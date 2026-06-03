Trước những bình luận tục tĩu, Tuấn Hưng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội hiện nay.

Những ngày gần đây, ca sĩ. Tuấn Hưng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi một số video biểu diễn của anh thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những bình luận nhận xét về giọng hát hay phong độ sân khấu, không ít cư dân mạng còn để lại những lời lẽ công kích, thậm chí nhắm trực tiếp đến người hâm mộ của nam ca sĩ.

Trước làn sóng bình luận tiêu cực này, Tuấn Hưng đã chính thức lên tiếng bày tỏ sự bức xúc trên trang cá nhân. Nam ca sĩ chia sẻ: "Mọi người có thể không thích tôi, không thích những bài hát tôi đang hát và cả những gì thuộc về tôi, nhưng các bạn chửi và xúc phạm khán giả của tôi, những người đang ủng hộ con đường tôi đi và họ cũng là những người yêu âm nhạc giải trí đơn thuần thì quá là vô lý".

Kèm theo đó, Tuấn Hưng đăng tải loạt ảnh chụp màn hình những bình luận bị cho là kém duyên, mang tính miệt thị và chế giễu những khán giả vẫn theo dõi, ủng hộ anh. Không chỉ dừng lại ở việc nhận xét về âm nhạc, một số tài khoản còn dùng từ ngữ nặng nề để công kích người xem, khiến nam ca sĩ không thể tiếp tục giữ im lặng.

Tuấn Hưng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về môi trường mạng hiện nay: "Tôi thấy cái mạng xã hội này bây giờ ai cũng thích chửi bới và khẳng định cái mình đang nghĩ là đúng nhỉ?". Động thái của Tuấn Hưng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Điều khiến không ít khán giả khó chịu trong câu chuyện lần này là việc một số tài khoản để lại những bình luận mang tính miệt thị, sử dụng ngôn từ tục tĩu để công kích những người vẫn đang theo dõi và ủng hộ Tuấn Hưng.

Tuấn Hưng bày tỏ sự bức xúc khi phía dưới clip đi biểu diễn liên tục có những bình luận tục tĩu, xúc phạm khán giả của anh. Ảnh: FBNV

Trước những bình luận kém duyên, Tuấn Hưng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội hiện nay. Ảnh: FBNV

Trước đó, Tuấn Hưng liên tục bị gọi tên trên các diễn đàn mạng xã hội khi vướng vào những đồn đoán tiêu cực liên quan đến tình trạng sức khỏe và ngoại hình. Mọi chuyện bắt nguồn từ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nam ca sĩ xuất hiện với vẻ ngoài có phần mệt mỏi, xuống sắc sau thời gian dài tất bật với lịch trình biểu diễn dày đặc.

Trong những bức ảnh được lan truyền, giọng ca Tìm Lại Bầu Trời lộ rõ dấu hiệu thiếu sức sống, khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, thay vì dừng lại ở những lời hỏi han hay quan tâm, một bộ phận cư dân mạng lại bắt đầu đưa ra nhiều suy đoán thiếu căn cứ. Thậm chí, có người còn trực tiếp réo tên Tuấn Hưng vào các cuộc tranh luận liên quan đến việc sử dụng chất kích thích, khiến câu chuyện ngày càng đi xa.

Trước làn sóng bàn tán ngày một ồn ào, Tuấn Hưng nhanh chóng có động thái đáp trả. Rạng sáng 25/5, nam ca sĩ đăng tải đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình tự xét nghiệm ma túy trên trang cá nhân. Thay vì chỉ chia sẻ kết quả cuối cùng, anh công khai từng bước thực hiện test nhanh để khán giả có thể theo dõi một cách rõ ràng và minh bạch.

Trong đoạn clip, Tuấn Hưng trực tiếp thao tác theo hướng dẫn sử dụng của bộ xét nghiệm. Kết quả cuối cùng cho thấy nam ca sĩ âm tính với các chất gây nghiện, như một lời phản hồi thẳng thắn trước những tin đồn đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tuấn Hưng công khai clip xét nghiệm ma tuý và nhận kết quả âm tính. Ảnh: FBNV

Vào cuối tháng 5 vừa qua, Tuấn Hưng từng có những trải lòng thu hút sự quan tâm của công chúng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe và những áp lực tinh thần mà anh phải đối mặt trong thời gian gần đây. Nam ca sĩ cho biết cuộc sống của anh đã thay đổi đáng kể kể từ khi mẹ lâm bệnh rồi qua đời. Biến cố gia đình khiến Tuấn Hưng quyết định chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội sinh sống để thuận tiện chăm lo cho người thân cũng như ổn định cuộc sống của các con.

Không chỉ đối diện với nỗi mất mát người thân, giọng ca Tìm Lại Bầu Trời còn phải gánh vác nhiều trách nhiệm cùng lúc, từ việc lo chuyện học hành của các con, sắp xếp lại cuộc sống gia đình đến giải quyết hàng loạt công việc cá nhân còn dang dở.

Tuấn Hưng tâm sự: "Khi mẹ bắt đầu ốm rồi mất, tôi chuyển ra Hà Nội sống. Tôi phải lo rất nhiều việc, từ chuyện học của các con, làm lại giấy tờ đến việc đưa mẹ đi khám, chăm sóc khi bà đau bệnh. Khoảng thời gian đó, tôi gần như chỉ ở nhà để tập trung cho gia đình".

Nam ca sĩ thừa nhận bản thân có dấu hiệu của tự kỷ, trầm cảm nhẹ. Ảnh: FBNV

Tuấn Hưng là một trong những cái tên đình đám của Vpop suốt hơn hai thập kỷ qua. Bước ra từ nhóm nhạc Quả Dưa Hấu vào cuối thập niên 90, anh nhanh chóng khẳng định dấu ấn cá nhân với chất giọng nam tính, phong cách biểu diễn cháy bỏng và loạt hit để đời như Tìm Lại Bầu Trời , Dĩ Vãng Cuộc Tình , Nắm Lấy Tay Anh ... Ở thời đỉnh cao, Tuấn Hưng là biểu tượng của hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ, phóng khoáng và có phần nổi loạn trong làng nhạc Việt.