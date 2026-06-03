Cảnh báo liên quan đến Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên

Hàng loạt chia sẻ, bài đăng mới liên quan đến Thuỳ Tiên khiến dư luận hoang mang.

Những ngày gần đây, các thông tin liên quan đến Hoa hậu Thùy Tiên bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán trở lại trên mạng xã hội. Sự quan tâm của công chúng càng tăng lên sau khi xuất hiện nhiều đồn đoán xoay quanh tình hình hiện tại của cô. Trong khi đó, tất cả các nền tảng mạng xã hội chính thức của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 vẫn trong trạng thái "đóng băng". Từ TikTok, Instagram, fanpage cho đến tài khoản Facebook cá nhân đều không có bất kỳ cập nhật mới nào trong thời gian dài.

Tuy nhiên, giữa lúc công chúng liên tục tìm kiếm thông tin về Thùy Tiên, mạng xã hội lại xuất hiện hàng loạt tài khoản mang tên hoặc sử dụng hình ảnh của nàng hậu để đăng tải nội dung gây hoang mang dư luận. Đáng chú ý, nhiều trang còn cắt ghép hoặc đăng tải lại các đoạn video cũ của Thùy Tiên, sau đó gắn những dòng trạng thái, tiêu đề dễ gây hiểu lầm như thể đây là hình ảnh mới nhất của cô. Một số bài đăng còn khiến người xem lầm tưởng Thùy Tiên đã được tại ngoại hoặc đã xuất hiện trở lại trên mạng xã hội.

Vào trưa 3/6, trên MXH xuất hiện clip từ tài khoản tên "Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên" thông báo: "Tiên vẫn ổn nhé mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm và yêu thương Tiên". Tuy nhiên thực tế đây là clip cũ bị đào lại

Vào sáng 2/6, MXH cũng xuất hiện clip Thuỳ Tiên tụ họp bên bạn bè nhưng sự thật là tài khoản giả mạo đăng lại

Không ít tài khoản trong số này sở hữu lượng người theo dõi lên tới hàng chục nghìn người. Các video được đăng tải thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Điều này khiến nhiều người không kiểm chứng kỹ nguồn tin dễ hiểu lầm và tiếp tục lan truyền những thông tin chưa được xác thực.

Trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng cũng bắt đầu lên tiếng cảnh báo về tình trạng mạo danh và câu view liên quan đến tên tuổi của Thùy Tiên. Một số người cho rằng việc lợi dụng sự quan tâm của dư luận để đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn khiến công chúng khó tiếp cận được những diễn biến chính xác của vụ việc.

Các tài khoản giả mạo Thuỳ Tiên có lượt theo dõi cao, các clip đều mang về view cao gây hoang mang dư luận

Trong bối cảnh hiện tại, nhiều ý kiến cho rằng khán giả cần đặc biệt tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin liên quan đến Thùy Tiên trên mạng xã hội. Những nội dung được đăng tải từ các tài khoản không chính chủ, không có nguồn xác thực hoặc sử dụng lại hình ảnh cũ đều cần được kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi chia sẻ.

Cho đến thời điểm này, các tài khoản chính thức của Thùy Tiên vẫn chưa có bất kỳ hoạt động trở lại nào. Vì vậy, mọi thông tin về tình hình hiện tại của nàng hậu cần được đối chiếu từ các nguồn tin đáng tin cậy hoặc chờ đợi những thông báo chính thức từ cơ quan chức năng cũng như chia sẻ từ chính Thùy Tiên trong tương lai.

Hiện tại, các trang cá nhân chính chủ của Thuỳ Tiên đều ngừng hoạt động

Tình hình hiện tại của Thuỳ Tiên

Hồi tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Trước khi phiên toà xét xử sơ thẩm, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng. Sau phiên toà xét xử ngày 19/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Các thành viên trong gia đình cô cũng giữ thái độ kín tiếng suốt thời gian qua. Mẹ của Thùy Tiên - người từng gây chú ý bởi những phát ngôn đáp trả cư dân mạng hiện không còn xuất hiện hay tương tác công khai như trước. Trong khi đó, bố của cô vốn đã kín tiếng từ lâu, nay lại càng “vắng bóng” hoàn toàn trên mạng xã hội, không có bất kỳ động thái nào được ghi nhận trong thời gian dài.

Những ngày qua, chưa có bất kì thông tin chính thức nào liên quan đến Thuỳ Tiên

Cách đây ít hôm, trên trang cá nhân của Nguyễn Thúy An, một tài khoản để lại bình luận hỏi: "Chị Tiên ngày mai về (ngày 1/6 - PV) đúng không mọi người?". Trước câu hỏi này, Thúy An bất ngờ phản hồi ngắn gọn: "Chưa đâu em huhu".

Dù chỉ là một câu trả lời ngắn, nhưng ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng đây là một trong những thông tin hiếm hoi liên quan đến tình hình hiện tại của Thùy Tiên được người thân thiết lên tiếng trong thời gian gần đây. Sở dĩ phản hồi của Thúy An gây chú ý bởi cô được biết đến là một trong những người bạn thân thiết nhất của Thùy Tiên trong giới hoa hậu. Trong suốt thời gian qua, Thúy An nhiều lần thể hiện sự quan tâm dành cho bạn mình. Trước đó, cô từng chia sẻ việc gửi đồ ăn, nhu yếu phẩm cho Thùy Tiên.