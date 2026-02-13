Tin nổi không: Đây mà là con trai của sao nam Running Man bị ghét nhất ư?

Sáng 13/2, tờ Osen đưa tin, bà xã sao nam Running Man - Gary, vừa chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh trong chuyến đi chơi tại Nhật Bản cùng các thành viên trong gia đình. Đáng chú ý, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào diện mạo hiện tại của cậu bé Kang Ha Oh - con trai 8 tuổi nhà Gary.

So với thời điểm cùng bố tham gia chương trình The Return Of Superman trong khoảng thời gian từ năm 2020-2021, Kang Ha Oh đã thay đổi rất nhiều, trông cao lớn hơn hẳn so với trước đây. Hiện tại, cậu bé để mái tóc dài lạ lẫm song vẫn được nhận xét là sở hữu diện mạo sáng sủa, ưa nhìn.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen bình luận sôi nổi sau khi chứng kiến màn lột xác đáng kinh ngạc của quý tử 8 tuổi nhà Gary sau 5 năm: "Đó thật sự là cậu bé Ha Oh từng tham gia The Return Of Superman ư? Thay đổi nhiều quá. Nhưng vẫn khá đẹp trai", "Giờ cậu bé để tóc dài rồi này, suýt không nhận ra", "Ha Oh lớn tướng rồi, mới ngày nào còn trông nhỏ xíu trên sóng truyền hình",...

Trên Instagram cá nhân, bà xã Gary vừa đăng tải loạt ảnh cùng chồng và con trai kèm dòng chú thích: "Bắt đầu chuyến đi gia đình nhân dịp kỳ nghỉ của Ha Oh. Chúng tôi đã đến vùng đất Kyushu đầy nắng. Ở đây thật tuyệt vời. Suối nước nóng Yufuin thật tuyệt, là nơi vô cùng lý tưởng cho 1 chuyến đi gia đình. Thật vui mừng biết bao vì Ha Oh có thể bắt kịp mọi thứ tốt hơn những gì tôi mong đợi. Mua sắm ở thành phố vẫn là vui nhất". Ảnh: X

Đặc biệt, ngoại hình của cậu bé Kang Ha Oh ở thời điểm hiện tại đã chiếm trọn spotlight. Cậu bé giờ đây bỗng để tóc dài, nhưng vẫn được khen là sáng sủa, ưa nhìn và đáng yêu. Ảnh: Naver

Cậu bé hoạt bát, đáng yêu và tỏ ra thích thú với những trải nghiệm mới mẻ trong chuyến du lịch tại Nhật Bản. Ảnh: X

Cách đây 5 năm, Ha Oh từng gây chú ý khi cùng bố xuất hiện trên chương trình The Return Of Superman. Ảnh: X

Kang Gary sinh năm 1978, là rapper, nhạc sĩ người Hàn Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc hip hop đình đám Leessang gắn liền với hàng loạt bản hit "làm mưa làm gió" trên khắp các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ ở xứ củ sâm. Tên tuổi của Gary vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc sau khi trở thành thành viên cố định của chương trình giải trí ăn khách Running Man.

Tuy nhiên, vào tháng 10/2016, nam rapper chính thức rời chương trình trong sự ngỡ ngàng cực độ của công chúng. Đáng chú ý, ít lâu sau đó, Gary bất ngờ thông báo kết hôn với người bạn gái bí mật ngoài ngành giải trí. Từ đây, nam ngôi sao bị chỉ trích vì được cho là đã giấu nhẹm bạn gái và vẫn thản nhiên lên sóng Running Man tạo loveline tưng bừng với Song Ji Hyo. Chưa dừng lại ở đó, Gary còn gây tranh luận vì cưới chạy bầu. Ngoài ra, nam rapper cũng hứng "gạch đá", bị tố vô ơn vì vội vàng đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với các thành viên sau khi rời khỏi chương trình Running Man.

Gary bị tố giấu nhẹm bạn gái và thản nhiên lên truyền hình tạo loveline với Song Ji Hyo như thể đang trêu đùa tình cảm của khán giả. Ảnh: Nate

Chưa hết, nam rapper còn hứng chỉ trích vì cắt đứt liên lạc với các thành viên sau khi rời khỏi chương trình Running Man. Ảnh: Naver

