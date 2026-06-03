Kendall Jenner cùng "chàng thơ" mới chụp ảnh với cả nước Nhật mất thôi!

Kendall Jenner - Jacob Elordi trông vui vẻ, thoải mái bên nhau và toát lên vẻ "hường phấn" của cặp đôi đang chìm đắm trong mối tình mới mẻ.

Nếu có một cặp đôi đang khiến mạng xã hội phát sốt những ngày qua thì đó chắc chắn là Kendall Jenner và Jacob Elordi. Sau hàng loạt tin đồn hẹn hò kéo dài nhiều tháng, cả hai tiếp tục bị bắt gặp cùng xuất hiện trong chuyến du lịch Nhật Bản đầy lãng mạn. Điều khiến người hâm mộ thích thú không chỉ là những khoảnh khắc sánh đôi của cặp sao đình đám mà còn là "sở thích chung" vô cùng đáng yêu: cứ đi ngang quán ăn nào là... chụp ảnh với chủ quán đó!

Số lượng ảnh hẹn hò của cặp đôi tại Nhật Bản nhiều đến mức netizen đùa rằng họ đang chụp ảnh với cả dân Nhật. Cặp đôi ăn mặc đơn giản nhưng vẫn trông rất cuốn hút, quả nhiên là những ngôi sao hàng đầu. Kendall - Jacob trông vui vẻ, thoải mái bên nhau và toát lên vẻ "hường phấn" của cặp đôi đang chìm đắm trong mối tình mới mẻ.

Kendall Jenner và bạn trai mới đang cùng nhau du lịch Nhật Bản. Ảnh: Instagram

Cặp đôi không ngại check-in ở mọi nơi mình đến. Ảnh: Instagram

Kendall Jenner - Jacob Elordi cứ đi đến quán ăn nào là sẵn lòng chụp ảnh với chủ quán đó. Ảnh: Instagram

Nhiều fan đùa rằng họ sẵn lòng chụp ảnh với cả nước Nhật. Ảnh: Instagram

Trong chuyến đi này, cặp sao ăn mặc hết sức thoải mái, tận hưởng những bữa ăn bình dân như bao người bình thường. Ảnh: Instagram

Kendall Jenner trông vô cùng hạnh phúc. Ảnh: Instagram

Trước đó, cặp đôi mới của showbiz này đã bị bắt gặp hẹn hò lãng mạn tại Hawaii. Họ cùng thư giãn trên bãi biển và dùng bữa cùng nhau. Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng chuyến đi Hawaii “đã thay đổi mọi thứ”, giúp hai người gần gũi hơn và khiến Kendall bất ngờ vì mức độ nghiêm túc của mối quan hệ. Ngoài ra, họ còn xuất hiện trong những buổi hẹn hò kín đáo tại Mỹ, với nhóm bạn và cả với cặp đôi em gái Kylie Jenner - Timothée Chalamet.

Chuyện tình chớm nở của họ bắt nguồn từ đầu năm 2026, sau khi được đồn đoán gặp gỡ tại Coachella và một số sự kiện lớn khác. Vì là bạn thân lâu năm nên Kendall Jenner rất thận trọng trong chuyện tình với Jacob Elordi. Dù chưa chính thức xác nhận hay cùng nhau dự sự kiện lớn, nhưng hành động công khai ngày càng nhiều cho thấy cả hai đang tận hưởng giai đoạn ngọt ngào.

TMZ đăng ảnh cặp đôi hẹn hò ở Hawaii...

... và ăn tối tại Mỹ. Ảnh: Instagram

2 chị em Kendall - Kylie hẹn hò đôi. Ảnh: Page Six

Tuy nhiên, chuyện tình càng hot càng không thiếu drama. Nhiều bức ảnh giả sử dụng AI về Kendall Jenner và tài tử Đồi Gió Hú đã lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Từ hình ảnh cặp đôi “hẹn hò” ở những địa điểm chưa từng đến, đến khoảnh khắc thân mật quá mức... Nhiều netizen đã tin sái cổ, chia sẻ mạnh tay trước khi biết đó là ảnh giả. Đây là minh chứng rõ nét cho việc công nghệ AI đang khiến mọi thứ trở nên khó kiểm soát hơn bao giờ hết.

Nhiều người dùng AI tạo ảnh giả về cặp đôi. Ảnh: X

Kendall Jenner và Jacob Elordi được ví như “phiên bản nam-nữ của nhau” nhờ chiều cao vượt trội, vẻ ngoài sắc sảo và phong cách tối giản. Nhiều người nhận xét họ trông cực kỳ hợp gu, từ gu thời trang đến lối sống kín tiếng. Có thông tin cho rằng chính Kylie Jenner đã thúc đẩy chị gái hẹn hò với Jacob Elordi, vì cô nghĩ rằng cả 2 rất hợp nhau.

Kendall Jenner sinh năm 1995, là cô em áp út nhà Kardashian-Jenner. Cô là siêu mẫu quốc tế, gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu thời trang xa xỉ. Kendall Jenner nổi tiếng với lối sống tối giản, yêu thích du lịch và ít drama hơn hẳn so với các chị em. Sau nhiều mối tình ngắn ngủy với Bad Bunny, Devin Booker... Kendall Jenner dường như đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc hơn.

Jacob Elordi sinh năm 1997 tại Australia. Anh nổi lên nhờ vai Nate trong series đình đám Euphoria . Jacob Elordi cao 1m96, sở hữu vẻ ngoài “chàng thơ” cuốn hút. Năm nay, tên tuổi anh bùng nổ với siêu phẩm Đồi Gió Hú . Trước Kendall Jenner, anh từng hẹn hò với Olivia Jade và một số tên tuổi khác như Zendaya, Kaia Gerber.