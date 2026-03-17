Con gái mắc bệnh hiếm, sao nam Running Man quyết định thay đổi cuộc đời

Chiều 16/3, tờ Isplus cho hay, Haha (Running Man) vừa làm khách mời trên 1 talk show được phát sóng trên kênh YouTube Jo Dongari. Tại đây, sao nam Running Man cho biết anh đã quyết định bỏ hút thuốc lá từ 4 năm trước sau khi con gái út 6 tuổi (Song Yi) bị phát hiện mắc bệnh hiếm gặp Guillain - Barre (viêm đa dây thần kinh cấp tính): “Khi con gái út Song Yi đổ bệnh, tôi cảm thấy quá hổ thẹn trước Chúa. Lúc đó, tôi chợt nhận ra mình đã sống 1 cách tùy tiện và chưa thực sự làm được điều gì có ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng nếu mình phải từ bỏ 1 thứ gì đó mà mình yêu thích để giúp cho con gái út, thì đó nên là thuốc lá. Tôi quyết định bỏ hẳn thuốc lá, vì sợ rằng nếu mình quay lại hút thì có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con gái thêm lần nữa”.

Song Yi từng có giai đoạn thường xuyên đau nhức và không thể đi lại hay đứng vững vì căn bệnh Guillain - Barre. Được biết, hội chứng Guillain - Barre là một rối loạn hiếm gặp, trong đó hệ miễn dịch tự tấn công vào các dây thần kinh của cơ thể. Yếu cơ và dị cảm các đầu chi thường là những triệu chứng xuất hiện đầu tiên. Các triệu chứng trên nhanh chóng lan rộng, thậm chí làm tê liệt toàn bộ cơ thể. Ở thể nặng nhất, hội chứng Guillain - Barre là một tình trạng cấp cứu. Bệnh nhân mắc hội chứng Guillain - Barre cần nhập viện để điều trị.

Hiện tại, bé Song Yi đã hoàn toàn khỏi bệnh. Thế nhưng, vợ chồng Haha vẫn không khỏi ám ảnh mỗi khi nhắc lại khoảng thời gian cùng con gái chống chọi với căn bệnh quái ác.

Nữ ca sĩ Byul - bà xã Haha, cho biết cô đã vô cùng bàng hoàng, không tin nổi vào tai mình khi bác sĩ thông báo Song Yi mắc phải căn bệnh hiếm Guillain - Barre: “Song Yi từng luôn là một đứa trẻ khỏe mạnh. Cho đến một ngày nọ, con bé nói rằng mình đau bụng quá. Lúc đầu, tôi nghĩ con bé bị ngộ độc thực phẩm, nhưng thật kì lạ vì con bé không bị sốt cao hay có dấu hiệu của ngộ độc. Sau đó, Song Yi bắt đầu lăn lộn trên sàn nhà vì đau. Mặc dù vậy, ban đầu tôi vẫn không thể nghĩ rằng con bé mắc một căn bệnh hiếm gặp. Nhưng kể từ ngày hôm đó, mọi thứ bỗng trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Song Yi liên tục bị ngã khi đi lại và không thể tự đứng dậy. Đó là lúc chúng tôi được thông báo rằng con bé mắc hội chứng Viêm đa dây thần kinh cấp. Khi bác sĩ nói vậy, tôi không thể tin được. Tôi cảm thấy như mất tất cả mọi thứ vậy”.

Chia sẻ về khoảng thời gian gia đình gặp biến cố, Haha không giấu được những giọt nước mắt: “Tôi là ca sĩ, nhưng đồng thời cũng là một nghệ sĩ có nhiệm vụ mang đến nụ cười cho khán giả. Trong khi có những chuyện không vui đang diễn ra ở nhà, tôi vẫn phải cười khi xuất hiện trên các chương trình, phải pha trò và làm những trò ngớ ngẩn để khiến mọi người cảm thấy vui vẻ. Ý tôi là, tôi thậm chí còn không thể cười ở nhà. Nhưng khi ra ngoài, tôi phải giả vờ như mình đang có một khoảng thời gian vui vẻ và không có vấn đề gì hết. Nhưng khoảng thời gian con gái mắc bệnh, tôi thực sự cảm thấy mọi thứ rất khó khăn giống như sống trong địa ngục vậy. Tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần. Thành thật mà nói, tôi không thể bình tĩnh lại vào thời điểm đó. Tôi cảm thấy khó có thể đứng dậy đúng cách do tim đập quá nhanh”.

Haha là một trong những nghệ sĩ hài được khán giả yêu mến nhất tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, anh còn hoạt động với tư cách ca sĩ kiêm rapper. Trước đây, Haha đã ra mắt với vai trò rapper trong ban nhạc nam Jikiri.

