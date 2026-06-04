Hề Mộng Dao - Hà Du Quân "ngồi trên đóng lửa": Tài sản của thiếu gia sòng bạc "bốc hơi" mạnh, cổ phiếu lao dốc vì đám cưới nghìn tỷ

Tình hình tài chính và kinh doanh của Hà Du Quân khiến công chúng phải ái ngại.

Đám cưới thượng lưu có chi phí tổ chức ước tính hơn 1.000 tỷ của siêu mẫu Hề Mộng Dao và thiếu gia trùm sòng bạc Macau Hà Du Quân đã kết thúc vào ngày 2/6, nhưng những câu chuyện hậu trường xoay quanh cặp đôi vẫn được dân tình bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất mà tờ Sohu có được, Hề Mộng Dao - Hà Du Quân vừa cưới xong đã phải lo vội, rơi vào cảnh như "ngồi trên đống lửa" vì tình hình kinh doanh ảm đạm, lao dốc.

Được biết Hề Mộng Dao - Hà Du Quân đã chi bộn tiền, hợp tác PR với nhiều đơn vị, trong đó có tạp chí Vogue để đám cưới hào môn của họ phủ sóng trên truyền thông lẫn mạng xã hội toàn cầu. Điều này không chỉ giúp làm tăng danh tiếng mà còn nhằm mục đích thu hút đầu tư cho việc kinh doanh của Hà Du Quân lẫn gia tộc trùm sòng bạc Macau.

Quả thật, trong thời gian hôn lễ diễn ra, cổ phiếu công ty của Hà Du Quân xuất hiện biến động, nhưng theo hướng tiêu cực nằm ngoài tính toán của cặp đôi. Từ giá 1 USD (hơn 26.000 đồng), giá cổ phiếu công ty của thiếu trùm sòng bạc đã giảm xuống chỉ còn 0,375 USD (9.800 đồng). Việc giá cổ phiếu lao dốc kéo tụt giá trị vốn hóa thị trường của công ty Hà Du Quân xuống chỉ còn 80 triệu USD (2.100 tỷ đồng). Trước đây, công ty này của chồng Hề Mộng Dao từng đạt giá trị vốn hóa khoảng 500 triệu USD (hơn 13.100 tỷ đồng), giá cổ phiếu đạt đỉnh 16 USD (hơn 421.000 đồng).

Trong thời gian hôn lễ nghìn tỷ diễn ra, giá cổ phiếu công ty Hà Du Quân lao dốc trên sàn chứng khoán. Ảnh: Sina.

Vào năm 2025, truyền thông Trung Quốc từng cho biết đế chế thể thao điện tử - công nghệ do Hà Du Quân thành lập đã lâm nguy, nợ như chúa chổm và sắp phá sản tới nơi. Kể từ khi thành lập từ năm 2018 đến nay, công ty của thiếu gia này không lãi nổi 1 đồng. Cụ thể năm 2023, công ty này bị lỗ 24,53 triệu NDT (89,5 tỷ đồng), còn 2024 lại thâm hụt 17,33 triệu NDT (63,2 tỷ đồng).

Để che giấu tình hình bất ổn, Hà Du Quân đã thuê hàng trăm streamer (những người phát sóng trực tiếp trên các nền tảng MXH) về PR cho công ty để thu hút đầu tư. Tuy nhiên, toan tính của Hà Du Quân bất thành, công ty tiếp tục chìm trong thua lỗ. Tài chính của Hà Du Quân kiệt quệ đến mức anh phải chây ì nợ lương hàng trăm nhân viên.

Vì muốn tránh tiếng xấu đồn xa khiến nhà đầu tư tháo chạy và dẫn đến cú sụp đổ hình tượng, Hà Du Quân đã dùng tài sản thừa kế để thâu tóm công ty Hangzhou Aikan của Vương Tư Thông. Không lâu sau, anh âm thầm cho giải tán đội thể thao điện tử của mình vì không có tiền nuôi tiếp. Thiếu gia này cũng phải rao bán dàn máy tính tiền tỷ để vớt vát phần nào trong bối cảnh khánh kiệt tiền bạc.

Sự nghiệp kinh doanh của ông xã Hề Mộng Dao hóa ra không thuận lợi như netizen vẫn nghĩ. Ảnh: Instagram.

Tháng 7/2019, Hà Du Quân đăng ký kết hôn với siêu mẫu nội y Hề Mộng Dao sau màn cầu hôn hoành tráng với 99.999 bông hồng. Sau 7 năm về chung nhà, Hà Du Quân và Hề Mộng Dao có 2 con: 1 trai (Ronaldo Hà Quảng Sân, sinh năm 2019), 1 gái (sinh năm 2022). Nhờ sinh được cháu nội đích tôn và giúp ông xã giành được thêm 1 phần tài sản thừa kế của cha chồng, địa vị của Hề Mộng Dao trong gia tộc họ Hà tăng lên đáng kể. Từ chỗ bị mẹ chồng chối bỏ, giờ cô đã là "cánh tay phải" đắc lực phụ giúp việc kinh doanh của bà.

Hà Du Quân là con của bà tư Lương An Kỳ. Anh sinh năm 1995, kém vợ 6 tuổi và có tài năng toán học, học vấn cao. Hà Du Quân từng 2 năm liền thắng giải tại cuộc thi Olympic toán học quốc tế. Tròn 18 tuổi, anh trúng tuyển Đại học Oxford và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) ở Mỹ. Tuy nhiên, Hà Du Quân chọn theo học ở MIT. Anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2016 và trở về Hong Kong (Trung Quốc) xây dựng sự nghiệp riêng. Trong khi đó, Hề Mộng Dao sinh năm 1989 và là siêu mẫu nổi tiếng Trung Quốc, vươn tầm thế giới qua show diễn của Victoria's Secret.

Sau 7 năm kết hôn và sinh 2 con cho Hà Du Quân, Hề Mộng Dao đã được nhà trùm sòng bạc Macau công nhận danh phận dâu hào môn bằng 1 đám cưới xa hoa. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, Weibo