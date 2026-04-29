Ầm ĩ Kim Jong Kook (Running Man) bị Cha Tae Hyun tố kết hôn giả ngay trên truyền hình: “Tôi không tin cậu ta thật sự đã cưới”

Sáng 28/4, tờ Osen cho hay, tài tử Cha Tae Hyun (phim Cô Nàng Ngổ Ngáo) vừa xuất hiện với tư cách MC đặc biệt trên chương trình truyền hình My Little Old Boy (đài SBS). Tại đây, nam diễn viên họ Cha đã có những chia sẻ gây xôn xao về đám cưới của Kim Jong Kook (Running Man).

Cha Tae Hyun cho biết tới giờ phút này anh vẫn chưa thể tin rằng Kim Jong Kook thực sự đã cưới vợ. Trên sóng truyền hình, tài tử Cô Nàng Ngổ Ngáo đặt ra nghi vấn sao nam họ Kim chỉ kết hôn giả, đồng thời nêu ra 1 số chi tiết mà anh thấy đáng ngờ: “Đầu tiên là tôi chỉ mới thấy Kim Jong Kook ở lễ cưới thôi, còn cứ có cảm giác như cậu ấy đang đứng trong 1 phim trường vậy đó. Tôi vẫn chưa được đến nhà tân hôn của Kim Jong Kook lần nào cả, và chừng nào chưa bước chân vào ngôi nhà đó thì tôi vẫn chưa tin được là cậu ấy đã cưới vợ”. Đáng chú ý, 1 số thành viên cố định của My Little Old Boy đã hưởng ứng theo lời Cha Tae Hyun: “Chúng tôi cũng cảm thấy như vậy đấy”.

Sau khi nhận được sự đồng tình từ các thành viên trong show My Little Old Boy, Cha Tae Hyun tiếp tục “tấn công” Kim Jong Kook: “Có cảm giác như cả nước vừa trải qua 1 giấc mơ vậy đó. Tin tức sốt dẻo gần đây là cậu ấy (Kim Jong Kook) đang lên kế hoạch đón con đầu lòng. Nhưng cậu ấy vẫn chưa tổ chức buổi tiệc tân gia nào cả. Nên tôi vẫn không tin là cậu ta đã kết hôn”.

Cha Tae Hyun tố Kim Jong Kook kết hôn giả ngay trên sóng truyền hình mới đây. Ảnh: Naver

Đám cưới của Kim Jong Kook là 1 trong những hôn lễ kỳ lạ bậc nhất showbiz Hàn Quốc. Được biết, “anh Hổ” Kim Jong Kook đã tổ chức đám cưới riêng tư tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 5/9 năm ngoái. Và ngày trọng đại của nam ca sĩ được truyền thông Hàn gọi là “nhiệm vụ 007” vì bảo mật tuyệt đối, với chưa đến 100 khách mời tham dự. An ninh được thắt chặt đến mức không có bất kỳ bức ảnh nào lọt ra ngoài.

Theo MyDaily, danh sách khách mời đám cưới của Kim Jong Kook gồm có dàn sao hạng A: Thành viên Running Man, V và Jungkook (BTS), “ông hoàng phòng vé” Ma Dong Seok, Cha Tae Hyun, Dex, Jang Hyuk, Hong Kyung Min, Ryu Hyun Jin... MC hôn lễ là Yoo Jae Suk. Người chủ trì hôn lễ và ca sĩ hát mừng không được tiết lộ. Có thông tin cho rằng “anh Hổ” đích thân hát tặng vợ mình 1 bản tình ca trong hôn lễ.

MyDaily ví đám cưới của Kim Jong Kook với “nhiệm vụ 007” vì tính chất tuyệt mật. Sao nam họ Kim thậm chí còn giữ kín địa điểm đám cưới đến phút chót. Anh thông báo địa điểm cho khách mời chỉ 1 ngày trước đám cưới. “Anh Hổ” còn cẩn thận dặn dò dàn sao hạng A: “Đừng nói với quản lý mà hãy đến 1 mình nhé” . Ngôi sao Running Man muốn những vị khách giữ bí mật thông tin càng nhiều càng tốt.

Kim Jong Kook tổ chức hôn lễ kín như bưng hồi tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Naver

Đám cưới Kim Jong Kook quy tụ dàn sao quyền lực gồm các nghệ sĩ chủ chốt của Running Man, V - Jungkook,... Ảnh: X

Danh tính cô dâu cũng là điều vô cùng bí ẩn. Theo Sports Chosun, nửa kia của Kim Jong Kook là người Mỹ gốc Hàn, sinh ra ở Los Angeles, năm nay 40 tuổi và kém anh 11 tuổi. Cô hiện là CEO của 1 công ty mỹ phẩm và có ngoại hình lai xinh đẹp. Truyền thông Hàn Quốc cho biết Kim Jong Kook và bạn gái hẹn hò thời gian khá dài trước khi quyết định tiến đến hôn nhân, từ tận năm 2020. Có tin đồn khác cho rằng vợ Kim Jong Kook kém anh 20 tuổi, là con gái của giảng viên tiếng Anh nổi tiếng, tốt nghiệp đại học Seoul hiện đang làm ở bộ phận bán hàng thị trường Bắc & Trung Mỹ của 1 tập đoàn lớn.

Về vấn đề này, công ty quản lý của Kim Jong Kook lên tiếng: “Chúng tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì ngoài những gì Kim Jong Kook tự đăng trên fancafe. Đó là cuộc sống riêng tư của anh ấy, vì vậy chúng tôi không biết chi tiết cụ thể”. Cho nên đến nay, danh tính cô dâu của nam ngôi sao Running Man vẫn còn là ẩn số.

Danh tính vợ Kim Jong Kook cũng khiến công chúng không khỏi tò mò. Ảnh: Nate

Nguồn: Koreaboo