Lona Kiều Loan "trượt tay" để lộ bằng chứng đã có con trai với bác sĩ thẩm mỹ?

Tại sự kiện này, bác sĩ Chiêm Quốc Thái còn có hành động gây xôn xao khi đem bó hoa ra đưa cho Lona Kiều Loan.

Vào tối 3/6, buổi tiệc Thanks Party của Hương Giang đã chính thức diễn ra. Nhiều sao nổi tiếng trong showbiz Việt đã quy tụ tại đây để gửi lời chúc mừng tới người đẹp sau hành trình thi đấu nhan sắc quốc tế. Tuy nhiên, sự chú ý lại đổ dồn vào Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Nguyên do vì bác sĩ Chiêm Quốc Thái có hành động trực tiếp mang bó hoa đưa cho nàng hậu gen Z.

Trong clip khác ghi lại khoảnh khắc Lona Kiều Loan di chuyển lên xe sau sự kiện, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện chi tiết xuất hiện trên màn hình điện thoại của người đẹp. Nhiều người dễ dàng nhận ra hình nền điện thoại của Lona là bức ảnh chụp chung của 3 người, trong đó có một người đàn ông được nhận xét có ngoại hình khá giống bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, phần bình luận lập tức trở nên sôi động. Nhiều netizen liên tục gọi tên Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái, cho rằng đây có thể là một bằng chứng đặc biệt liên quan đến mối quan hệ của cả hai. Một số bình luận thu hút chú ý như: "Có ai để ý hình nền điện thoại của Lona không?", "Ông Thái thiệt rồi", hay "Cố tình bấm lên cho quay mà"... Những suy đoán nhanh chóng lan truyền trên nhiều diễn đàn giải trí.

Á hậu Lona Kiều Loan lên xe ra về sau khi tham gia sự kiện. Nguồn: bimatvbiz

Người đẹp gen Z bị soi để hình nền điện thoại là ảnh chụp chung của 3 người giống như 1 gia đình. Nguồn: bimatvbiz

Tại sự kiện này, bác sĩ Chiêm Quốc Thái còn có hành động gây xôn xao khi đem bó hoa ra đưa cho Lona Kiều Loan. Nguồn: @starlightshowbiz

Trước đó, vào đầu tháng 4/2026, Lona Kiều Loan bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi xuất hiện thông tin cho rằng cô đã có con trai. Nguồn cơn bắt đầu từ việc một số hình ảnh của một bé trai bị lan truyền trên các diễn đàn, kèm theo nhiều suy đoán về mối quan hệ với nàng Á hậu.

Trước những đồn đoán ngày càng rầm rộ, Lona Kiều Loan nhanh chóng lên tiếng phản hồi. Người đẹp sinh năm 2000 bày tỏ sự bức xúc trước việc đời tư bị đưa ra bàn luận dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng. Đồng thời, cô yêu cầu các cá nhân và trang mạng liên quan gỡ bỏ hình ảnh đang được chia sẻ, chấm dứt hành vi lan truyền thông tin sai sự thật. Lona Kiều Loan khẳng định sẽ có biện pháp xử lý mạnh tay nếu những nội dung bịa đặt tiếp tục xuất hiện và gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của mình.

Lona Kiều Loan chia sẻ: "Dạ Lona chào chị ạ. Em cũng không biết là em với chị có biết nhau không. Đầu tiên em cảm ơn chị đã quan tâm đến em và gia đình em rất nhiệt tình và đặt nhiều cảm xúc cá nhân vào trong đó để đăng lên những câu chữ lịch sự và hình ảnh văn minh này. Em biết chị cũng là một phụ huynh hoặc sẽ là phụ huynh, chuyện người lớn và người lạ cứ để mọi người trong cuộc làm rõ. Em biết em cũng không thể và cũng không có quyền ngăn ai làm việc gì mà người khác muốn nhưng nếu không phải là việc của mình thì em nghĩ mình không nên can dự.

Em bé và trẻ con không có lỗi, ai sai hãy để người đó chịu, nếu không sai thì là hiểu lầm. Em không lên giọng, em chỉ làm đúng bổn phận của mình, nhờ chị gỡ những hình ảnh của bé K. xuống và ngưng bịa đặt những việc vớ vẩn thêm nữa. Những chuyện khác vô thưởng vô phạt thì người lớn không vấn đề gì, còn với con nít, nếu chị không gỡ bỏ hoặc còn đăng thêm các hình ảnh đã bị chế, với mục đích bôi nhọ danh dự thì em xin phép được nhờ pháp luật can dự. Em cảm ơn chị ạ".

Cô từng đanh thép yêu cầu netizen không lan truyền hình ảnh, thông tin của 1 bé trai trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Khoảng năm 2021, Lona Kiều Loan từng vướng nghi vấn hẹn hò với bác sĩ Chiêm Quốc Thái khi liên tục để lộ nhiều "hint" trên mạng xã hội. Thời điểm đó, nàng Á hậu sinh năm 2000 thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng, chia sẻ các khoảnh khắc du lịch sang chảnh và không ngần ngại nhắc đến chuyện tình cảm. Tuy nhiên, danh tính "nửa kia" trong các câu chuyện của cô vẫn được giữ kín.Suốt nhiều năm sau, cả Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái không ít lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, song cả hai vẫn giữ thái độ im lặng, chưa một lần chính thức xác nhận mối quan hệ.

Những năm sau đó, cư dân mạng tiếp tục nhiều lần soi ra các chi tiết cho thấy Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái có mối liên hệ đặc biệt. Cả hai không ít lần bị bắt gặp xuất hiện tại cùng địa điểm, tham gia những buổi gặp gỡ thân mật hoặc để lộ các dấu hiệu được cho là đang đồng hành trong cuộc sống. Dẫu vậy, trước mọi đồn đoán, cả Lona Kiều Loan lẫn bác sĩ Chiêm Quốc Thái đều giữ im lặng và chưa từng chính thức lên tiếng về mối quan hệ giữa hai người.

Trước đó, Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái từng nhiều lần bị cư dân mạng soi những tương tác thân thiết trên mạng xã hội cũng như việc xuất hiện trong một số khung hình có liên quan đến nhau. Ảnh: FBNV

Cả hai đều khá kín tiếng về đời tư và chưa từng lên tiếng xác nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Ảnh: FBNV

Chiêm Quốc Thái (sinh năm 1974) là bác sĩ thẩm mỹ quen mặt trong giới giải trí Việt và sở hữu mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ. Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của anh cũng nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Trước khi vướng nghi vấn tình cảm với Lona Kiều Loan, bác sĩ Chiêm Quốc Thái từng không ít lần bị đồn đoán có mối quan hệ trên mức bạn bè với nhiều người đẹp nổi tiếng như Hoa hậu Phương Khánh, Kỳ Duyên hay Ngọc Loan (The Face). Đặc biệt, anh từng công khai chuyện tình cảm với Angela Phương Trinh. Mối quan hệ này nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng nhưng sau đó khép lại, kéo theo không ít ồn ào và tranh cãi. Dù liên tục được nhắc tên trong các tin đồn tình cảm suốt nhiều năm qua, bác sĩ Chiêm Quốc Thái vẫn khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi lên tiếng trước những đồn đoán của dư luận.