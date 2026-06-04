Chàng trai làm quản lý karaoke "tay vịn" lấn sân showbiz, cưới vợ kém 17 tuổi tuyên bố "tất cả tiền của anh là của em"!

Sao nam này từng có quá khứ bất hảo, làm nhiều nghề trước khi quyết định theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật.

Quá khứ của Hồ Quang Hiếu

Hồ Quang Hiếu sinh năm 1983 tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Trước khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, anh từng trải qua tuổi trẻ nhiều khó khăn khi phải làm đủ nghề để mưu sinh như lơ xe, bán bún bò và nhiều công việc lao động khác. Trong cuốn tự truyện Đổi thay phát hành năm 2019, nam ca sĩ thẳng thắn kể lại những năm tháng nổi loạn với hàng loạt sai lầm như bỏ học, đánh nhau, sống bốc đồng và thậm chí từng làm công việc quản lý các nữ tiếp viên tại quán karaoke.

Chia sẻ về giai đoạn này, Hồ Quang Hiếu cho biết anh được một người quen nhờ quản lý quán karaoke, thực chất là điều phối các nữ tiếp viên. Công việc ấy đưa anh vào môi trường nhiều cám dỗ, khiến bản thân dần đánh mất phương hướng. Nam ca sĩ từng thừa nhận có những đêm mất ngủ vì tự trách mình, nhớ đến sự hy sinh của mẹ rồi bật khóc trong cô đơn. Bước ngoặt xảy ra vào một buổi chiều khi quán karaoke bất ngờ bị kiểm tra. Nghe tiếng la hét cùng còi xe của lực lượng chức năng, Hồ Quang Hiếu hoảng hốt nhảy từ cửa sổ để bỏ chạy.

Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ: "Làm nghề đó khiến mình tiếp xúc với con gái nhiều, làm quen họ, cặp kè họ, thích cô đó, buộc chủ phải tạo điều kiện mới chịu xếp lịch. Chắc các bạn tò mò muốn biết mình có hối hận? Có chứ, những đêm không ngủ, mình toàn tự hỏi: 'Mày làm cái gì thế này hả Hiếu?', 'Sao mày khốn nạn vậy?', rồi nhớ đến những giọt nước mắt của mẹ khiến mình òa khóc trong đêm.

Buổi chiều định mệnh đó cũng đã đến, trong khi đang còn mải mê với một cô cắt tóc rất xinh đẹp thì mình nghe thấy tiếng quát tháo ở bên ngoài, rồi tiếng còi công an dồn dập. Mình nhảy vụt ra cửa sổ, chạy thoát. Bởi thiếu hiểu biết, không lường trước hậu quả, cộng thêm không rành luật pháp khiến cho mình đã từng nghĩ rằng, nghề nào cũng là nghề. Suýt bị bắt và cú ngã khi nhảy xuống từ cửa sổ đã thúc đẩy mình quyết định bỏ 'nghề'.

Sau đó, Hồ Quang Hiếu thử sức với lĩnh vực âm nhạc. Sự nghiệp của Hồ Quang Hiếu thực sự khởi sắc khi anh phát hành album Chỉ Cần Em Hạnh Phúc . Tuy nhiên, phải đến năm 2014, tên tuổi nam ca sĩ mới bùng nổ mạnh mẽ nhờ bản hit Con Bướm Xuân . Ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng mỗi dịp Tết, giúp Hồ Quang Hiếu phủ sóng khắp cả nước, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng lịch diễn dày đặc.

Dù từng có ý kiến cho rằng Con Bướm Xuân là dòng nhạc bình dân, Hồ Quang Hiếu không quá bận tâm. Anh nhiều lần chia sẻ bản thân không phân biệt âm nhạc sang hay bình dân, điều quan trọng nhất là sản phẩm có thể chạm đến cảm xúc của khán giả. Chính suy nghĩ đó giúp nam ca sĩ giữ được màu sắc riêng trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh âm nhạc, anh còn lấn sân sang web-drama, phim ca nhạc và các dự án giải trí khác để làm mới hình ảnh trong mắt công chúng.

Cuộc sống giàu sang và lời hứa với vợ

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Quang Hiếu hiện được xem là một trong những nghệ sĩ sở hữu cuộc sống khá giả và ổn định của Vbiz. Không chỉ duy trì hoạt động ca hát, nam ca sĩ còn gây chú ý khi sở hữu nhiều tài sản giá trị, từ bất động sản đến xe sang.

Hiện tại, gia đình Hồ Quang Hiếu sở hữu căn biệt thự được định giá hơn 20 tỷ đồng tại TP.HCM. Cơ ngơi của Hồ Quang Hiếu gồm 3 tầng, được anh mua phần thô rồi tự lên ý tưởng cải tạo theo sở thích cá nhân. Không gian sống mang phong cách pha trộn giữa hiện đại và hoài cổ, ưu tiên nhiều cây xanh, ánh sáng tự nhiên và các khoảng mở để tạo cảm giác thư thái. Nam ca sĩ từng chia sẻ bản thân là người sống nội tâm, thích đọc sách và tìm kiếm sự bình yên, vì thế ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là không gian giúp anh cân bằng sau những năm tháng tất bật với nghệ thuật.

Bên cạnh bất động sản, Hồ Quang Hiếu còn nổi tiếng với niềm đam mê dành cho xe hơi. Anh từng sở hữu và sử dụng nhiều mẫu xe có giá trị, trong đó có chiếc Range Rover màu trắng từng gây chú ý mỗi khi xuất hiện.

Về đời tư, trước khi có cuộc sống viên mãn như hiện tại, Hồ Quang Hiếu từng trải qua một cuộc hôn nhân kín tiếng vào năm 2013 với một hot girl. Tuy nhiên, mối quan hệ này kết thúc chóng vánh khi cả hai ly thân chỉ sau 10 ngày chung sống và hoàn tất thủ tục ly hôn không lâu sau đó. Đến năm 2023, nam ca sĩ công khai chuyện tình cảm với người mẫu Tuệ Như, người kém anh 17 tuổi. Cặp đôi quen nhau trong một buổi gặp gỡ bạn bè, sau đó dần tìm hiểu rồi nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Chỉ sau khoảng 3 tháng hẹn hò, Hồ Quang Hiếu đã quyết định cầu hôn và đăng ký kết hôn với bạn gái.

Trong lễ gia tiên tại quê nhà, nam ca sĩ từng khiến mạng xã hội xôn xao khi cầm tấm bảng ghi lời nhắn gửi ngọt ngào dành cho bà xã. Đáng chú ý nhất là câu nói: "Tiền của em là của em, tiền của anh cũng là của em". Không chỉ vậy, anh còn hứa sẽ không giấu vợ bất cứ điều gì, kể cả sổ hồng hay sổ đỏ, đồng thời khẳng định sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ con trong tương lai.

Đầu năm 2025, tổ ấm của Hồ Quang Hiếu đón thêm thành viên mới là bé trai đầu lòng, tên thân mật là Hin. Nam ca sĩ nhiều lần thừa nhận việc trở thành bố đã khiến cuộc sống của anh thay đổi đáng kể. Từ một người quen với nhịp sống tự do, Hồ Quang Hiếu dần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, học cách chăm con và tận hưởng niềm vui của cuộc sống làm cha.

Chia sẻ về việc có con khá sớm sau khi yêu, Hồ Quang Hiếu từng bộc bạch: "Nhiều người bảo chúng tôi quá vội vì mới yêu 3 tháng đã muốn có con nhưng chúng tôi đã trưởng thành, chín chắn nên suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định điều gì. Tôi đã lớn tuổi rồi, phải xác định thôi, sợ sống trong cô độc lắm. Việc có con trước cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Khi con lớn, chúng tôi mới tổ chức đám cưới để con chứng kiến ngày hạnh phúc của bố mẹ".

Đến tháng 9/2025, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như chính thức tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người thân. Không quá phô trương hay cầu kỳ, đám cưới của cặp đôi diễn ra ấm cúng, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình xây dựng tổ ấm.

Hiện tại, ở tuổi 43, Hồ Quang Hiếu lựa chọn cuộc sống cân bằng giữa công việc và gia đình. Nam ca sĩ vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật nhưng không còn chạy show với cường độ dày đặc như trước. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ và con trai. Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, Hồ Quang Hiếu của hiện tại được nhiều người nhận xét đang có được điều quý giá nhất: một gia đình hạnh phúc và cuộc sống đủ đầy, bình yên.

Ảnh: FBNV