào môn công bố. Các nguồn tin cho biết vợ chồng Hề Mộng Dao và Hà Du Quân sẽ thanh toán toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại tại Pháp cho hàng trăm khách mời.

Nam ca sĩ Jackson Wang và vận động viên trượt tuyết Eileen Gu được cho biết sẽ đảm nhận vai trò phù dâu, phù rể. Trong khi đó, con trai và con gái của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân cũng sẽ làm phù dâu, phù rể nhí trong ngày vui của cha mẹ.

Hề Mộng Dao có cái kết viên mãn, chính thức được mặc váy cưới trở thành cô dâu sau 7 năm chung sống và sinh 2 con cho Hà Du Quân. Ảnh: Weibo.

Cha mẹ 2 gia đình và các con của cặp đôi hào môn đình đám xứ Trung. Ảnh: Sina.

Tháng 7/2019, Hà Du Quân kết hôn với siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Sau 7 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai (Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019), 1 gái (sinh năm 2022). Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể.

Hà Du Quân là con của bà tư Lương An Kỳ. Anh sinh năm 1995, kém vợ 6 tuổi và có tài năng toán học, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng.

