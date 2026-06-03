Không chỉ thành công rực rỡ, "ông hoàng nhạc đỏ" này còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn.
Trọng Tấn từ lâu được xem là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc cách mạng Việt Nam. Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, nam ca sĩ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc bên bà xã Thanh Hoa - người phụ nữ được nhận xét vừa xinh đẹp, vừa khéo léo trong công việc và cuộc sống.
Bà xã của Trọng Tấn tên đầy đủ là Đặng Thị Thanh Hoa, sinh năm 1978, quê Thanh Hóa. Hai người quen nhau từ thời còn học cấp ba và đã đồng hành cùng nhau suốt nhiều năm trước khi tiến tới hôn nhân.
Thanh Hoa tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh của Đại học Công đoàn và khoa Tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Dù không hoạt động nghệ thuật, cô vẫn thường được khán giả chú ý mỗi khi xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện bởi vẻ ngoài trẻ trung, dịu dàng.
Ở tuổi ngoài 40, bà xã Trọng Tấn được khen ngợi bởi nhan sắc đằm thắm, cuốn hút. Không chỉ là hậu phương vững chắc, cô còn được đánh giá là người phụ nữ giỏi quán xuyến, hỗ trợ chồng trong công việc và kinh doanh.
Trọng Tấn từng chia sẻ anh may mắn vì có người vợ luôn đồng hành, chăm lo gia đình để anh yên tâm theo đuổi nghệ thuật.
Gia đình của “ông hoàng nhạc đỏ” hiện có cuộc sống khá sung túc. Ngoài căn nhà phố to đẹp tại trung tâm thủ đô, vợ chồng nam ca sĩ còn sở hữu một biệt thự ở ngoại ô Hà Nội, một nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông ở quê Thanh Hóa với không gian xanh mát, bình yên.
Sau nhiều năm kết hôn, Trọng Tấn và bà xã vẫn giữ được tình cảm bền chặt khiến công chúng ngưỡng mộ. Nam ca sĩ nhiều lần cho biết vợ chính là người giúp anh cân bằng cuộc sống, nhất là trong những giai đoạn bận rộn với lịch diễn dày đặc.
Hai con của cặp đôi cũng thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ. Con trai Tấn Đạt theo học thanh nhạc, còn con gái Thảo Nguyên gây ấn tượng với thành tích học tập nổi bật và khả năng chơi đàn tranh.
Dù là vợ của nghệ sĩ nổi tiếng, Thanh Hoa vẫn giữ lối sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Chính sự giản dị, nền nã ấy lại giúp cô ghi điểm trong mắt công chúng và được xem là mẫu phụ nữ của gia đình.