Sơn Tùng và SOOBIN được "đẩy thuyền"

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền trở lại một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chung khung hình của Sơn Tùng M-TP và SOOBIN từ nhiều năm trước. Chỉ dài vài giây nhưng video nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cho thấy mối quan hệ khá thân thiết giữa hai nam ca sĩ.

Trong đoạn clip đang được chia sẻ rầm rộ, Sơn Tùng và SOOBIN cùng xuất hiện tại một sự kiện cách đây nhiều năm. Dựa vào ngoại hình và phong cách thời trang, nhiều người cho rằng đây là giai đoạn cả hai vẫn đang ở những năm đầu của sự nghiệp.

Khi ấy, SOOBIN diện quần jeans rách phối áo trắng và áo khoác denim bên ngoài, trong khi Sơn Tùng lựa chọn nguyên cây đen cùng chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc. Cả hai liên tục tạo dáng trước ống kính với tâm trạng vô cùng thoải mái.

Đáng chú ý, SOOBIN chủ động khoác vai Sơn Tùng trong lúc chụp ảnh. Về phía mình, giọng ca Em Của Ngày Hôm Qua còn có hành động hôn gió về phía người đồng nghiệp khiến nhiều khán giả bật cười thích thú.

Đoạn clip cũ của Sơn Tùng M-TP và SOOBIN không chỉ gây sốt vì khoảnh khắc tương tác thân thiết hiếm thấy, mà còn kéo theo hàng loạt bình luận sôi nổi từ cư dân mạng. Nhiều người thừa nhận họ hoàn toàn bất ngờ khi biết hai nam ca sĩ từng có quãng thời gian gần gũi như vậy, bởi nhiều năm qua công chúng thường xuyên chứng kiến những cuộc so sánh giữa hai fandom hơn là những hình ảnh chung khung hình của chính chủ.

Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng còn hài hước chuyển sang chế độ "đẩy thuyền" khi liên tục chia sẻ những khoảnh khắc Sơn Tùng hôn gió, SOOBIN khoác vai đàn anh trong clip. Dưới các bài đăng chia sẻ lại đoạn clip, có netizen còn thích thú gọi SOOBIN là "mặt trời nhỏ của Sơn Tùng". Một số bình luận nhận được nhiều tương tác như: "Ủa thân nhau đến vậy mà", "Ai kêu 2 ảnh hôn nhau vậy, mình thích lắm", "Ai là mặt trời nhỏ của ai",...

Việc đoạn clip cũ bất ngờ viral cũng khiến câu chuyện về Sơn Tùng và SOOBIN một lần nữa trở thành chủ đề được bàn luận. Trên thực tế, đây là hai nghệ sĩ cùng trưởng thành trong giai đoạn Vpop chuyển mình mạnh mẽ ở thập niên 2010. Dù thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh nhưng điểm chung chính là cả hai đang có chỗ đứng vững chắc ở làng giải trí.

Sơn Tùng tạo ra những bản hit có sức lan tỏa mạnh như Em Của Ngày Hôm Qua, Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, Hãy Trao Cho Anh, Có Chắc Yêu Là Đây, Đừng Làm Trái Tim Anh Đau hay gần đây là Come My Way - sản phẩm thể hiện rõ tham vọng vươn ra quốc tế. Trong khi đó, SOOBIN có hành trình bền bỉ, từng bước khẳng định là ngôi sao giải trí toàn diện. Những năm gần đây, SOOBIN có màn bứt phá mạnh mẽ với hàng loạt dự án được đánh giá cao về chuyên môn, đặc biệt sau hiệu ứng từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Trong nhiều năm qua, Sơn Tùng và SOOBIN vẫn liên tục được đặt cạnh nhau trong các cuộc thảo luận của khán giả. Mỗi khi xuất hiện bảng xếp hạng, giải thưởng âm nhạc hay những cột mốc thành tích mới, hai cái tên này gần như luôn được nhắc đến đầu tiên. Từ lượng người hâm mộ, sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, khả năng bán vé concert cho đến số lượng bản hit, mọi khía cạnh đều từng trở thành đề tài so sánh giữa hai fandom.

Dẫu vậy, nhìn từ góc độ thị trường, nhiều người cho rằng sự đối chiếu này xuất phát từ việc cả Sơn Tùng và SOOBIN đều đang nằm trong nhóm nghệ sĩ nam hiếm hoi duy trì được vị thế đỉnh cao sau nhiều năm hoạt động.

Mỗi người sở hữu một màu sắc riêng, một tập khán giả riêng và một hướng phát triển riêng. Nhưng điểm chung lớn nhất là họ đều đã vượt qua phạm vi của một ca sĩ đơn thuần để trở thành những thương hiệu cá nhân có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong làng nhạc Việt.

