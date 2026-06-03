Tài tử bị cán nát chân bất ngờ lộ diện trong đám cưới thượng lưu đình đám, có mối quan hệ đặc biệt với cô dâu

Netizen không khỏi phát sốt vì đây là lần lộ diện hiếm hoi của Trần Học Đông sau quãng thời gian dài ở ẩn.

Chủ đề hot nhất Cbiz hiện nay chính là đám cưới thượng lưu của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia sòng bạc Macau Hà Du Quân. Sau 7 năm đăng ký kết hôn và có 2 con, cặp đôi đã chính thức tổ chức đám cưới sang chảnh "đậm mùi tiền" tại lâu đài cổ Mont Saint-Michel, Pháp. Giữa dàn khách mời toàn sao hạng A, cư dân mạng đặc biệt chú ý đến nam diễn viên Trần Học Đông.

Netizen không khỏi phát sốt vì đây là lần lộ diện hiếm hoi của Trần Học Đông sau quãng thời gian dài ở ẩn, từ năm 2023 đến nay. Trên trang cá nhân, anh đăng tải bức ảnh dự hôn lễ và lời nhắn "Phải hạnh phúc nhé". Có thể thấy rằng dù ở ẩn đã lâu và trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Trần Học Đông đã trở lại với vẻ ngoài khỏe mạnh và điển trai.

Trần Học Đông điển trai trong đám cưới của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân. Ảnh: Weibo

Anh đăng ảnh cặp đôi hôn nhau nồng cháy. Ảnh: Weibo

Trần Học Đông và cô dâu Hề Mộng Dao vốn là đôi bạn thân gắn bó hơn 10 năm. Còn nhớ năm 2017, khi Hề Mộng Dao vấp ngã trên sàn diễn Victoria's Secret và bị chê bai khắp trên toàn cầu, Trần Học Đông là người đầu tiên công khai động viên cô. Đến khi Hà Du Quân cầu hôn Hề Mộng Dao vào năm 2019, nam diễn viên cũng xuất hiện với vai trò đại diện "nhà gái", đồng hành đưa bạn thân lên sân khấu trong khoảnh khắc trọng đại. Chính vì vậy, anh không thể vắng mặt trong ngày cưới của cô bạn thân.

Trần Học Đông là đại diện nhà gái. Ảnh: Weibo

Trần Học Đông sinh năm 1990, là tài tử hạng A có cuộc đời khổ nhất showbiz Trung Quốc. Nam diễn viên có tuổi thơ vô cùng thiếu thốn. Từ lúc 7 tuổi, anh đã bị bố mẹ bỏ rơi, vứt cho ông bà nuôi dưỡng sau khi họ ly hôn. Chẳng được bao lâu, ông bà Trần Học Đông qua đời. Anh được 1 người dì cưu mang. Về sau do quá nghèo, người dì này gửi Trần Học Đông vào trường nội trú. Trong 5 năm tiếp theo, Trần Học Đông còn có giai đoạn ở nhờ nhà của thầy giáo.

Sau này khi trưởng thành, Trần Học Đông tới Thượng Hải (Trung Quốc) để làm người mẫu và tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của nam diễn viên vô cùng lận đận. Trùng hợp là anh đóng phim với ai người đó đều bị phong sát và bay màu khỏi giới giải trí. Hàng loạt phim của anh đã bị gỡ do đóng chung với Trịnh Sảng, Trương Triết Hạn, Kha Chấn Đông, Phạm Băng Băng, Ngô Diệc Phàm, Lý Tiểu Lộ... Có thể nói, trong giới giải trí Trung Quốc ít ai có thể đen đủi và số nhọ hơn anh.

Anh liên tục gặp xui xẻo vì bạn diễn. Ảnh: Weibo

Vào tháng 3/2023, Trần Học Đông bị 1 chiếc xe tải mất lái tông trúng khi đi bộ trên vỉa hè. Chân phải của nam diễn viên bị xe tải cán qua, biến dạng đến đáng sợ. Kết quả chụp X-quang cho thấy xương chân, mắt cá chân phải của Trần Học Đông vỡ nát "như kính vụn". Thời điểm đó, các bác sĩ cho biết tài tử 9X này có thể phải ngồi xe lăn và bị di chứng viêm khớp dạng thấp đeo bám đến suốt đời.

Để không làm fan lo lắng, anh giấu nhẹm và lặng lẽ sang Mỹ phẫu thuật. Các bác sĩ đã đóng 12 chiếc đinh thép hợp kim titan vào xương bàn chân, rồi cố định bên trong, bên ngoài bằng các tấm thép để cứu lấy chân phải của Trần Học Đông. Những năm qua, Trần Học Đông trải qua đau đớn của việc phẫu thuật và tập phục hồi chức năng 6 tiếng/ngày với hy vọng sớm lấy lại khả năng vận động.

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Trần Học Đông đã phẫu thuật 4 lần trong 2 năm qua, nhưng vẫn chưa thể đi lại bình thường. Anh giờ chỉ có thể chống nạn hoặc ngồi xe lăn di chuyển. Theo tờ Sohu, tình cảnh của nam diễn viên đình đám này hiện tại rất đáng thương. Anh 1 mình điều trị chấn thương hậu tai nạn ở Mỹ, không có bất kỳ người thân nào bên cạnh. Trần Học Đông phải thuê người chăm sóc, giúp anh nấu nướng, mua sắm vật dụng sinh hoạt, hỗ trợ đi lại, thậm chí cả việc vệ sinh cơ thể cơ bản nhất. Theo Trần Học Đông, anh không thể độc lập làm mọi việc như trước, luôn cần có người giúp đỡ vì chỉ 1 cú ngã thôi cũng có thể khiến anh quay lại vạch xuất phát, không còn cơ hội phục hồi.

Trần Học Đông ở ẩn sau vụ tai nạn. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo