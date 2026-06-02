"Ông hoàng Gangnam Style" PSY bị điều tra ngay trước thềm sang Việt Nam

Vào ngày 2/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam ca sĩ PSY đã bị chuyển hồ sơ lên công tố viên với cáo buộc nhận thuốc hướng thần dưới tên người khác. Văn phòng Công tố Quận Tây Seoul đã nhận được vụ án từ cảnh sát vào hôm qua và đang điều tra PSY cùng người quản lý, một giáo sư tại bệnh viện đại học ở Seoul và một cá nhân khác vì nghi ngờ vi phạm Luật Dịch vụ Y tế.

"Ông hoàng Gangnam Style" bị cáo buộc nhận đơn thuốc điều trị tâm thần từ năm 2022 đến năm 2025 mà không khám trực tiếp, nhận thuốc thông qua bên thứ 3, bao gồm cả quản lý. Theo Luật Dịch vụ Y tế, đơn thuốc nói chung chỉ được cấp sau khi khám trực tiếp và phải được giao cho bệnh nhân.

Các loại thuốc được cho là bao gồm Xanax và Stilnox. Xanax chứa alprazolam, thường được kê đơn để điều trị chứng lo âu và rối loạn hoảng sợ, trong khi Stilnox chứa zolpidem, một loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ được sử dụng để điều trị chứng mất ngủ. Cả hai loại thuốc này đều được phép sử dụng hợp pháp tại Hàn Quốc nhưng được phân loại là chất hướng thần cần có sự giám sát y tế, do nguy cơ gây nghiện và các tác dụng phụ khác.

Theo luật Hàn Quốc, thuốc hướng thần được xếp vào loại thuốc gây nghiện bị kiểm soát. Mặc dù việc nhận thuốc hộ được cho phép trong một số trường hợp hạn chế, chẳng hạn như đối với bệnh nhân đang điều trị dài hạn hoặc những người gặp khó khăn về di chuyển, nhưng người đại diện được chỉ định phải nộp các giấy tờ chứng minh, bao gồm bản sao giấy tờ tùy thân của bệnh nhân và bằng chứng về tư cách hợp lệ.

Người vi phạm Luật Y tế liên quan đến thuốc hướng thần hay các loại thuộc thuộc nhóm ma túy, dễ gây nghiện đều sẽ bị xử rất nghiêm. Dù gọi là "nhận thay" đi chăng nữa, cả PSY và vị bác sĩ kê đơn cho nam ca sĩ đều không thể thoát khỏi trách nhiệm pháp lý. Nếu bị kết luận vi phạm Luật Y tế liên quan đến thuốc hướng thần hay các loại thuốc thuộc nhóm ma túy dễ gây nghiện, PSY có thể bị khởi tố hình sự, phạt tù tối đa 1 năm hoặc phạt tiền tối đa 10 triệu won (174 triệu đồng). Bác sĩ kê toa cho anh cũng có khả năng bị đình chỉ giấy phép hành nghề.

PSY lần đầu bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc này vào tháng 8/2025. Công ty quản lý P Nation sau đó đã đưa ra lời xin lỗi, nói rằng việc lấy thuốc dưới tên người khác là "một sai lầm rõ ràng và thiếu sót trong phán đoán". Công ty cho biết: "PSY được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang dùng thuốc ngủ theo toa dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia y tế. Anh ấy đã dùng thuốc theo đúng liều lượng và hướng dẫn y tế, và không có trường hợp kê đơn hộ nào. Trong quá trình đó, đã có trường hợp bên thứ ba nhận thuốc hộ anh ấy, và hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra. Chúng tôi một lần nữa xin lỗi vì đã gây ra sự lo ngại".

Tuy nhiên đến nay, cảnh sát đã chính thức chuyển hồ sơ cho cơ quan công tố, điều tra nam ca sĩ với với cáo buộc nhận đơn thuốc hướng thần kê toa dưới tên người khác. Vụ việc này xảy ra ngay trước thềm nam ca sĩ có lịch trình biểu diễn tại nhạc hội K-PULSE HANOI 2026, trong hai ngày 06 - 07/06/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

PSY có tên thật Park Jae Sang, sinh năm 1977 tại quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Anh là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng toàn cầu với nghệ danh PSY. PSY ra mắt năm 2001 với album PSY from the Psycho World! và nhanh chóng gây chú ý bởi phong cách hài hước, châm biếm xã hội và những màn trình diễn “lầy lội” rất riêng.

Sự nghiệp của anh thực sự bùng nổ trên toàn thế giới vào năm 2012 với ca khúc Gangnam Style. Bài hát kèm điệu nhảy ngựa nổi tiếng đã trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, là video đầu tiên trong lịch sử đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Gangnam Style đưa PSY từ một nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc thành ngôi sao quốc tế, xuất hiện trên vô số chương trình lớn của Mỹ (Ellen, Today Show, SNL, MTV VMAs…) và biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả khắp thế giới.

Sau Gangnam Style, PSY tiếp tục phát hành các hit lớn khác như Gentleman, Daddy, New Face, I Luv It, That That… Dù không còn bài nào vượt qua được độ viral của Gangnam Style , anh vẫn duy trì vị thế là một trong những nghệ sĩ giải trí hàng đầu Hàn Quốc với phong cách hài hước không thể nhầm lẫn. Trong sự nghiệp, PSY từng gây ra bê bối tàng trữ chất cấm và trốn nghĩa vụ quân sự, nhưng nam ca sĩ vẫn đạt đến đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử Kpop.