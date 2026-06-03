Quyết định quan trọng của toà án trong vụ Kim Soo Hyun bị tố hẹn hò trẻ vị thành niên

Người hâm mộ của Kim Soo Hyun liên tục như “ngồi trên đống lửa” trong khoảng thời gian này.

Vụ drama tình ái có liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron liên tục xuất hiện thêm những tình tiết mới gây xôn xao dư luận trong suốt hơn 1 tuần qua. Cách đây đúng 1 tuần, tòa án đã chính thức ban hành lệnh bắt giữ đối với YouTuber Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero đồng thời là nhân vật đối đầu với Kim Soo Hyun suốt 2 năm qua. Được biết, YouTuber họ Kim bị bắt khẩn cấp với cáo buộc phỉ báng, tung thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun trong drama hẹn hò Kim Sae Ron.

Sau khi bị bắt giữ, Kim Se Ui vẫn 1 mực bác bỏ thông tin mình dùng file ghi âm giả mạo vu khống Kim Soo Hyun. Ngay sau đó, YouTuber họ Kim đã đệ trình đơn xem xét lại tính hợp pháp của việc giam giữ đối với ông. Thế nhưng, tới chiều 2/6, tòa án đã quyết định bác bỏ lá đơn do Kim Se Ui trình lên. Điều đó đồng nghĩa với việc YouTuber họ Kim không được thả ra và tiếp tục phải quay lại nhà giam.

Bên cạnh đó, luật sư phía Kim Soo Hyun cũng vừa phát đi thông điệp cảnh báo cứng rắn đối với Kim Se Ui, qua đó hé lộ về 1 viễn cảnh tương lai tăm tối dành cho nam YouTuber này: “Nếu tòa án ra phán quyết yêu cầu Kim Se Ui phải bồi thường khoảng 30 tỷ won (520 tỷ đồng) và tài sản hiện có của ông ta không đủ để thanh toán, thì ông ta sẽ phải gánh trên vai nghĩa vụ tài chính khổng lồ (trả nợ) trong suốt phần đời còn lại”. Được biết, trước đó trong 1 cuộc phỏng vấn trên truyền hình, luật sư đại diện cho Kim Soo Hyun cũng đã hé lộ về kế hoạch bắt Kim Se Ui phải bồi thường thiệt hại thêm cho tài tử họ Kim: “Chúng tôi đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 12 tỷ won (210 tỷ đồng) vào năm ngoái, ngay từ giai đoạn đầu của vụ án. Hiện chúng tôi đang tính toán lại quy mô thiệt hại kinh tế thực tế. Dựa trên việc xem xét toàn diện các tài liệu được nộp cho các cơ quan điều tra, chúng tôi ước tính thiệt hại thực tế rơi vào khoảng 30 tỷ won (520 tỷ đồng)”.

Kim Se Ui liên tục đón nhận tin dữ, vừa phải quay lại trại giam. Ảnh: Naver

Từ lúc bị bắt cho tới nay, Kim Se Ui được cho là vẫn liên tục tìm cách để được trả tự do. Mới đây, tờ Money Today đưa tin, 1 bạn tù với Kim Se Ui vừa bất ngờ công bố thông tin gây lo ngại về nam YouTuber này. Theo nguồn tin, YouTuber Eun Hyun Jang vừa tung ra đoạn ghi âm ghi lại cuộc trò chuyện với nhân vật (A) tự xưng là bạn tù của Kim Se Ui. Trong file ghi âm này, A cho biết mình đã ở cùng trại giam với Kim Se Ui trong 2-3 ngày, đồng thời khẳng định YouTuber họ Kim đang lên kế hoạch lợi dụng mẹ Kim Sae Ron hòng được trả tự do.

A cho biết Kim Se Ui từng đề cập đến thông tin thời gian bị tạm giam trước phiên tòa của mình có thể kéo dài tới 6 tháng. Theo lời Kim Se Ui, nếu nộp đơn xin xét xử có bồi thẩm đoàn (trong thành phần có sự tham gia của người dân bình thường), ông ta có thể được trả tự do trong vòng 3 tháng.

A tiết lộ, Kim Se Ui có ý định yêu cầu mẹ của cố diễn viên Kim Sae Ron ra tòa làm nhân chứng. Kim Se Ui cho rằng nếu phiên tòa diễn ra theo đúng kịch bản nêu trên, dư luận có thể đảo chiều và nhiều người sẽ bắt đầu xem mẹ Kim Sae Ron là người phải chịu 1 phần trách nhiệm trong vụ lùm xùm.

A cho biết thêm Kim Se Ui đã tỏ ra bức xúc trước việc mình là người duy nhất bị giam giữ tính tới thời điểm hiện tại dù còn nhiều cá nhân khác cũng liên quan đến vụ việc chấn động của Kim Soo Hyun. Kim Se Ui cũng được cho là đã bày tỏ sự tự tin rằng sau tất cả, ông ta sẽ tránh được các hậu quả pháp lý mang tính dài hạn.

Kim Se Ui bị tố tìm cách lợi dụng mẹ Kim Sae Ron hòng được thả ra khỏi trại giam. Ảnh: Naver

Còn nhớ vào tối 26/5, tờ Sports Chosun đưa tin, cơ quan chức năng đã tiến hành thẩm tra Kim Se Ui trước khi chính thức xem xét lệnh bắt giữ đối với nhân vật này. Sau buổi thẩm vấn, tòa án đã chính thức ban hành lệnh bắt tạm giam đối với YouTuber họ Kim với hàng loạt cáo buộc bao gồm vi phạm Đạo luật đặc biệt về Trừng phạt tội phạm tình dục (phát tán hình ảnh video quay bằng camera...), có hành vi phỉ báng, bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun, đe dọa và cố ý cưỡng đoạt tài sản. Thẩm phán phụ trách thẩm tra trường hợp của Kim Se Ui cho biết: “Có nguy cơ nghi phạm tiêu hủy chứng cứ và bỏ trốn”.

Kim Se Ui đang bị giam giữ với cáo buộc phỉ báng Kim Soo Hyun bằng nhiều thông tin bịa đặt. Ảnh: Nate

Trước đó trong sáng 21/5, đồn cảnh sát Gangnam, Seoul đã xin lệnh bắt giữ Kim Se Ui, và cơ quan công tố cũng yêu cầu tòa án phát lệnh bắt tạm giam đối với YouTuber này.

Trong đơn xin lệnh bắt giữ của cảnh sát, Kim Se Ui bị cáo buộc phát tán thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun thông qua các buổi phát sóng trên YouTube, bao gồm thông tin Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên và thông tin Kim Sae Ron qua đời do bị phía Kim Soo Hyun ráo riết đòi nợ. Chưa dừng lại ở đó, Kim Se Ui cũng bị cáo buộc bôi nhọ danh dự Kim Soo Hyun bằng cách sử dụng các đoạn băng ghi âm giọng nói của Kim Sae Ron do AI tạo ra. Trong những file ghi âm này có chứa nhiều thông tin được cho là bịa đặt như “Kim Sae Ron và Kim Soo Hyun đã quan hệ lần đầu tiên vào kỳ nghỉ đông năm 2 trung học của nữ diễn viên” hay “Kim Soo Hyun đồng ý trả 4 tỷ won (70 tỷ đồng) để mua lại tập tài liệu từ người cung cấp thông tin”. Cuối cùng, Kim Se Ui bị tố đã chỉnh sửa ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa Kim Sae Ron và tài khoản “không rõ danh tính” thành cuộc trò chuyện giữa Kim Sae Ron - Kim Soo Hyun.

Kim Soo Hyun đang thắng thế rõ ràng trong cuộc chiến với Kim Se Ui. Ảnh: X

Vụ ồn ào chính thức nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron, đồng thời nhấn mạnh nam tài tử chỉ hẹn hò sao nữ họ Kim khi cô đã đủ tuổi trưởng thành. Từ đó tới nay, nam diễn viên Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện. Chưa dừng lại ở đó, tài tử hạng S đã kiện gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero ra tòa với cáo buộc phỉ báng, bôi nhọ danh dự. Đến nay, vụ việc liên tục xuất hiện những diễn biến mới có lợi cho Kim Soo Hyun.

Vụ drama liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron liên tiếp xuất hiện diễn biến mới gây xôn xao gần đây. Ảnh: X

Nguồn: Mydaily