Jungkook (BTS) đã căng: "Dừng lại ngay đi, không hay ho gì đâu, tôi sẽ vạch trần các người đấy"

Mỹ nam nhóm BTS đã tức giận đến mức liên tục vung nắm đấm vào màn hình điện thoại.

Tờ KoreaBoo đưa tin Jungkook (BTS) vừa gây xôn xao khi đăng tải một đoạn video bày tỏ rõ sự bức xúc lên Instagram Story. Nguồn cơn sự việc khiến mỹ nam đẹp nhất thế giới tức giận nổ ra sau khi anh chia sẻ kế hoạch chạy bộ ngoài sông Hàn lên mạng và nhắn nhủ với người hâm mộ rằng sẽ sẵn sàng selfie với những người bắt kịp được anh.

Dù Jungkook đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt khi ra ngoài, vẫn có rất nhiều người hâm mộ may mắn nhận ra, đuổi theo kịp và được chụp ảnh cùng nam thần gen Z. Nam idol nhiệt tình đến mức tìm góc quay đẹp nhất, có ảnh sáng tốt nhất để fan có được bức ảnh "xịn xò" với mình.

Jungkook hào hứng chia sẻ lịch trình chạy bộ trên sông Hàn với người hâm mộ. Ảnh: X.

Nam ca sĩ đã giữ đúng lời hứa, chụp ảnh giao lưu với các fan gặp được mình. Ảnh: X.

Tuy nhiên, trong quá trình chạy bộ rèn luyện sức khỏe và giao lưu với người hâm mộ, thành viên nhóm BTS đã phát hiện nhiều trường hợp fan cuồng rình rập, "cắm trại" ở gần nhà riêng của anh. Ngay lập tức, Jungkook đã phải đăng story cảnh cáo, yêu cầu sasaeng fan ngay lập tức chấm dứt hành động này: "Tôi đâu có bảo các người đến chầu chực gần nhà tôi. Dừng lại ngay đi, không hay ho gì đâu, tôi sẽ vạch trần và công khai danh tính của các người đấy". Trong đoạn video, nam ca sĩ sinh năm 1997 không giấu được sự bất bình, liên tục vung nắm đấm vào màn hình điện thoại.

Đoạn video Jungkook cảnh cáo fan cuồng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây bàn luận lớn. Những người hâm mộ chân chính lên án hành vi đeo bám, xâm phạm đời tư nghệ sĩ và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cộng đồng ARMY của các fan cuồng. Theo cư dân mạng, Jungkook đã rất thân thiện tiết lộ lịch trình và hào hứng tương tác chụp ảnh cùng fan, nhưng vẫn có nhiều fan cuồng muốn hơn thế và đe dọa đến sự an toàn của người nổi tiếng.

Jungkook không giấu được sự bất bình, bức xúc khi thấy fan cuồng đeo bám, rình mò trước nhà riêng của mình. Ảnh: X.

Trước đây, Jungkook đã liên tục bị fan cuồng làm phiền, thậm chí họ còn cố đột nhập vào nơi ở riêng tư của anh. Vào tháng 6/2025, một phụ nữ quốc tịch Trung Quốc ngoài 30 tuổi đã bị bắt giữ, truy tố vì nhiều lần nhập mật khẩu khóa cửa để tìm cách đột nhập vào nhà của nam ca sĩ sinh năm 1997. Đến tháng 8/2026, 1 người phụ nữ tạm gọi là "A" đã cố tình đi theo một chiếc ô tô để vào bãi đậu xe của tòa nhà nơi Jungkook đang cư trú.

Hồi tháng 5/2023, tài khoản Twitter có tên @chu02859 đã đăng hình ảnh nhạy cảm cùng lời đe dọa tới tính mạng của nam idol quyền lực sau khi Jungkook lên mạng yêu cầu người hâm mộ dừng việc gửi đồ ăn đến nhà riêng của mình. Ngay lập tức, fan của BTS đã thông báo vụ việc đến công ty chủ quản HYBE. Tuy nhiên, fan cuồng này vẫn vô cùng hung hăng, tuyên bố không ai có thể ngăn mình lại, thậm chí còn nhắn tin với 1 fan cuồng khác để xin địa chỉ mới của Jungkook.

Chuyện có quá nhiều fan rình rập, gửi đồ ăn cho Jungkook đồng nghĩa với việc địa chỉ nhà riêng của nam idol đã bị lộ, quyền riêng tư của anh bị xâm phạm nghiêm trọng. Tình trạng fan cuồng hoành hành, có những hành động quá đà và thậm chí làm hại đến thần tượng nói riêng và nghệ sĩ nói chung trở thành vấn đề nhức nhối nhiều năm qua tại Kbiz. Chính vì vậy, các fan chân chính luôn mong công ty quản lý có biện pháp bảo vệ sự an toàn và quyền riêng tư cho nghệ sĩ.

Thành viên BTS thường xuyên gặp rắc rối, bị fan cuồng xâm phạm quyền riêng tư. Ảnh: X.

Nguồn: KoreaBoo, Kbizoom