Hình ảnh gây choáng của nữ ca sĩ nổi tiếng sau vụ ly hôn chấn động showbiz

Rốt cuộc vì lý do gì mà nữ ca sĩ đình đám lại rơi vào cảnh ngộ như thế này?

Còn nhớ hồi tháng 8 năm ngoái, Lyn (ca sĩ Hậu Duệ Mặt Trời) đã chính thức ly hôn ông xã - Lee Soo (nhóm MC The Max) sau 11 năm chung sống. Đây cũng chính là vụ ly hôn khiến báo chí Hàn Quốc tiêu tốn nhiều giấy mực trong năm 2025, âu cũng là bởi Lee Soo từng dính phốt động trời.

Tới nay, tờ Sports Chosun đưa tin trong sáng 2/6, Lyn vừa bất ngờ lộ diện trên chương trình My Little Old Boy (đài SBS) và hé lộ 1 phần về cuộc sống hiện tại của cô sau khi đổ vỡ hôn nhân. Trước ống kính, nữ ca sĩ Hậu Duệ Mặt Trời lộ ra nhiều biểu hiện lạ, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Theo đó, cô bỗng dưng chọn sinh hoạt trong nhà vệ sinh, thậm chí còn ngồi bệt trên sàn toilet để luyện giọng, đọc sách, đan lát và ăn vặt. Chứng kiến hành động kỳ quặc của con gái, mẹ Lyn đã ngớ người và thốt lên 1 câu: “Sao lại ngồi bệt dưới sàn nhà vệ sinh như thế này cơ chứ?”.

Công chúng không khỏi hoang mang, khó hiểu khi Lyn lại chọn sinh hoạt trong nhà vệ sinh. Từ ăn uống, đọc sách, đan lát cho tới luyện giọng, cô đều thực hiện trên sàn toilet.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, hành động kỳ lạ của Lyn đã gây xôn xao bàn tán. Trong đó, 1 bộ phận khán giả đã đặt ra nghi vấn nữ ca sĩ sinh năm 1981 vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được giai đoạn khủng hoảng hậu ly hôn.

Lyn - Lee Soo đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 11 năm hồi tháng 8/2025. Khi ấy, Dispatch trích dẫn lại lời từ đại diện của 2 nghệ sĩ cho biết: “Họ chia tay không phải vì lỗi lầm của 1 bên. Họ vẫn tôn trọng âm nhạc của nhau”. Thế nhưng, nhiều khán giả lại cho rằng lý do khiến 2 ngôi sao đột ngột ly hôn chắc chắn không hề đơn giản, và nguyên nhân cặp đôi tan vỡ có thể xuất phát từ việc Lee Soo từng dính scandal mua dâm động trời trong quá khứ.

Vụ ly hôn của Lyn - Lee Soo gây chấn động bậc nhất Kbiz trong năm 2025 bởi lẽ lúc trước, nữ ca sĩ 8X đã sẵn sàng tha thứ cho việc chồng mình 3 lần bị khởi tố mua dâm trẻ vị thành niên, thậm chí còn vì bảo vệ đàng trai mà lên mạng khẩu chiến với công chúng dữ dội. Lúc trước chẳng ai nghĩ Lyn sẽ buông tay Lee Soo, ấy vậy mà đùng phát cô lại tuyên bố ly hôn, chính thức rời xa ông xã “lắm tài nhiều tật” .

Còn nhớ vào năm 2009, Lee Soo bị cáo buộc mua dâm trẻ vị thành niên. Cảnh sát phát hiện có 1 nhóm hoạt động mại dâm bất hợp pháp đã tuyển 1 thiếu nữ 17 tuổi bỏ nhà đi. Họ đăng tuổi và thông tin giả của cô gái lên trang web môi giới, và Lee Soo đã mua dâm cô gái này.

Nam ca sĩ thừa nhận hành vi mua dâm nhưng phủ nhận chuyện biết tuổi thật của cô gái. Lee Soo bị truy tố rồi đình chỉ truy tố đến 3 lần, cuối cùng “thoát tội” ngoạn mục. Dù vậy, đây vẫn là vết đen lớn trong sự nghiệp của thành viên MC The Max. Vụ việc xảy ra trong quãng thời gian Lee Soo thực hiện nghĩa vụ quân sự thay thế nên càng khiến công chúng thêm phẫn nộ và tẩy chay anh dữ dội.

Lyn biết quá khứ của Lee Soo nhưng cô vẫn chọn kết hôn và đồng hành cùng ông xã tai tiếng suốt 11 năm rồi mới buông tay. Nữ ca sĩ Hậu Duệ Mặt Trời còn khẩu chiến với cư dân mạng để bảo vệ chồng cũ trong thời gian chung sống. Cô thừa nhận bê bối mua dâm của Lee Soo nhưng cho rằng có quá nhiều thông tin sai lệch, thêu dệt xung quanh. Thế nhưng sau đó, nữ ca sĩ lại tỏ ra hối hận khi bênh vực chồng cũ vì điều này chẳng giúp gì cho Lee Soo.

Lyn sinh năm 1981, có tên thật là Lee Se Jin. Cô nổi tiếng với nhiều ca khúc nhạc phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Vì Sao Đưa Anh Tới, Hậu Duệ Mặt Trời, Huyền Thoại Biển Xanh... Trong khi đó, Lee Soo bằng tuổi vợ cũ, là thành viên nhóm nhạc MC The Max. Anh có nghệ danh khác là ISU, cũng từng hát nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời. Cặp đôi kết hôn từ năm 2014 và không có con chung trước khi chính thức “đường ai nấy đi”.

Nguồn: Sports Chosun