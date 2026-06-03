Trọng Tấn từ lâu được xem là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc cách mạng Việt Nam. Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, nam ca sĩ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc bên bà xã Thanh Hoa - người phụ nữ được nhận xét vừa xinh đẹp, vừa khéo léo trong công việc và cuộc sống.