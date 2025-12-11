Clip sốc: Diễn viên D ngồi gục bất tỉnh trên phố sau khi sử dụng chất cấm, lời chia sẻ sau đó gây phẫn nộ

Sáng 11/12, tờ Pagesix đưa tin, nam diễn viên người Mỹ Andy Dick vừa được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh trên 1 con phố ở Los Angeles. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nam ngôi sao dùng thuốc quá liều.

Trong đoạn video do TMZ cung cấp, nam diễn viên sinh năm 1965 bất ngờ ngã gục xuống những bậc thang thuộc 1 tòa nhà. Andy Dick ban đầu cúi gập người rồi sau đó nằm sải lai giữa đường trong tình trạng mất hết ý thức, còn kính của nam nghệ sĩ bị rớt lại trên mặt đất. Bạn bè đã vội lao tới chỗ Andy và cố gắng đánh thức nam diễn viên. Trong video được lan truyền, 1 người bạn hét to tên nam ngôi sao, còn những người khác khẩn trương gọi xe cấp cứu.

Trong tình huống nguy cấp, 1 người qua đường đã hét lên nhằm mục đích thúc giục người bạn của Andy Dick mau chóng tiêm cho nam ngôi sao thuốc Narcan. Được biết, Narcan là thuốc đối kháng với thuốc giảm đau nhóm opioid và được dùng để đảo ngược tác dụng của thuốc opioid. Lực lượng chức năng không lâu sau đó đã tới nơi Andy Dick được phát hiện nằm bất tỉnh để ổn định tình hình.

Andy Dick bất tỉnh nhân sự ngay trên phố, ban đầu truyền thông Mỹ nghi nam nghệ sĩ dùng thuốc quá liều

Andy dần gục xuống, trong khi kính của nam nghệ sĩ nằm vất vưởng trên mặt đất

Công chúng lo sốt vó trước tình trạng của nam ngôi sao

Trong diễn biến mới nhất, Andy Dick đã chính thức lên tiếng về đoạn clip ghi lại hình ảnh nam diễn viên nằm gục trên đường và nghi vấn dùng thuốc quá liều. Theo đó, Andy Dick vừa nhận lời phỏng vấn với tờ TMZ và thú nhận đã hút crack cocaine (1 loại ma túy) cùng người đàn ông xa lạ trước khi bị bất tỉnh trên đường phố. Trước ống kính, nam nghệ sĩ sinh năm 1965 khẳng định mình vẫn đang rất ổn: "Ủa trông tôi không giống như người hoàn toàn khỏe mạnh hả? Tôi đang khỏe tận 110% là đằng khác". Lời chia sẻ này khiến nhiều người phẫn nộ vì sự thản nhiên của nam nghệ sĩ.

Andy vừa lộ diện sau đoạn video bất tỉnh trên phố

Andy cho biết đã gặp 1 người đàn ông mắc chứng trầm cảm trên vỉa hè và người này đã mời anh dùng thử crack cocaine. Nam ngôi sao nhiệt tình đáp ứng lời mời và không ngần ngại hút loại ma túy nói trên. Còn nhớ trong quá khứ, nam nghệ sĩ 6X từng bị cáo buộc dùng chất cấm.

Andy Dick sinh năm 1965, là diễn viên, danh hài kiêm nhà sản xuất tại Mỹ. Nam nghệ sĩ trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim sitcom mang tên NewsRadio. Bên cạnh diễn xuất, Andy Dick còn tích cực tham gia lồng tiếng cho nhiều bộ phim hoạt hình ăn khách.

Andy Dick có thâm niên gần 40 năm trong nghề và đã gặt hái được nhiều thành công đáng kể

Nguồn: Pagesix