Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi khiến dân tình "đẩy thuyền" tới tấp.

Sau khi bộ phim điện ảnh Ốc Mượn Hồn ra mắt, bên cạnh những tranh luận xoay quanh nội dung và diễn xuất, khán giả còn dành sự quan tâm đặc biệt cho dàn diễn viên trẻ của phim. Trong đó, Hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Xuân An bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán khi liên tục để lộ những khoảnh khắc thân thiết ngoài đời.

Mới đây, bộ ảnh đôi của Tiểu Vy và Xuân An được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong loạt ảnh, cả hai diện trang phục tông màu nhẹ nhàng, liên tục tương tác bằng ánh mắt và những cử chỉ đầy ăn ý. Từ tạo hình trái tim, tựa đầu sát bên nhau cho đến những biểu cảm đáng yêu, Tiểu Vy và Xuân An khiến nhiều người không khỏi thích thú vì sự tự nhiên, thoải mái khi đứng cạnh đối phương.

Bộ ảnh đôi quá đỗi tình tứ của Tiểu Vy và Xuân An

Cả hai tạo dáng tình tứ, biểu cảm đáng yêu khiến dân tình "đẩy thuyền" tới tấp

Nhiều cư dân mạng nhận xét visual của Tiểu Vy và Xuân An quá đẹp đôi

Không chỉ dừng lại ở bộ ảnh, đoạn clip hậu trường ghi lại quá trình chụp hình của cả hai cũng nhanh chóng được lan truyền trên các diễn đàn giải trí. Trong video, Tiểu Vy và Xuân An liên tục cười đùa, tương tác thân mật và phối hợp ăn ý trước ống kính. Nhiều khán giả nhận xét chemistry của cặp đôi thậm chí còn "tràn màn hình" hơn cả trong những khung hình chính thức.

Từ đây, hàng loạt bình luận "đẩy thuyền" xuất hiện trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng Tiểu Vy và Xuân An sở hữu ngoại hình quá tương xứng, tạo cảm giác như một cặp đôi bước ra từ màn ảnh. Thậm chí, một số netizen còn đặt nghi vấn về mối quan hệ thân thiết của cả hai sau khi đóng chung phim.

Hậu trường chụp ảnh tình bể bình của Tiểu Vy và Xuân An

Netizen bàn tán liên tục về mối quan hệ thân thiết của cả hai

Trong phim, Xuân An vào vai người yêu của Tiểu Vy. Tại buổi họp báo ra mắt phim hồi giữa tháng 5 vừa qua, nam diễn viên cho biết đây là lần đầu được hợp tác với nàng hậu, ban đầu khá ngại ngùng như sau đó có "chemistry" khi nào không hay.

Xuân An chia sẻ: "Lúc đầu gặp Vy ngoài đời rất xinh và cao, và khi đóng chung với Hoa hậu rồi có những tương tác với nhau làm tôi ngại lắm. Dần dần đoàn phim tạo điều kiện cho chúng tôi gần gũi, nói chuyện với nhau thì về nhà tôi bắt đầu suy nghĩ về Vy nhiều hơn, mình cũng thương bạn lúc nào không hay. Nhưng sau khi xong phim tôi nghĩ mình tách biệt được điều đó rồi".

Nghe bạn diễn thổ lộ, Tiểu Vy che miệng cười ngại ngùng. Nàng hậu quay sang hỏi Xuân An tình cảm hiện tại như thế nào thì nam diễn viên trả lời: "Bây giờ vẫn quý Vy, còn cái kia là thương trong phim". Màn tương tác của Xuân An và Tiểu Vy khiến các đồng nghiệp và những người có mặt ở sự kiện thích thú theo.

Xuân An tiết lộ quá trình làm "người yêu" của Tiểu Vy trong phim

Dù những đồn đoán về chuyện "phim giả tình thật" hiện vẫn chỉ dừng ở suy đoán từ phía cư dân mạng, không thể phủ nhận rằng Tiểu Vy và Xuân An đang sở hữu một trong những màn kết hợp nhận được nhiều thiện cảm nhất thời gian gần đây. Với visual nổi bật, sự tương đồng về năng lượng và những khoảnh khắc ngọt ngào liên tục được chia sẻ, cặp đôi đang khiến cộng đồng mạng tích cực "đẩy thuyền" hơn bao giờ hết.

Ốc Mượn Hồn là dự án điện ảnh được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ ấp ủ trong nhiều năm trước khi chính thức ra mắt khán giả. Trước đó, nam đạo diễn từng tạo dấu ấn qua loạt tác phẩm như Chờ Em Đến Ngày Mai, Taxi, Em Tên Gì?, Cuộc Đời Của Yến hay Truyền Thuyết Về Quán Tiên… Những bộ phim này đều nhận về phản hồi tích cực cả về chuyên môn lẫn hiệu ứng khán giả.

Tiểu Vy và Xuân An đang nhận nhiều sự chú ý sau khi Ốc Mượn Hồn ra mắt chính thức

Ảnh: FBNV