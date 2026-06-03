Đang nóng trên MXH: Lisa (BLACKPINK) và người yêu tỷ phú đã chia tay vào tháng 4, nhà trai còn kiên quyết đoạn tuyệt quan hệ?

Thông tin Lisa và bạn trai tài phiệt đã "đường ai nấy đi" đang nhận được sự chú ý lớn từ dư luận.

Chiều 2/6, tờ Sohu đưa tin MXH Weibo hiện dậy sóng với thông tin Lisa (BLACKPINK) và Frédéric Arnault - "thái tử đế chế LVMH", con trai của tỷ phú, ông trùm thời trang Bernard Arnault - đã lặng lẽ đường ai nấy đi sau gần 3 năm hẹn hò. Báo giới và dân tình xứ tỷ dân đã soi ra hàng loạt bằng chứng cho thấy mối quan hệ đã tan vỡ của em út nhóm BLACKPINK và Frédéric Arnault.

Theo đó, kể từ đầu tháng 4, Frédéric Arnault đã không còn thả tim hay nhấn like bất kỳ bài đăng nào của Lisa trên mạng xã hội. Dân tình nghi đây thời điểm cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi". Tham gia 1 sự kiện gần đây, Frédéric Arnault được trông thấy đồng hành cùng 1 người phụ nữ lạ mặt. Hơn 1 năm qua, thiếu gia tài phiệt và Lisa cũng không còn xuất hiện bên nhau. Khi Lisa sang Pháp tham dự Paris Fashion Week vào tháng 10/2025, cả hai chẳng có cuộc gặp gỡ nào. Thậm chí khi đó thành viên nhóm BLACKPINK còn tham dự buổi after party của thương hiệu thuộc quyền sở hữu của nhà bạn trai, nhưng Frédéric Arnault không hề xuất hiện bên Lisa mà lại đi dự tiệc tối của show Dior.

Thêm 1 phát hiện khác củng cố cho nghi vấn Lisa và Frédéric Arnault đã chấm dứt chuyện yêu đương đó chính là không biết từ bao giờ mà anh trai của thiếu gia này cũng đã hủy theo dõi (unfollow) nữ idol Kpop trên MXH. Động thái của Frédéric Arnault và các thành viên trong gia tộc LVMH với Lisa gây bàn tán xôn xao. Theo nhiều người, thiếu gia tài phiệt và gia đình anh đang ngầm tỏ thái độ đoạn tuyệt, cắt đứt mối quan hệ và xóa sổ Lisa ra khỏi "name" của đế chế thượng lưu.

MXH xứ Trung đang rầm rộ thông tin Lisa (BLACKPINK) và bạn trai tài phiệt Frédéric Arnault đã chia tay. Ảnh: X.



Báo giới và netizen xứ tỷ dân phát hiện Frédéric Arnault đã không còn nhấn like các bài đăng của Lisa từ đầu tháng 4, nghi đây thời điểm cặp đôi chính thức tan vỡ. Ảnh: X.

Anh trai của Frédéric Arnault cũng đã hủy theo dõi (unfollow) nữ idol Kpop trên MXH. Ảnh: Sina.

Theo tờ Sohu tìm hiểu được, Frédéric Arnault chưa từng có ý định kết hôn với Lisa. Nguyên nhân nữ idol sinh năm 1997 khó trở thành con dâu hào môn không chỉ nằm ở xuất thân không môn đăng hộ đối hay trải nghiệm cá nhân, mà còn vì cô không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn như vướng quá nhiều thị phi, không đủ kín tiếng, rào cản về sắc tộc và vòng tròn quan hệ quá hạn hẹp của Lisa trong giới thượng lưu. Danh tiếng của Lisa có thể giúp Frédéric Arnault được chú ý, nhưng không mang lại giá trị cho toàn bộ gia tộc của bạn trai. Chưa kể, nữ ca sĩ còn thường xuyên vướng tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật nên cô bị xem là yếu tố rủi ro cho việc kinh doanh của gia đình tài phiệt.

Tuy nhiên, dù thực sự chia tay Frédéric Arnault, Lisa cũng không phải chịu thiệt. Trong thời gian yêu nhau, vị công tử này đã sử dụng mối quan hệ và nguồn lực từ giới thượng lưu của mình để giúp em út nhóm BLACKPINK phát triển sự nghiệp ở showbiz Âu - Mỹ.

Frédéric Arnault được tiết lộ chưa từng có kế hoạch hay ý định kết hôn với Lisa. Ảnh: X.

Nguyên nhân nữ idol sinh năm 1997 khó trở thành con dâu hào môn không chỉ nằm ở xuất thân không môn đăng hộ đối hay trải nghiệm cá nhân, mà còn vì cô không đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe mà các gia đình tài phiệt mong muốn. Việc thường xuyên vướng tranh cãi trong quá trình hoạt động nghệ thuật cũng khiến cô không được lòng nhà bạn trai tài phiệt. Ảnh: Instagram.

Hiện, thông tin Lisa và Frédéric Arnault chia tay đứng top 1 hot search MXH Weibo. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối đối với mối tình dang dở của em út BLACKPINK với thiếu gia tài phiệt. Thế nhưng, cũng có không ít netizen lại tỏ ra nghi ngờ về tính xác thực của thông tin này.

Lisa - Frédéric lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của "team qua đường" ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ. Sau đó, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình, khiến tin đồn họ sắp sửa tổ chức hôn lễ liên tục rộ lên trên mạng xã hội. Dù vậy, họ chưa 1 lần nào xác nhận chuyện tình cảm.

Mối quan hệ giữa Lisa và Frédéric Arnault tiếp tục trở thành chủ đề nóng gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh: X

Nguồn: Sina, Sohu