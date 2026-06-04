Con đường trở lại của Kim Soo Hyun không hề êm ả

Kim Soo Hyun có thể chiến thắng trên phương diện pháp lý, nhưng hình ảnh đã bị tổn hại sau hơn 1 năm tranh chấp.

Sau hơn 1 năm giằng co, Kim Soo Hyun đang nắm lợi thế pháp lý đối với Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garosero. Kim Se Ui hiện đang bị tam giam với cáo buộc phỉ báng, tung thông tin sai sự thật về Kim Soo Hyun trong drama hẹn hò Kim Sae Ron.

Luật sư Ko Sang Rok - đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun - đã công bố kế hoạch trở lại showbiz của nam diễn viên. "Mặc dù chúng tôi đang thận trọng, nhưng công ty đang xem xét kỹ lưỡng các chi tiết cụ thể. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ anh ấy đến cùng, để anh ấy có thể một lần nữa đứng trước công chúng thông qua các tác phẩm của mình" - Ko Sang Rok nói.

Luật sư cũng đề cập đến những tổn thương tâm lý nặng nề mà Kim Soo Hyun đã phải trải qua: "Kim Soo Hyun đã chịu thiệt hại nghiêm trọng từ tội phạm mạng và đang nỗ lực khôi phục danh tiếng, vì danh dự và hình ảnh của anh ấy gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Việc nam diễn viên trở lại cuộc sống thường nhật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi". Cuối cùng, Ko Sang Rok nhấn mạnh thay vì tập trung vào con số, điều quan trọng hơn là “xã hội cần nồng nhiệt chào đón và hỗ trợ anh ấy để anh ấy có thể trở về quê hương”.

Luật sư mong công chúng đón nhận Kim Soo Hyun trở lại. Ảnh: Ilgan Sports

Tuy nhiên, cư dân mạng không mấy hoan nghênh tin tức về khả năng Kim Soo Hyun trở lại. Lý do là bởi anh có thể chiến thắng trên phương diện pháp lý, nhưng hình ảnh đã bị tổn hại sau nhiều lần "tiền hậu bất nhất", không thể làm rõ được mối quan hệ với Kim Sae Ron. Anh trai Sulli cũng liên tục úp mở tố cáo Kim Soo Hyun.

“Liệu anh ta có thể đừng làm gì cả để chúng ta có thể có sự thay đổi thế hệ diễn viên nam không? Tôi không muốn thấy anh ta đóng phim tình cảm”, “Đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa, đừng bao giờ quay lại đây”, “Ngoại trừ Kim Se Ui, việc khôi phục hình ảnh của anh ta sẽ không dễ dàng”, “Anh ta có thực sự cần phải nhận vai đó không? Còn rất nhiều diễn viên khác nữa”... cư dân mạng Hàn Quốc gay gắt.

Cư dân mạng không mấy chào đón Kim Soo Hyun. Ảnh: Sports Seoul

Từ tháng 3/2024, Kim Sae Ron đăng ảnh thân mật với Kim Soo Hyun rồi bất ngờ xóa đi. Phía nam diễn viên đã nhanh chóng phủ nhận chuyện hẹn hò. Tuy nhiên đến ngày 16/2/2025, Kim Sae Ron đã qua đời vào đúng ngày sinh nhật Kim Soo Hyun. Nhanh chóng đến tháng 3/2025, 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên. Phía Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đối đầu nhau ồn ào suốt 1 năm qua. Kim Soo Hyun phải tạm dừng hoạt động và đối diện nguy cơ đền hợp đồng quảng cáo hàng tỷ won.

Kim Soo Hyun bị tố hẹn hò trẻ vị thành niên. Ảnh: Koreaboo

Đến nay, tòa án vừa ban hành lệnh bắt tạm giam đối với Kim Se Ui - người đứng đầu kênh YouTube Viện Garo Sero đồng thời là nhân vật đối đầu với Kim Soo Hyun suốt 2 năm qua. Được biết, YouTuber họ Kim bị bắt khẩn cấp với cáo buộc tung thông tin sai sự thật nhằm bôi nhọ Kim Soo Hyun. Cảnh sát kết luận Kim Se Ui đã lan truyền thông tin sai sự thật về nam diễn viên Kim Soo Hyun liên quan đến nữ diễn viên Kim Sae Ron, làm giả bằng chứng nhằm mục đích trục lợi tài chính, bao gồm cả thu nhập từ YouTube.

Trong buổi sáng 26/5 khi lộ diện trước khi bị thẩm vấn, Kim Se Ui đã phủ nhận mạnh mẽ những cáo buộc nhắm vào mình, đồng thời dõng dạc tuyên bố: “Viện khoa học hình sự quốc gia tuyên bố không thể xác định được file ghi âm có giọng nói của Kim Sae Ron có phải là dàn dựng bằng AI hay không. Vậy nên, tôi không thể chấp nhận việc họ chỉ tin vào kết quả phân tích từ 1 công ty tư nhân do phía Kim Soo Hyun ủy quyền”.

Kim Se Ui bị bắt nhưng phủ nhận cáo buộc làm giả bằng chứng. Ảnh: Koreaboo

Phía Kim Soo Hyun lên bài khẳng định sự trong sạch, nhưng cư dân mạng vẫn có phản ứng tiêu cực và tỏ ra không tin tưởng Kim Soo Hyun, đồng thời hứa sẽ tẩy chay các dự án trong tương lai của anh. Dù chiến thắng về mặt luật pháp nhưng con đường trở lại với ngành giải trí của Kim Soo Hyun vẫn rất gian nan, khi anh chưa thể giải quyết ổn thỏa những khúc mắc với gia đình Kim Sae Ron, anh trai Sulli, cũng như hình tượng bị tổn hại nghiêm trọng.