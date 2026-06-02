Mới nhất vụ Ji Chang Wook bị điều tra: Công ty quản lý tiếng nóng, cam kết nộp ngay và luôn khoản tiền hàng tỷ won bị truy thu khẩn

Công ty quản lý lên tiếng xin lỗi vì đã khiến nhiều người phải lo lắng về sự việc nam diễn viên Ji Chang Wook bị điều tra.

Chiều 2/6, showbiz Hàn Quốc rung chuyển khi Cục Điều tra 2 thuộc Cơ quan Thuế khu vực Seoul thông báo đã tiến hành 1 cuộc thanh tra thuế bất thường đối với Ji Chang Wook vào tháng 3 vừa qua. Sau quá trình kiểm tra toàn diện thu nhập từ các hoạt động giải trí cả trong và ngoài nước, Cục thuế quốc gia đã xác định có dấu hiệu trốn thuế hoặc xử lý không đúng trong 1 số khoản xử lý chi phí và nội dung khai báo thuế của tài tử. Do đó, cơ quan chức năng quyết định truy thu khoản tiền thuế lên tới hàng tỷ won (hàng chục tỷ đồng) đối với Ji Chang Wook. Ồn ào xoay quanh vấn đề nộp thuế của mỹ nam Hoàng Hậu Ki gây dậy sóng dư luận. Thông báo của cơ quan chức năng khiến anh bị vấn trốn thuế.

Sau khi Ji Chang Wook dính cáo buộc nghiêm trọng, có thể dẫn tới sụp đổ hình ảnh, Spring Company - công ty quản lý của nam diễn viên đã ra thông báo nóng, phản hồi về vụ việc. Phía công ty khẳng định tài tử sinh năm 1987 không có hành vi trốn thuế hay cố ý bỏ sót thu nhập để tránh nộp thuế. Theo Spring Company, đã có sự khác biệt trong cách hiểu luật, tính toán thuế thu nhập cá nhân cho nghệ sĩ giữa công ty quản lý và cục thuế nên mới dẫn tới việc nam diễn viên bị truy thu thêm hàng tỷ won. Công ty quản lý của Ji Chang Wook cho biết họ tôn trọng kết quả điều tra của Cục Thuế Quốc gia và cam kết nộp ngay và luôn số tiền bị truy thu khẩn.

Công ty quản lý Spring Company khẳng định Ji Chang Wook không có hành vi trốn thuế bằng các thủ đoạn bất chính. Ảnh: X.

Dưới đây là toàn văn thông báo nóng của Spring Company về vụ việc Ji Chang Wook bị điều tra, nghi vấn trốn thuế: "Trước hết, chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã khiến nhiều người phải lo lắng về sự việc lần này liên quan đến nam diễn viên Ji Chang Wook. Tuy nhiên, chúng tôi xin khẳng định rằng Ji Chang Wook và công ty quản lý không cố tình bỏ sót thu nhập hay trốn thuế bằng các phương thức, thủ đoạn gian lận bất hợp pháp. Trong quá trình điều tra thuế gần đây, công ty đã nộp các tài liệu liên quan một cách minh bạch, trung thực và nghiêm túc phối hợp với cục thuế. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt về quan điểm diễn giải, áp dụng luật thuế và tính thuế liên quan đến thu nhập từ hoạt động giải trí của Ji Chang Wook, đó chính là khoản thu nhập chịu thuế đó thực tế thuộc về cá nhân hay thuộc về công ty. Mặc dù có sự khác biệt về quan điểm, nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng kết quả điều tra của Cục Thuế Quốc gia. Kể từ khi ra mắt vào năm 2008 đến nay, Ji Chang Wook luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và thủ tục liên quan mà không gặp bất kỳ vấn đề nào về thuế nào. Anh ấy cũng coi việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế là nguyên tắc tối cao, ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi xin cam kết nộp khoản tiền truy thu được ban hành ngay và luôn mà không làm chậm trễ theo đúng thủ tục liên quan. Để tránh những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai, chúng tôi xin hứa sẽ kiểm tra chặt chẽ hơn nữa hệ thống quản lý thuế và kế toán, đồng thời sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp, nguyên tắc và thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế".

Phía Ji Chang Wook cho biết sẽ nộp lại ngay khoản tiền hàng tỷ won bị Cục thuế quốc gia truy thu sau đợt điều tra thuế vừa qua. Ảnh: X.

Ji Chang Wook sinh năm 1987, vào nghề khi vừa tròn 19 tuổi. Nam diễn viên được khán giả nhớ đến với nhiều loạt vai đa dạng từ hành động, lãng mạn đến hình sự. Tại Hàn Quốc, anh là lựa chọn hàng đầu cho các vai nam chính có chiều sâu tâm lý. Trong suốt gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Ji Chang Wook sở hữu nhiều tác phẩm được đánh giá cao bởi khán giả và giới chuyên môn như Smile Again (Cười Lên Dong Hae), Empress Ki (Hoàng Hậu Ki), Healer (Cứu Thế), The K2, Suspicious Partner (Đối Tác Đáng Ngờ)...

Đây không phải lần đầu Ji Chang Wook dính vào lùm xùm chấn động. Còn nhớ vào năm 2019, anh từng bị réo gọi vào bê bối hộp đêm Burning Sun của Seungri. Khi ấy, chương trình điều tra The Its Know/Unanswered Questions của đài SBS đã tìm hiểu cốt lõi vấn đề bên trong Burning Sun. Qua đó, chương trình “đào sâu” vào danh tính của người đàn bà tên Madam Lin - nhà đầu tư người Đài Loan (Trung Quốc), được cho là nữ kim chủ của Seungri và dành 20% cổ phần trong Burning Sun. Đáng chú ý, tài tử Ji Chang Wook xuất hiện trong 1 bức hình selfie với Madam Lin và thậm chí còn dính nghi án là khách quen của Burning Sun, được gọi là “thế tử hộp đêm Arena”. Arena vốn là club liên quan đến cáo buộc môi giới mại dâm của Seungri.

Ji Chang Wook sở hữu lượng fan đông đảo trên toàn châu Á sau gần 20 năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Ảnh: X.

