Kim Jong Kook chịu "kiếp nạn" bị lừa đảo, chặt chém khi đi du lịch Dubai

Chuyến đi của Kim Jong Kook đã kém trọn vẹn khi gặp phải sự cố này.

Mới đây, Kim Jong Kook đã đăng tải vlog du lịch Dubai lên kênh YouTube cá nhân. Tuy nhiên, chuyến đi của anh trở nên thiếu trọn vẹn vì bị "chặt chém", lừa đảo. Đầu video, ngôi sao Hàn Quốc đến thăm 1 phòng gym cao cấp, có những thiết bị tập luyện mạ vàng. Giá vé vào cửa 1 ngày là 120.000 won (2 triệu đồng).

Sau khi tập xong, Kim Jong Kook và những người bạn đi đến trải nghiệm lái xe buggy mà họ đã đặt trước. Khi đến nơi, một nhân viên kiểm tra đặt chỗ của họ và hướng dẫn nhóm, đồng thời hỏi về việc thanh toán. Kim Jong Kook cho rằng họ chỉ cần xác nhận lại đặt chỗ ban đầu, nhưng nhân viên lại đưa ra số tiền khác xác nhận, yêu cầu họ trả thêm. Nhân viên giải thích: “Chúng tôi đang giảm giá cho quý khách. Quý khách chỉ cần trả thêm 2.000 dirham (14,3 triệu đồng)”.

Kim Jong Kook bị chặt chém, lừa đảo ở Dubai. Ảnh: Kbizoom

Người bạn của Kim Jong Kook đã xem lại đơn đặt trước ban đầu, cho thấy tổng số tiền thực tế là 1900 dirham (13,6 triệu đồng) và họ đã thanh toán xong xuôi. Bất chấp những lời giải thích, nhân viên vẫn tiếp tục gây áp lực buộc nhóm phải thanh toán tại chỗ. Cuối cùng, Kim Jong Kook làm theo hướng dẫn của nhân viên và hoàn tất giao dịch bằng thẻ. Tuy nhiên, một người bạn nhanh chóng can thiệp, khẩn trương nói: “Đừng trả khoản phí đó. Chúng tôi đã thanh toán hết mọi thứ rồi”.

Sau đó, nhóm bạn của Kim Jong Kook phát hiện nhân viên này hoàn toàn nắm rõ chuyện họ đã thanh toán, và có ý nhắm đến nhóm khách du lịch đang bối rối. Công ty nhân viên này đại diện cũng không hề liên quan đến công ty mà nhóm bạn của Kim Jong Kook đặt xe. Nam diễn viên bình tĩnh nói: “Vui lòng hoàn trả lại tiền. Chúng tôi đã thanh toán đầy đủ rồi”. Nhân viên này vẫn cố gắng biện minh bằng cách nói “Đây không phải lỗi của tôi”, nhưng cuối cùng vẫn phải hoàn trả lại số tiền cho nhóm Kim Jong Kook.

Nhân viên biết rõ Kim Jong Kook đặt xe bên công ty khác vẫn lừa họ vào văn phòng và bắt trả tiền. Ảnh: Kbizoom

Khi rời khỏi địa điểm đó, "anh hổ" bày tỏ sự không tin nổi. “Chúng tôi thực sự đã bị lừa. Thậm chí chúng tôi còn không đặt xe của công ty của họ, nhưng họ đã đưa chúng tôi sang phía họ và tiến hành thanh toán ngay lập tức” - anh nói. Một người bạn đồng hành của anh cũng bày tỏ sự thất vọng tương tự: "Chúng tôi thậm chí còn cho họ xem chi tiết đặt xe, và mặc dù biết đó không phải là công ty của họ, họ vẫn cố gắng lấy tiền".

Ở cuối video, Kim Jong Kook đã chia sẻ một lời cảnh báo dành cho du khách. Anh nhấn mạnh rằng những vấn đề bất ngờ có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới và khuyên người xem không nên chỉ dựa vào sự thân thiện của người địa phương. Thay vào đó, anh kêu gọi du khách kiểm tra kỹ thông tin đặt phòng và hồ sơ thanh toán trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Chuyến đi của Kim Jong Kook đã kém trọn vẹn khi gặp phải sự cố này. Ảnh: Kbizoom

Kim Jong Kook sinh năm 1976, là một nghệ sĩ đa tài đa nghệ của xứ sở kim chi, gặt hái thành công trong cả lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh cũng như show truyền hình. Anh là ca sĩ solo nam duy nhất từng giành được cả ba giải Daesang (Giải thưởng lớn) từ ba đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS trong cùng một năm (2005) và có nhiều bản hit đình đám.

Kim Jong Kook nổi tiếng với cơ bắp cuồn cuộn, lối sống lành mạnh, đam mê thể thao và đặc biệt là tính cách "keo kiệt" (được thể hiện hài hước trong Running Man) nhưng thực chất rất ấm áp và quan tâm đến những người xung quanh. Anh được mệnh danh là "Người Năng Lực" và "Kẻ Săn Hổ" nhờ sức mạnh vượt trội trong các chương trình tạp kỹ.

Kim Jong Kook là nghệ sĩ đa tài của Kbiz. Ảnh: Kbizoom

Về đời tư, anh từng vướng tin đồn hẹn hò Yoon Eun Hye, Song Ji Hyo, Hong Jin Young nhưng đều khẳng định chỉ là bạn bè. Cuối cùng, Kim Jong Kook thông báo cưới đột ngột với bạn gái ngoài showbiz. Về danh tính của "tân nương", Kim Jong Kook quyết giữ bí mật đến cùng với công chúng. Từng có nhiều lời đồn đoán như vợ nam ca sĩ là "CEO của 1 công ty mỹ phẩm sinh ra ở Los Angeles", "giảng viên Tiếng Anh" nhưng anh đều lên tiếng bác bỏ.

Chỉ biết rằng, bà xã của Kim Jong Kook chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc khi anh sẵn sàng vung tay mua 1 căn biệt thự sang trọng nằm ở khu Nonhyeon Apelbaum 2, phường Nonhyeon, quận Gangnam, Seoul làm nhà tân hôn. Căn hộ này có giá lên đến 6,2 tỷ won (117 tỷ đồng) và được "anh hổ" thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Những hình ảnh bên trong căn hộ rộng đến 243 mét vuông này khiến khán giả phải "wow" không ngừng nghỉ vì quá đỗi sang chảnh, đẳng cấp.

Kim Jong Kook kết hôn vào năm ngoái. Ảnh: Kbizoom

Nguồn: Kbizoom







