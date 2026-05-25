Lisa (BLACKPINK) được chàng trai ẵm trên tay hậu chia tay tỷ phú, khiến 3 triệu người dậy sóng

Sáng 24/5, tờ Mydaily cho hay, Lisa (BLACKPINK) vừa chia sẻ lên trang Instagram cá nhân loạt ảnh mới được chụp trong thời gian nữ ca sĩ ở Mỹ. Trong loạt hình, em út BLACKPINK diện chiếc áo thun crop-top kết hợp với quần short jeans có điểm nhấn hình ngôi sao, khoe trọn vòng eo không 1 chút mỡ thừa cùng tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, khiến người xem khó lòng rời mắt.

Đặc biệt, công chúng đã đổ đồn sự chú ý vào bức hình 1 người đàn ông ẵm Lisa trên tay. Trước ống kính, nữ thần tượng sinh năm 1997 tươi cười rạng rỡ, cho thấy mối quan hệ giữa cô và chàng trai trong hình phải vô cùng thân thiết. Khoảnh khắc Lisa được người đàn ông bồng bế đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhanh chóng hút về tới hơn 3 triệu lượt thả tim chỉ trong thời gian ngắn.

Thế nhưng, hóa ra người đàn ông ẵm Lisa trên tay vốn chẳng phải nhân vật xa lạ với người hâm mộ của nữ ca sĩ. Hóa ra chàng trai này không ai khác lại chính là quản lý của em út BLACKPINK.

Hình ảnh nói trên của Lisa nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên diện rộng âu cũng là bởi thời gian qua, cô liên tục dính tin đã chia tay CEO Frédéric Arnault. Được biết, thông tin Lisa toang với thiếu gia nhà tỷ phú lần đầu rộ lên từ hồi đầu năm nay. Hồi cuối tháng 2, xuất hiện trong 1 bữa tiệc ở Bali, Lisa dựa sát rạt vào DJ Disco Lines và có nhiều tương tác thân mật với đối phương. Ngay từ thời điểm đó, tờ Koreaboo cùng công chúng đồng loạt đặt ra nghi vấn em út BLACKPINK đã chia tay Frédéric Arnault nên nữ ca sĩ mới có thể thoải mái thân mật sát rạt vào người khác giới ngay giữa buổi tiệc.

Ngoài ra, việc Lisa không còn được nhận socola từ bạn trai trong ngày Valentine năm nay càng khiến tin đồn cặp đôi đã tan vỡ lan nhanh như tên bắn. Chưa hết, tới tháng 3, Frédéric Arnault đã bị bắt gặp có ánh mắt tình tứ dành cho 1 người phụ nữ lạ trong bữa tiệc do 1 thương hiệu thời trang cao cấp tổ chức. Chi tiết này khiến dân tình đưa ra nhận định CEO sinh năm 1995 thực sự đã dứt tình với em út “Hắc Hường”.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Frédéric bỗng đột nhiên không còn thả tim vào các bài đăng của Lisa trên trang cá nhân, dù trước đó anh vẫn đều đặn nhấn like mọi bài post do đàng gái đăng tải lên mạng. Từ đây, nhiều khán giả càng thêm tin rằng em út BLACKPINK và bạn trai nhà tài phiệt đã “đường ai nấy đi”, không còn dính dáng gì tới đối phương nữa.

Lisa có tên thật là Lalisa Manoban, sinh ngày 27/3/1997 tại Buriram, Thái Lan. Cô là thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên của YG Entertainment, bắt đầu quá trình huấn luyện từ năm 2011 và chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016.

Với phong cách trình diễn cuốn hút, khả năng vũ đạo hàng đầu Kpop và rap độc đáo, Lisa nhanh chóng trở thành biểu tượng toàn cầu, có lượng fan hùng hậu tại châu Á, châu Âu và Mỹ. Cô cũng là đại sứ thương hiệu cho nhiều nhà mốt lớn toàn cầu.

Năm 2021, Lisa ra mắt solo album đầu tay LALISA, phá kỷ lục về lượt xem MV và doanh số, khẳng định vị thế “nữ hoàng Kpop toàn cầu”. Năm 2024, nữ ca sĩ thành lập công ty riêng LLOUD, định hướng phát triển sự nghiệp độc lập song song với hoạt động cùng BLACKPINK. Cô còn lấn sân diễn xuất và tham dự nhiều sự kiện lớn như Lễ trao giải Oscar, Emmy, Victoria...

