Vạn vật đều thua khi Lưu Diệc Phi tháo kính: Đẹp đến tận cùng, chỉ ước cô đừng đeo gì lên mặt nữa

Màn lộ diện mới nhất của Lưu Diệc Phi đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Sáng 2/6, tờ 163 đưa tin, Lưu Diệc Phi vừa bất ngờ quay lại trường cũ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh để tham gia 1 buổi họp mặt cùng các bạn học. Khác xa với hình ảnh lộng lẫy váy áo dự sự kiện thường thấy, Lưu Diệc Phi trong lần trở lại trường cũ họp lớp mới đây lại chỉ diện trang phục giản dị, cũng không trang điểm cầu kỳ. Người đẹp đội mũ lưỡi trai đơn giản, đeo thêm kính râm và khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi.

Trong những hình ảnh do truyền thông và “người qua đường” chụp lại được, Lưu Diệc Phi chủ yếu đeo kính râm. Vậy nên, đoạn clip người đẹp tháo kính khoe trọn những đường nét thanh tú, hoàn hảo trên gương mặt đã khiến toàn cõi mạng như nổ tung. Chiếc kính thật sự đã phong ấn 1 phần nhan sắc đáng kể của Lưu Diệc Phi, và vẻ đẹp của cô chỉ thực sự bùng nổ khi tháo chiếc kính đó ra. Làn da trắng sứ không tỳ vết, đôi mắt trong trẻo hút hồn, hàng mi dài cong vút cùng đôi môi quyến rũ của nữ diễn viên đã tạo nên 1 diện mạo thanh tao đến mức công chúng phải thốt lên: “Trên đời này quả thật tồn tại thiên thần”. Qua ống kính cam thường, Lưu Diệc Phi vẫn bừng sáng bất chấp từ mọi góc quay chụp, chứng minh diện mạo đẹp không góc chết của mình.

Trang phục tuy đơn giản nhưng vẫn làm tôn lên được khí chất thanh tao, thoát tục cùng visual trẻ trung bất chấp thời gian của Lưu Diệc Phi. Giữa khung cảnh ngôi trường cũ, mỹ nhân họ Lưu vẫn đầy tỏa sáng dù không cần ăn bận trang điểm cầu kỳ, từ cô tỏa ra hơi thở thanh xuân tựa như nữ chính trong bộ phim điện ảnh về chủ đề học đường.

Đoạn clip ghi lại màn xuất hiện của Lưu Diệc Phi trong buổi họp lớp mới đây đã được chia sẻ rần rần

Đặc biệt, công chúng đổ dồn sự chú ý vào thời điểm nữ diễn viên tháo kính, khoe trọn visual đỉnh cao

Công chúng bùng nổ lời khen khi được chiêm ngưỡng diện mạo hoàn hảo hết chỗ chê của Lưu Diệc Phi khi tháo kính. Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi lúc đeo kính trông vẫn xinh đẹp song lại không lộ hết ra được khí chất thoát tục như lúc bỏ kính ra. Ảnh: Weibo

Trong buổi họp lớp, Lưu Diệc Phi cũng ghi điểm tuyệt đối nhờ thái độ thân thiện, dễ mến. Trước ống kính, cô chủ động ghé sát đầy thân thiết vào các bạn học cũ để chụp ảnh lưu niệm, còn nhiệt tình tạo dáng tay chữ V cùng mọi người. Trên gương mặt nữ diễn viên hiện rõ lên nụ cười dịu dàng, rạng rỡ, trong ánh mắt cô đúng kiểu ngập tràn niềm vui ở thời khắc được tái ngộ cùng bạn học. Có thể nói, dù là sao hạng S song Lưu Diệc Phi cũng giống như bao người bình thường khác, cũng lộ rõ vẻ hân hoan hớn hở tràn ngập niềm vui sướng, hạnh phúc khi gặp gỡ lại bạn học cũ sau thời gian dài xa cách, rời xa mái trường xưa.

Lưu Diệc Phi là biểu tượng sắc đẹp, đến nay chưa ai có thể soán ngôi giành lấy danh hiệu mỹ miều “thần tiên tỷ tỷ” của cô tại showbiz Trung Quốc. Không chỉ trên thảm đỏ, đến cả khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên cũng khiến dân tình dậy sóng. Trước đó vào hồi tháng 1, hình ảnh Lưu Diệc Phi để mặt mộc hoàn toàn khi đi du lịch đã thu hút đến 200.000 lượt xem trên mạng xã hội Weibo và gây sốt rộng khắp vì quá đỗi xinh đẹp, cuốn hút. Làn da trắng mịn, đều màu, không lộ nhiều dấu hiệu lão hóa, đường nét gương mặt tự nhiên, ngũ quan hài hòa cùng thần thái thanh tao của mỹ nhân Câu Chuyện Hoa Hồng đã nhận được cơn mưa lời khen từ công chúng.

Ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Dẫu chỉ diện trang phục đời thường, không hề son phấn cầu kỳ, cô vẫn toát lên khí chất nổi bật hiếm có. Dưới bài đăng khi ấy, hàng nghìn bình luận xuất hiện trong thời gian ngắn, đa số đều không giấu nổi sự ngỡ ngàng và nhận xét Lưu Diệc Phi sở hữu gương mặt mộc trong mơ của mọi phụ nữ châu Á. Với hình ảnh mới nhất này, tiểu hoa đán 85 đình đám tiếp tục giữ trọn danh xưng “thần tiên tỷ tỷ” mà netizen ưu ái gọi bấy lâu.

Mặt mộc không son phấn của Lưu Diệc Phi thu hút đến 200.000 lượt xem trên MXH hồi đầu năm nay. Ảnh: Weibo

Với đường nét gương mặt đẹp trời phú, Lưu Diệc Phi chỉ tô son nhẹ nhàng thôi cũng đẹp cuốn hút. Vẻ thanh lịch, dịu dàng vốn là thương hiệu của minh tinh hạng A. Ảnh: Sina

Lưu Diệc Phi không chỉ sở hữu nhan sắc xuất chúng mà còn có 1 bản lý lịch sự nghiệp khiến nhiều đồng nghiệp phải ngưỡng mộ. Cô sinh năm 1987, trong gia đình có nền tảng tốt: cha là giảng viên đại học, mẹ là nghệ sĩ múa. Năm 10 tuổi, cha mẹ ly hôn, cô theo mẹ sang Mỹ. Năm 15 tuổi trở về Trung Quốc, được cha nuôi Trần Kim Phi hỗ trợ, nhanh chóng bước vào làng giải trí. Cô còn tốt nghiệp hệ chính quy khoa Biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2002, là sinh viên nhỏ tuổi nhất lịch sử trường khi nhập học lúc mới 15 tuổi.

Lưu Diệc Phi ra mắt năm 2002 với phim truyền hình Kim Phấn Thế Gia khi mới 15 tuổi. Chỉ trong vài năm sau, cô liên tiếp gây bão với loạt vai kinh điển trong Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Những vai diễn này giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc và tài năng của thế hệ 8X Trung Quốc. Sau đó, Lưu Diệc Phi mở rộng sang điện ảnh với các phim như Mulan (2020) của Disney - vai Hoa Mộc Lan, đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp tại Hollywood. Gần đây, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua Mộng Hoa Lục, Đi đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng và nhiều dự án lớn khác.

Lưu Diệc Phi là biểu tượng Cbiz khó thay thế. Ảnh: Weibo

Nguồn: 163