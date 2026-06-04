"Con rể quốc dân" Lee Seung Gi lên sóng truyền hình vạch mặt 1 chủ tịch, Baekhyun (EXO) cũng bị réo gọi

Trước khi ồn ào xảy ra, Lee Seung Gi rất thân thiết với chủ tịch này.

Tập đoàn One Hundred cùng các công ty con và dàn nghệ sĩ đông đảo Lee Seung Gi, EXO-CBX, Taemin (SHINee), The Boyz, MC Mong, VIVIZ, Badvillain... từng có tham vọng bành trướng Kpop. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm, công ty này sụp đổ, nợ lương nghệ sĩ, khiến họ dứt áo ra đi và quay lại kiện tụng, đấu tố. Trong diễn biến mới nhất, "gà cưng" Lee Seung Gi đã lên đài SBS và trực tiếp tố cáo chủ tịch Cha Ga Won ép anh và Baekhyun (EXO) thuê nhà giá trên trời.

Theo đó, bên cạnh công ty giải trí, Cha Ga Won còn điều hành công ty bất động sản Piarc. Công ty này xây một toà villa sang trọng gồm 4 căn hộ nhưng không bán được căn nào. Sau đó, bà Cha Ga Won thuyết phục Lee Seung Gi, Baekhyun và một số nghệ sĩ khác của công ty tới ở với lý do tiện chăm sóc cho nghệ sĩ. Dù cả 2 từ chối nhưng Cha Ga Won liên tục van nài, khiến họ đổi ý.

Lee Seung Gi tố Cha Ga Won ép anh và Baekhyun (EXO) thuê nhà giá trên trời. Ảnh: X

"Bà ấy nói với chúng tôi rằng căn hộ phía trên nhà bà đang trống và muốn sống gần để dựa vào chúng tôi. Chúng tôi đã từ chối bà ấy vài lần, nhưng vẫn cứ nài nỉ mãi không thôi” - Lee Seung Gi nói. Ban đầu công ty báo tiền đặt cọc chưa thẩm định xong xuôi, nhưng đến khi Lee Seung Gi dọn vào, công ty mới báo số tiền cọc cao gấp 3 lần thỏa thuận ban đầu. Cụ thể, tiền đặt cọc thuê nhà của Lee Seung Gi là 10,5 tỷ won (180 tỷ đồng), Baekhyun là 16 tỷ won (274 tỷ đồng).

Thậm chí, Cha Ga Won còn dùng chính hợp đồng thuê nhà của các nghệ sĩ đi vay tiếp, tăng hạn mức vay từ 3,6 tỷ won (61,7 tỷ đồng) lên gấp 3. Cha Ga Won khẳng định tự mình gánh lãi ngân hàng suốt 3 năm qua, tuy nhiên "con rể quốc dân" phản bác điều này. Hiện tại, Cha Ga Won đã nuốt lời, không chịu chi trả, gây ra những tổn thất nặng nề. Những căn hộ này đều đang bị kê biên do Cha Ga Won bị điều tra tội trốn thuế, các nghệ sĩ phải gánh nợ. Vì công ty One Hundred đã gần như sụp đổ, không còn ai làm việc nên không ai phản hồi Lee Seung Gi. Chính vì vậy, anh phải lên truyền hình trực tiếp đòi lại quyền lợi cho mình.

Những căn hộ này đều đang bị kê biên do Cha Ga Won bị điều tra tội trốn thuế, các nghệ sĩ phải gánh nợ số tiền lớn. Ảnh: Koreaboo

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thông cảm cho Lee Seung Gi. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến chỉ trích đây là kết cục anh xứng đáng phải nhận. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Cha Ga Won sử dụng danh tiếng nghệ sĩ, cùng họ đẩy cao mức cọc thuê nhà nhằm thổi giá bất động sản.

Lee Seung Gi sinh năm 1987, có sự nghiệp thành công trên cả lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh, là "con rể quốc dân" được công chúng yêu mến. Suốt gần 2 thập kỷ hoạt động, Lee Seung Gi nhận nhiều lời khen ngợi về tài năng và cả nhân cách. Tuy nhiên, danh tiếng tốt đẹp và sự nghiệp sạch bóng scandal của Lee Seung Gi đã bên bờ vực thẳm vì tai tiếng lừa đảo có truyền thống của nhà vợ.

Lee Seung Gi sụp đổ danh tiếng vì vợ. Ảnh: X

Lee Seung Gi hẹn hò với Lee Da In từ năm 2020. Sau 3 năm hẹn hò, Lee Seung Gi và Lee Da In chính thức nên vợ nên chồng từ ngày 7/4/2023, bằng 1 đám cưới sang trọng ở khách sạn 5 sao Grand Intercontinental Seoul Parnas. Đám cưới quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A Hàn Quốc, tạo nên khung cảnh hoành tráng như lễ trao giải.

Tuy nhiên, cặp đôi này vấp phải sự phản đối của công chúng. Được biết, "mama Chuê" Kyun Mi Ri từng bị điều tra vì thao túng cổ phiếu, chồng mới Lee Hong Heon của bà cũng bị bắt vì hành vi tương tự. Còn chồng cũ Im Young Gyu - bố đẻ của vợ Lee Seung Gi đi tù vì tội cản trở kinh doanh và gây rối, đồng thời mới gây ồn ào bằng cách gán khoản nợ 200 triệu won (3,7 tỷ đồng) cho con rể nổi tiếng.

Cả công chúng và fan ruột đều phản đối sự lựa chọn của Lee Seung Gi. Tài tử chọn cách bảo vệ bà xã giữa "cơn bão" chỉ trích. Và điều này khiến anh trở thành "con ghẻ quốc dân", sự nghiệp tụt dốc. Từ 1 ngôi sao có những tour diễn "cháy vé", Lee Seung Gi lâm cảnh ế ẩm, phải hủy nhiều đêm diễn. Danh tiếng anh cũng tụt dốc do liên tục dính lùm xùm với công ty cũ và công ty mới.