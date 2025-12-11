Nóng: Cảnh sát đột kích trụ sở công ty của "Ông hoàng Gangnam Style"

Vào ngày 11/12, Yonhap News đưa tin cảnh sát đã tiến hành đột kích, khám xét văn phòng và xe cô của công ty giải trí P Nation. Tại đây, cảnh sát đã thu giữ nhiều tang vật để chứng minh cáo buộc "Ông hoàng Gangnam Style" PSY đã nhờ quan lý và những người khác nhận thuốc hướng thần hộ mình.

Trả lời truyền thông, phía P Nation tuyên bố: "Chúng tôi đã tích cực hợp tác với yêu cầu của các nhà chức trách và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết theo đúng quy trình pháp lý trong thời gian tới". Từ tháng 8, PSY đã bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm Luật Dịch vụ Y tế Hàn Quốc. Theo đó, PSY bị nghi ngờ đã sử dụng trái phép thuốc hướng thần Xanax và Stilnox tại 1 bệnh viện tổng hợp ở Seoul (Hàn Quốc), từ năm 2022 cho đến gần đây. Anh không trực tiếp đi khám mà để quản lý của mình đi lấy thuốc thay.

Cảnh sát khám xét trụ sở công ty P Nation và thu giữ nhiều bằng chứng

Xanax và Stilnox là thuốc hướng thần được sử dụng để điều trị rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu và trầm cảm. Do nguy cơ gây nghiện cao, việc kê đơn và tư vấn thường yêu cầu phải thực hiện trực tiếp. Tuy nhiên phía quản lý của nam ca sĩ lên tiếng: " Anh ấy được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đã uống thuốc ngủ theo toa của các chuyên gia y tế . Không có đơn thuốc giả mạo nào cả".

Dù vậy, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra theo cáo buộc ban đầu và tiến hành điều tra cả vị bác sĩ kê đơn với tư cách nghi phạm. Theo luật pháp Hàn Quốc, người vi phạm Luật Y tế liên quan đến thuốc hướng thần hay các loại thuộc thuộc nhóm ma túy, dễ gây nghiện đều sẽ bị xử rất nghiêm. Dù gọi là "nhận thay" đi chăng nữa, cả PSY và vị bác sĩ kê đơn cho nam ca sĩ đều không thể thoát khỏi trách nhiệm pháp lý.

Nếu bị kết luận vi phạm Luật Y tế liên quan đến thuốc hướng thần hay các loại thuộc thuộc nhóm ma túy dễ gây nghiện, PSY có thể bị khởi tố hình sự, phạt tù tối đa 1 năm hoặc phạt tiền tối đa 10 triệu won (190 triệu đồng). Bác sĩ kê toa cho anh cũng có khả năng bị đình chỉ giấy phép hành nghề.

"Ông hoàng Gangnam Style" có nguy cơ xộ khám

PSY có tên thật Park Jae Sang, sinh năm 1977 tại quận Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Anh là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng toàn cầu với nghệ danh PSY. PSY ra mắt năm 2001 với album PSY from the Psycho World! và nhanh chóng gây chú ý bởi phong cách hài hước, châm biếm xã hội và những màn trình diễn “lầy lội” rất riêng.

Sự nghiệp của anh thực sự bùng nổ trên toàn thế giới vào năm 2012 với ca khúc Gangnam Style . Bài hát kèm điệu nhảy ngựa nổi tiếng đã trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, là video đầu tiên trong lịch sử đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Gangnam Style đưa PSY từ một nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc thành ngôi sao quốc tế, xuất hiện trên vô số chương trình lớn của Mỹ (Ellen, Today Show, SNL, MTV VMAs…) và biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả khắp thế giới.

Gangnam Style trở thành hiện tượng toàn cầu

Sau Gangnam Style , PSY tiếp tục phát hành các hit lớn khác như Gentleman, Daddy, New Face, I Luv It, That That … Dù không còn bài nào vượt qua được độ viral của Gangnam Style , anh vẫn duy trì vị thế là một trong những nghệ sĩ giải trí hàng đầu Hàn Quốc với phong cách hài hước không thể nhầm lẫn. Trong sự nghiệp, PSY từng gây ra bê bối tàng trữ chất cấm và trốn nghĩa vụ quân sự, nhưng nam ca sĩ vẫn đạt đến đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử Kpop.

PSY là 1 ngoại lệ của Kpop

Nguồn: Yonhap News