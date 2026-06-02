Công bố file ghi âm lộ tình tiết mới căng đét vụ Kim Soo Hyun bị tố hẹn hò trẻ vị thành niên

Drama tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron tiếp tục xuất hiện tình tiết mới gây xôn xao dư luận.

Tuần trước, tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero đồng thời là nhân vật đối đầu với Kim Soo Hyun suốt 2 năm qua. Được biết, YouTuber họ Kim bị bắt khẩn cấp với cáo buộc phỉ báng, tung thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun trong drama hẹn hò Kim Sae Ron.

Tới sáng 2/6, tờ Money Today đưa tin, 1 bạn tù với Kim Se Ui vừa bất ngờ công bố thông tin gây lo ngại về nam YouTuber này. Theo nguồn tin, YouTuber Eun Hyun Jang vừa tung ra đoạn ghi âm ghi lại cuộc trò chuyện với nhân vật (A) tự xưng là bạn tù của Kim Se Ui. Trong file ghi âm này, A cho biết mình đã ở cùng trại giam với Kim Se Ui trong 2-3 ngày, đồng thời khẳng định YouTuber họ Kim đang lên kế hoạch lợi dụng mẹ Kim Sae Ron hòng được trả tự do.

A cho biết Kim Se Ui từng đề cập đến thông tin thời gian bị tạm giam trước phiên tòa của mình có thể kéo dài tới 6 tháng. Theo lời Kim Se Ui, nếu nộp đơn xin xét xử có bồi thẩm đoàn (trong thành phần có sự tham gia của người dân bình thường), ông ta có thể được trả tự do trong vòng 3 tháng.

A tiết lộ, Kim Se Ui có ý định yêu cầu mẹ của cố diễn viên Kim Sae Ron ra tòa làm nhân chứng. Kim Se Ui cho rằng nếu phiên tòa diễn ra theo đúng kịch bản nêu trên, dư luận có thể đảo chiều và nhiều người sẽ bắt đầu xem mẹ Kim Sae Ron là người phải chịu 1 phần trách nhiệm trong vụ lùm xùm.

Kim Se Ui bị tố tìm cách lợi dụng mẹ Kim Sae Ron hòng được thả ra khỏi trại giam. Ảnh: Naver

A cho biết thêm Kim Se Ui đã tỏ ra bức xúc trước việc mình là người duy nhất bị giam giữ tính tới thời điểm hiện tại dù còn nhiều cá nhân khác cũng liên quan đến vụ việc chấn động của Kim Soo Hyun. Kim Se Ui cũng được cho là đã bày tỏ sự tự tin rằng sau tất cả, ông ta sẽ tránh được các hậu quả pháp lý mang tính dài hạn.

Sau khi công bố file ghi âm, YouTuber Eun Hyun Jang đã bày tỏ sự lo ngại: “Nếu lời kể của A là thật, điều đó cho thấy Kim Se Ui đang toan tính tìm cách lợi dụng hệ thống xét xử có sự tham gia của bồi thẩm đoàn và gia đình người đã khuất chỉ để giúp bản thân thoát khỏi tình cảnh bị giam giữ”.

Còn nhớ vào tối 26/5, tờ Sports Chosun đưa tin, cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm tra Kim Se Ui trước khi chính thức xem xét lệnh bắt giữ đối với nhân vật này. Sau buổi thẩm vấn, tòa án đã chính thức ban hành lệnh bắt tạm giam đối với YouTuber họ Kim với hàng loạt cáo buộc bao gồm vi phạm Đạo luật đặc biệt về Trừng phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh video quay bằng camera...), có hành vi phỉ báng, bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun, đe dọa và cố ý cưỡng đoạt tài sản. Thẩm phán phụ trách thẩm tra trường hợp của Kim Se Ui cho biết: “Có nguy cơ nghi phạm tiêu hủy chứng cứ và bỏ trốn”.

Kim Se Ui đang bị giam giữ với cáo buộc phỉ báng Kim Soo Hyun bằng nhiều thông tin bịa đặt. Ảnh: Nate

Trước đó trong sáng 21/5, đồn cảnh sát Gangnam, Seoul đã xin lệnh bắt giữ Kim Se Ui, và cơ quan công tố cũng yêu cầu tòa án phát lệnh bắt tạm giam đối với YouTuber này.

Trong đơn xin lệnh bắt giữ của cảnh sát, Kim Se Ui bị cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun thông qua các buổi phát sóng trên YouTube, bao gồm thông tin Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên và thông tin Kim Sae Ron qua đời do bị phía Kim Soo Hyun ráo riết đòi nợ. Chưa dừng lại ở đó, Kim Se Ui cũng bị cáo buộc bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun bằng cách sử dụng các đoạn băng ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron do AI tạo ra. Trong những file ghi âm này có chứa nhiều thông tin được cho là bịa đặt như “Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun đã quan hệ lần đầu tiên vào kỳ nghỉ đông năm 2 trung học của nữ diễn viên” hay “Kim Soo Hyun đồng ý trả 4 tỷ won (70 tỷ đồng) để mua lại tập tài liệu từ người cung cấp thông tin”. Cuối cùng, Kim Se Ui bị tố đã chỉnh sửa ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Kim Sae Ron và tài khoản “không rõ danh tính” thành cuộc trò chuyện giữa Kim Sae Ron - Kim Soo Hyun.

Ngoài ra, việc bố Kim Sae Ron từ chối giao nộp chiếc điện thoại di động nữ diễn viên sử dụng lần cuối trước khi qua đời cũng trở thành 1 trong những căn cứ để yêu cầu bắt giữ Kim Se Ui. Theo cảnh sát, hành động của bố Kim Sae Ron dễ dẫn đến khả năng Kim Se Ui tiêu hủy, thao túng bằng chứng.

Kim Soo Hyun đang thắng thế trong cuộc chiến với Kim Se Ui. Ảnh: X

Vụ ồn ào chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự. Đến nay, vụ việc liên tục xuất hiện những diễn biến mới có lợi cho Kim Soo Hyun.

Vụ drama liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron liên tiếp xuất hiện diễn biến mới gây xôn xao gần đây. Ảnh: X

