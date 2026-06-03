Kho vàng của Khánh Thi - Phan Hiển

Sau nhiều năm cống hiến, Khánh Thi và Phan Hiển "flex" kho vàng khiến ai cũng phải trầm trồ.

Nhắc đến Khánh Thi - Phan Hiển, nhiều người sẽ nhớ ngay đến chuyện tình cô - trò từng gây không ít tranh luận trong dư luận. Sau hơn một thập kỷ đồng hành, cặp đôi giờ đây đã trở thành hình mẫu gia đình hạnh phúc của showbiz Việt với ba nhóc tỳ đáng yêu, sự nghiệp vững vàng và một cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Khánh Thi là "con nhà nòi" khi có bố mẹ đều là nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Chính trị. Từ năm 7 tuổi, Khánh Thi đã tiếp cận với bộ môn múa và có hành trình phát triển trở thành vũ công chuyên nghiệp. Đến năm 2000, Khánh Thi kết hợp bạn nhảy với Chí Anh ở bộ môn dancesport. Một số giải thưởng mà nữ kiện tướng dancesport này đạt được như: 3 lần vô địch quốc gia, top 10 giải vô địch châu Á, top thứ 4 SEA Games 24.

Khánh Thi là nữ kiện tướng dancesport, sở hữu kho thành tích đáng nể cho khiêu vũ Việt Nam

Sau khi thành công với 2 HCV Đại hội thể thao trong nhà Châu Á, cô tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu. Kể từ đây, cô chú tâm vào kinh doanh, làm huấn luyện viên đào tạo các tài năng trẻ, đồng thời thử sức mình với vai trò ca sĩ, diễn viên.

Năm 2009, Khánh Thi vào Sài Gòn lập nghiệp và đã mở CLB khiêu vũ thể thao mang tên mình. Một trong những học trò xuất sắc của Khánh Thi không ai khác chính là Phan Hiển. Cô từng dìu dắt và cùng Phan Hiển thi đấu. Sau này, Khánh Thi mới lui dần về hậu trường, tìm kiếm bạn nhảy hợp ý nhất để cùng Phan Hiển thi đấu từ trong đến ngoài nước.

Nam kiện tướng cùng các bạn nhảy liên tục thống trị các giải vô địch quốc gia, đồng thời mang về hàng trăm huy chương tại các đấu trường khu vực và quốc tế. Anh được đánh giá là một trong những vận động viên Latin xuất sắc nhất của dancesport Việt Nam nhờ kỹ thuật vững vàng, phong cách trình diễn giàu năng lượng và khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng.

Không chỉ tỏa sáng trên sàn đấu, Phan Hiển còn góp phần đưa dancesport đến gần hơn với công chúng. Ông xã Khánh Thi thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình, sự kiện giải trí và các hoạt động quảng bá bộ môn, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của làng khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Kho vàng thành tích của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển

Dấu mốc đáng nhớ nhất trong những năm gần đây đến vào năm 2025, khi Phan Hiển cùng bạn nhảy Đặng Thu Hương làm nên lịch sử cho thể thao nước nhà. Tại Giải Vô địch Thế giới Show Dance Latin do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức tại Mỹ, bộ đôi xuất sắc giành huy chương đồng. Thành tích này càng trở nên đặc biệt bởi đây là nội dung không phải sở trường của cả hai, trong khi các đối thủ đều đến từ những cường quốc dancesport hàng đầu thế giới.

Chiến tích mang ý nghĩa lịch sử ấy không chỉ khẳng định vị thế của dancesport Việt Nam trên bản đồ quốc tế mà còn mang về vinh dự lớn cho những người trong cuộc. Khánh Thi đã xúc động chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc cô, Phan Hiển và Đặng Thu Hương cùng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của bộ ba trong hành trình chinh phục đấu trường thế giới và đóng góp cho thể thao Việt Nam.

Khánh Thi với vai trò HLV cùng Phan Hiển - Đặng Thu Hương được ghi nhận và vinh danh

Đằng sau bộ sưu tập huy chương, cúp vàng và những danh hiệu danh giá là một hành trình không hề dễ dàng. Để chạm tới đỉnh cao của dancesport Việt Nam, Phan Hiển đã trải qua nhiều năm thi đấu với cường độ khắc nghiệt, liên tục đối mặt áp lực thành tích, chấn thương và cả những tranh luận từ dư luận. Không phải lúc nào con đường của anh cũng trải đầy hoa hồng.

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông xã Khánh Thi từng khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ đã không ít lần nghĩ đến chuyện giải nghệ. Có những giai đoạn áp lực đè nặng đến mức anh cảm thấy muốn dừng lại, khép lại hành trình thi đấu đỉnh cao.

Phan Hiển cho biết chuyện giải nghệ không chỉ xuất hiện thoáng qua trong suy nghĩ. Anh từng nghiêm túc đề nghị, xin phép và thậm chí viết đơn gửi huấn luyện viên để được dừng thi đấu. Phan Hiển bộc bạch: "Thật ra Hiển đã nhiều lần nghĩ đến chuyện dừng thi đấu. Không phải chỉ một lần mà là nhiều lần, mình từng đề nghị, từng xin phép và thậm chí viết đơn gửi huấn luyện viên, nhưng lần nào cũng không được chấp thuận. Đến bây giờ thì mình đã thi đấu tròn 16 năm. Nhìn lại quãng đường đó, mình cũng không nghĩ mình đi được dài như vậy".

Mỗi khi Phan Hiển đưa ra quyết định dừng thi đấu thì người giữ anh ở lại với sàn diễn không ai khác chính là Khánh Thi - vừa là huấn luyện viên, vừa là bạn đời. Mỗi lần Phan Hiển bày tỏ ý định rút lui, cô đều động viên và thuyết phục anh tiếp tục. Theo Khánh Thi, khiêu vũ thể thao Việt Nam vẫn chưa có thế hệ kế cận đủ vững để thay thế vị trí mà Phan Hiển đang đảm nhận.

Khánh Thi chia sẻ: "Mỗi lần Hiển muốn dừng lại, Thi đều động viên rất nhiều. Bởi thực tế là Việt Nam mình vẫn chưa có thế hệ kế cận đủ vững để tiếp nối những gì Hiển đang làm. Không chỉ mình, mà nhiều người trong nghề cũng từng nói với Hiển rằng bạn ấy sinh ra là để nhảy múa, nếu có tài năng mà không tiếp tục phát huy thì sẽ rất phí. Mong muốn của Thi không chỉ là giữ Hiển ở lại với sàn đấu, mà là để tài năng của vận động viên Việt Nam có thể vươn xa hơn, để bạn bè quốc tế nhìn nhận rõ hơn về khiêu vũ thể thao của Việt Nam. Chính những điều đó trở thành động lực để Hiển tiếp tục thi đấu đến ngày hôm nay".

Khánh Thi và Phan Hiển có sự nghiệp lẫn cuộc sống hôn nhân viên mãn

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