Cô dâu đẹp nhất tháng 6 tung ảnh cưới lộng lẫy trước thềm hôn lễ với chồng ngoài showbiz

Diện mạo xinh đẹp "vạn người mê" của nữ diễn viên nổi tiếng này trong bộ ảnh cưới đã khiến công chúng không khỏi trầm trồ, xuýt xoa.

Hôn lễ thế kỷ của nữ minh tinh xứ Hàn Moon Chae Won chính là đám cưới được mong chờ nhất ở Kbiz trong tháng 6 này. Được biết, chồng tương lai của mỹ nhân họ Moon hoạt động ngoài showbiz và cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân sau thời gian dài gắn bó.

Trước thềm hôn lễ, "cô dâu đẹp nhất Kbiz tháng 6" Moon Chae Won vừa công bố bộ ảnh cưới của mình trên trang cá nhân, trong thời gian ngắn đã hút về gần 100 ngàn lượt thích và bình luận nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Trong hình, Moon Chae Won đẹp bừng sáng khi diện chiếc váy cưới lộng lẫy, khiến công chúng liên tưởng đến 1 nàng công chúa trong phim hoạt hình Disney. Trước ống kính, nữ diễn viên nở nụ cười rạng rỡ đúng kiểu người con gái đang đắm chìm trong những giây phút hạnh phúc của cuộc đời. Mái tóc bob ngắn góp phần làm tôn lên đường nét khuôn mặt thanh tú, vừa sang trọng nhưng cũng vô cùng dịu dàng của mỹ nhân sinh năm 1986. Vẻ đẹp thanh lịch, nền nã của Moon Chae Won càng được nâng tầm bởi chiếc váy cưới lộng lẫy hở vai và bó hoa tươi thắm.

Moon Chae Won vừa chiếm sóng mạng xã hội mới đây với bộ ảnh cưới đẹp lung linh trước thềm hôn lễ thế kỷ. Ảnh: IGNV

Trước ống kính, mỹ nhân họ Moon khiến người hâm mộ khó lòng rời mắt trước nhan sắc vạn người mê xứng danh “cô dâu đẹp nhất Kbiz tháng 6”. Nụ cười ngọt ngào chuẩn ngọc nữ cùng làn da mịn màng không tỳ vết ở tuổi 40 của nữ minh tinh cũng đã nhận được vô vàn lời tán dương khen ngợi từ công chúng. Ảnh: IGNV

Cô khoe trọn bờ vai trần ngọc ngà trong bộ váy cưới lộng lẫy, đẹp bừng sáng ở từng khung hình. Ảnh cưới của Moon Chae Won còn khiến công chúng liên tưởng tới tấm poster phim điện ảnh. Ảnh: IGNV

Trước đó, người đại diện đã hé lộ 1 vài thông tin hiếm hoi về hôn lễ và chồng sắp cưới của Moon Chae Won: “Diễn viên Moon Chae Won đã gặp được mối nhân duyên quý giá và cô ấy sắp kết hôn vào tháng 6 năm nay. Chồng tương lai của Moon Chae Won hoạt động ngoài ngành giải trí. Hôn lễ sẽ được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình và những người thân thiết. Để thể hiện sự tôn trọng dành cho gia đình Moon Chae Won và vị hôn phu của cô ấy, chúng tôi không thể tiết lộ 1 cách chi tiết về đám cưới. Rất mong nhận được sự thông cảm từ quý vị. Hy vọng mọi người sẽ gửi tới Moon Chae Won những lời chúc ấm áp trước khi cô ấy chính thức bước vào chương mới của cuộc đời”.

Moon Chae Won kết hôn với bạn trai ngoài showbiz trong tháng này. Ảnh: X

Moon Chae Won sinh năm 1986, tên tuổi cô gắn liền với loạt tác phẩm “làm mưa làm gió” màn ảnh xứ kim chi như Good Doctor, Nice Guy, The Princess’s Man, Họa Sĩ Gió...

Bên cạnh sự nghiệp gặt hái được nhiều thành công, cô còn từng dính nghi vấn hẹn hò nam thần hàng đầu xứ Hàn Song Joong Ki sau khi được bắt gặp dùng chung 1 chiếc túi giữ nhiệt trên phim trường Nice Guy với đàn ông.

Dù rất nổi tiếng tại xứ sở kim chi nhưng từng có giai đoạn từ năm 2023 -2025, nữ minh tinh họ Moon bỗng “bốc hơi” hoàn toàn khỏi giới giải trí. Ký giả của TV Daily cho hay trong 2 năm biến mất khỏi showbiz, Moon Chae Won có chủ động bày tỏ sự quan tâm đối với 1 số dự án, thậm chí cô cũng nhiệt tình muốn tham gia thảo luận cùng các ekip. Thế nhưng, không nhà sản xuất và đoàn làm phim nào muốn chọn nữ diễn viên cho tác phẩm của họ. Tình cảnh này trái ngược hoàn toàn với khoảng hơn 10 năm trước khi Moon Chae Won là gương mặt ăn khách trên màn ảnh Hàn, được nhiều ekip quan tâm, ưu ái.

Moon Chae Won có tình duyên nở rộ nhưng sự nghiệp của cô lại đang gặp không ít khó khăn. Ảnh: Nate

Ký giả TV Daily đã liên hệ với một số nhân vật hoạt động trong giới giải trí để tìm hiểu về nguyên nhân khiến mỹ nhân Nice Guy không còn được o bế như trước. Và việc Moon Chae Won bị các nhà sản xuất ngó lơ được cho là tới từ hàng loạt nguyên nhân liên quan tới các đối thủ cạnh tranh, sức hút của chính nữ diễn viên...

Đầu tiên, việc hàng loạt nữ diễn viên thế hệ mới sở hữu ngoại hình trẻ trung đã “uy hiếp” trực tiếp tới con đường hoạt động nghệ thuật của Moon Chae Won. Moon Chae Won vốn nổi tiếng với những vai diễn ngây thơ, sở hữu giọng nói dịu dàng. Nhưng giờ đây, nhiều gương mặt trẻ có thể thành công khắc họa những nhân vật dạng này trên màn ảnh, khiến các nhà sản xuất không còn ưu ái nữ minh tinh họ Moon như trước nữa.

Bên cạnh đó, tuy Moon Chae Won nổi tiếng tại Hàn qua loạt phim truyền hình ăn khách, nhưng cô lại chưa từng bật lên hàng ngũ những sao nữ hot của làn sóng Hallyu ở nước ngoài giống với các đồng nghiệp cùng trang lứa như Park Min Young, Lee Da Hae... Từ đây, Moon Chae Won - người hiện tại có độ nhận diện không thuộc hàng cao chót vót ở thị trường nước ngoài - sẽ bị nhiều nhà sản xuất loại ra khỏi tầm ngắm.

Ngoài ra, theo lời giám đốc đến từ một công ty quản lý diễn viên, mối quan hệ của Moon Chae Won với giới truyền thông cũng tác động tới sự nghiệp nữ diễn viên ở thời điểm hiện tại: “Việc Moon Chae Won thiếu đi cách tiếp cận thân thiện với giới truyền thông đã góp phần khiến sự nghiệp cô ấy bị ‘đóng băng’ lâu như vậy”. Cuối cùng, tin đồn bố Moon Chae Won dính dáng tới vụ lừa đảo rộ lên hồi tháng 7/2024 cũng được cho là đã tác động tiêu cực tới sự nghiệp của nữ minh tinh.

Ồn ào từ người thân cũng gây ảnh hưởng ít nhiều lên sự nghiệp nữ diễn viên. Ảnh: Naver

Nguồn: Celuvmedia