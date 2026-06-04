Độc quyền: Bắt gặp Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái về chung nhà, nàng hậu lộ dấu hiệu đang bầu lần 2

Đây là lần hiếm hoi bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị tóm dính bên Á hậu Kiều Loan giữa loạt đồn đoán về mối quan hệ.

Tối 3/6, Á hậu Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái gây chú ý khi cùng xuất hiện tại buổi tiệc thân mật của Hương Giang. Dù không ngồi cùng bàn nhưng cả hai bị bắt gặp hướng ánh nhìn về phía đối phương. Đặc biệt, bác sĩ Chiêm Quốc Thái còn chủ động công khai tặng hoa cho Lona Kiều Loan giữa sự kiện.

Theo ghi nhận, sau khi được Hương Giang mời lên sân khấu nhận hoa cảm ơn, bác sĩ Chiêm Quốc Thái quay trở về khu vực khách mời. Tuy nhiên, thay vì mang bó hoa về chỗ ngồi, anh lại chủ động tiến đến nơi Lona Kiều Loan đang ngồi và trao hoa cho nàng Á hậu trước sự chứng kiến của nhiều người. Về phía Kiều Loan, cô vui vẻ nhận hoa, nở nụ cười rạng rỡ và tỏ ra khá tự nhiên trước hành động này. Khoảnh khắc nhanh chóng khiến những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của cả hai tiếp tục được bàn tán trên mạng xã hội.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Á hậu Kiều Loan cùng xuất hiện tại tiệc của Hương Giang nhưng ngồi ở 2 vị trí khác nhau

Sau khi nhận hoa, bác sĩ Chiêm Quốc Thái chủ động tặng cho Kiều Loan

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi tiệc kết thúc, Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái ra về khá sớm. Cả hai không xuất hiện cùng nhau mà di chuyển bằng hai phương tiện riêng biệt. Thế nhưng, điểm dừng chân cuối cùng của cả hai đều là tại một khu chung cư nằm ở trung tâm TP.HCM. Được biết, đây là nơi Lona Kiều Loan đang sinh sống trong thời gian gần đây, trong khi bác sĩ Chiêm Quốc Thái vốn sở hữu một căn biệt thự riêng.

Dù cùng về nhà, cả hai vẫn giữ thái độ khá thận trọng. Bác sĩ Chiêm Quốc Thái thong dong bước vào sảnh trước, còn Lona Kiều Loan xuất hiện phía sau ít phút. Trong suốt quá trình di chuyển, cả hai gần như không có bất kỳ tương tác thân mật nào, không trò chuyện, không đi cạnh nhau và luôn giữ khoảng cách nhất định. Bác sĩ Chiêm Quốc Thái nhanh chóng vào bên trong, Lona Kiều Loan lên nhà cùng trợ lý.

Tóm dính bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Á hậu Kiều Loan về chung 1 toà chung cư

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái ra về bằng xế xịn riêng nhưng điểm đến là khu chung cư chứ không phải biệt thự riêng

Khi bác sĩ Chiêm Quốc Thái đang đi vội vào trong thì Lona Kiều Loan xuất hiện theo sau

Bên cạnh những đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người, ngoại hình của Lona Kiều Loan cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Xuất hiện trong buổi tiệc, Á hậu gen Z lựa chọn một thiết kế váy dáng rộng, khá kín đáo thay vì những bộ trang phục ôm sát thường thấy. Một số cư dân mạng còn cho rằng dáng đi và vóc dáng hiện tại của Kiều Loan có nhiều thay đổi so với trước đây, trông giống với phụ nữ đang có tin vui.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở những đồn đoán từ phía cư dân mạng. Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan đến mối quan hệ của cả hai cũng như những bàn tán xoay quanh ngoại hình của nàng Á hậu.

Kiều Loan bước chậm rãi, vóc dáng trông như phụ nữ đang có tin vui

Kiều Loan đi dép thấp, lên nhà cùng với trợ lý

Loạt hint đặc biệt giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Á hậu Kiều Loan

Lona Kiều Loan là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, từng đại diện Việt Nam thi Miss Grand và dừng chân vị trí top 10. Không chỉ cuộc thi nhan sắc, cô còn thử sức với lĩnh vực MC, ca sĩ, rapper, thậm chí còn gây bão tại King of Rap. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ về công việc, phong cách sống hiện đại, những chuyến đi và hình ảnh cuộc sống tiện nghi tại không gian sống cao cấp.

Sau khi có danh hiệu Á hậu, cô công khai can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình, tìm kiếm cơ hội phát triển. Và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái chính là người đã hỗ trợ, tư vấn cho Lona Kiều Loan. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn những sự kiện giải trí, gặp gỡ bạn bè... Trong thời gian qua, xuất hiện nhiều tin đồn liên quan đến mối quan hệ tình cảm giữa Chiêm Quốc Thái và vị bác sĩ này.

Kiều Loan được bác sĩ Chiêm Quốc Thái đồng hành trong việc "dao kéo" sau khi đăng quang

Trước đây, khi được hỏi quan điểm thi nhan sắc dễ thay đổi cuộc sống, Kiều Loan nói: "Nếu đứng ở góc độ trong nghề thì tôi thấy nó đúng. Việt Nam mình chuộng cái đẹp nên nhiều cuộc thi nhan sắc được tổ chức. Nếu tham gia và được giải thì sẽ dễ tạo được chú ý, được nổi tiếng và hiển nhiên dễ vào showbiz. Nhưng thi Hoa hậu cũng chỉ là một trong số những cách để các bạn xinh đẹp và tài giỏi nổi tiếng thêm thôi. Hiện nay mạng xã hội phát triển mạnh, nếu bạn đẹp và giỏi thì chỉ đăng tấm ảnh mặt mộc hay đăng bài gì đó nhiều view thì bạn đã tạo được độ nhận diện rồi. Khi có được độ nhận diện cao thì tự nhiên vào showbiz thôi. Chỉ là bạn có mong muốn được nổi tiếng hay không thôi.

Còn nếu đứng góc nhìn từ ngoài vào như kiểu ba má của tôi thì sẽ không thích câu nói này. Vì nghe qua như kiểu ngành này quá nhiều cám dỗ và quá ép buộc khi phải thi hoa hậu mới được như vậy. Nếu mang tính tiêu cực nhiều thì tôi cũng cảm thấy nó không đúng nữa nhưng tùy nhận định của mỗi người thôi. Với tư cách là người làm trong nghề, tôi thấy sẽ có rất nhiều cách để nổi tiếng và dễ vào showbiz, hơn là làm hoa hậu. Chứ hoa hậu dễ nổi tiếng nhưng cũng dễ tai tiếng lắm".

Kiều Loan có cuộc sống giàu có, sang chảnh như phú bà

Có thời gian Lona Kiều Loan ở ẩn, ít hoạt động showbiz hay mạng xã hội. Đến tháng 9/2024, trên mạng xã hội rộ tin Lona Kiều Loan đã bí mật sinh con đầu lòng. 1 năm sau đó, cô đăng ảnh được cho là tổ chức sinh nhật cho một bé trai. Hiện tại, Lona Kiều Loan không hoạt động nghệ thuật quá nhiều mà tập trung vào việc học Y khoa.

Cô từng bị bắt gặp khám thai ở một bệnh viện quốc tế cách đây 2 năm

Kiều Loan từng úp mở tổ chức thiệc thôi nôi cho con trai

Cư dân mạng soi màn hình điện thoại như ảnh gia đình 3 người của Kiều Loan

Ảnh: FBNV

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