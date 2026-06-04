Mỹ nhân sinh quý tử cho thiếu gia tập đoàn nhang muỗi: Đã bí mật đăng ký kết hôn, được nhà chồng cho phép chuyển vào biệt thự view biển

Nữ diễn viên này đã kín đáo sinh con trai cho nửa kia thiếu gia vào tháng 7/2025.

Ngày 3/6, tờ Sohu đưa tin nữ diễn viên Dương Thái Ngọc được cho biết đã bí mật đăng ký kết hôn với thiếu gia Trương Hướng Vinh. Cặp đôi đón con trai đầu lòng chào đời vào tháng 7/2025.

Cách đây 2 ngày, Dương Thái Ngọc và chồng thiếu gia được trông thấy tay đan tay đi ăn tối cùng bạn bè của mỹ nhân sinh năm 1992. Theo các nguồn tin, Trương Hướng Vinh đang hộ tống Dương Thái Ngọc đi đóng phim truyền hình. Vì yêu chiều vợ, thiếu gia này còn chuyển công tác từ Phúc Kiến đến Bắc Kinh (Trung Quốc) và thuê 1 căn hộ hạng sang cách phim trường của bà xã chỉ 15 phút lái xe để ở tạm.

Dương Thái Ngọc đã đăng ký kết hôn với Trương Hướng Vinh. Cô sinh con trai đầu lòng cho thiếu gia này vào tháng 7/2025. Ảnh: Sina.

Vợ chồng mỹ nhân 8X nắm nhau tình tứ trên phố. Ảnh: Sina.

Theo các nguồn tin trong giới, Dương Thái Ngọc đã được Trương Hướng Vinh "dọn đường" làm dâu hào môn. Sau gần 6 tháng chứng minh tình cảm chân thành, không đến với Trương Hướng Vinh vì tiền tài, cô được nhà chồng chấp thuận, cho phép đưa con về nội và chuyển vào căn biệt thự rộng lớn, có view hướng biển ở Phúc Kiến (Trung Quốc) sống cùng ông bà, cha mẹ và anh chị em của Trương Hướng Vinh.

Em gái của Trương Hướng Vinh cũng đã đăng ảnh đại gia đình có mặt Dương Thái Ngọc lên mạng để chúc mừng nhà có thêm thành viên mới. Trước đó, trong đêm giao thừa (16/2), nữ diễn viên chia sẻ ảnh đón Tết ở nhà chồng, với bàn tiệc thịnh soạn ngày cuối năm. Trong văn hóa của người Mân Nam (Trung Quốc), việc con dâu mới ngồi ăn cùng cha mẹ chồng trong bữa cơm giao thừa năm đầu tiên được xem là dấu hiệu cho thấy cô đã thực sự được công nhận là thành viên thuộc nhà chồng.

Minh tinh Cbiz cùng chồng thiếu gia, mẹ chồng và em chồng. Ảnh: Sina.

Dương Thái Ngọc và Trương Hướng Vinh quen nhau tại 1 sự kiện đấu giá từ thiện ở Hạ Môn (Trung Quốc) vào cuối năm 2024. Mối quan hệ tình cảm của họ tiến triển chớp nhoáng. Tháng 2/2025, họ bị paparazzi chụp được cảnh hôn nhau trên đường phố Thượng Hải (Trung Quốc) đúng ngày Valentine. Cùng ngày hôm đó, cả hai xuất hiện tại 1 bệnh viện sản khoa dành cho giới thượng lưu. Khi ấy, Dương Thái Ngọc mặc áo hoodie rộng, bụng đã nhô lên rõ rệt.

Giữa tháng 4/2025, "team qua đường" chụp được khoảnh khắc Dương Thái Ngọc lộ bụng bầu vượt mặt cùng bạn trai đi du lịch Nhật Bản. Đến ngày 3/5/2025, người đẹp đăng ảnh vòng 2 lấp ló như ngầm xác nhận tin vui với công chúng. Tháng 7 cùng năm, Dương Thái Ngọc sinh con đầu lòng ở Hong Kong (Trung Quốc). Cô ở cữ tại trung tâm chăm sóc sau sinh Saint Bella, với gói dịch vụ 380.000 HKD (1,25 tỷ đồng) cho 28 ngày. Trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc mẹ và bé 24/24 giờ, thực đơn do đầu bếp Michelin thiết kế và phòng nghỉ có view hướng toàn cảnh Vịnh Victoria.

Hiện tại, Dương Thái Ngọc có cuộc sống viên mãn, giàu sang khi trở thành dâu hào môn. Cô được chồng thiếu gia "cưng như trứng mỏng". Khi cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở Indonesia, Trương Hướng Vinh thuê riêng du thuyền có giá 750.000 NDT (2,7 tỷ đồng), dùng drone ghép tên tiếng Anh của Dương Thái Ngọc là "ORA" trên không trung để bày tỏ tình cảm với bà xã.

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2026, mỹ nhân 9X được Trương Hướng Vinh tặng nhẫn kim cương khủng. Tình cảm giữa diễn viên và ông xã thiếu gia cũng được nhiều người ngưỡng mộ. Tài khoản mạng xã hội của Trương Hướng Vinh chỉ theo dõi duy nhất Dương Thái Ngọc. Anh thường xuyên xuống bếp nấu ăn, tập yoga và tạo điều kiện cho vợ quay lại showbiz đóng phim.

Hiện tại, Dương Thái Ngọc có cuộc sống viên mãn, giàu sang khi trở thành dâu hào môn.

Tờ 163 cho biết chồng của Dương Thái Ngọc là cháu trai đời thứ 3 của chủ tịch tập đoàn Kim Lộc ở Phúc Kiến (Trung Quốc). Kim Lộc là doanh nghiệp đã thành lập được 44 năm, nổi tiếng với các sản phẩm nhang muỗi và thuốc diệt côn trùng. Doanh thu thường niên của tập đoàn Kim Lộc là hơn 8 tỷ NDT (hơn 31.000 tỷ đồng). Trương Hướng Vinh tốt nghiệp ngành Tài chính của Đại học Columbia, phụ trách mảng kinh doanh quốc tế của gia đình và sở hữu chiều cao 1m85, ngoại hình điển trai, sáng sủa.

Ngoại hình bảnh bao, điển trai và xuất thân danh giá của bạn trai Dương Thái Ngọc. Ảnh: Sohu.

Mỹ nhân 9X từng khiến cha nuôi tỷ phú của Lưu Diệc Phi say đắm

Trước khi yên bề gia thất bên Trương Hướng Vinh, Dương Thái Ngọc từng cặp kè tỷ phú Trần Kim Phi - cha nuôi của Lưu Diệc Phi từ năm 2015, bất chấp khoảng cách 30 tuổi. Mối tình này khiến Dương Thái Ngọc nhiều lần bị chỉ trích là kẻ hám tiền, mê hư danh, thực dụng, đào mỏ.

Năm 2021, Dương Thái Ngọc và Trần Kim Phi được tiết lộ đã đường ai nấy đi trong hòa bình, không tranh cãi hay kiện cáo. Cha nuôi của "thần tiên tỷ tỷ" là người bỏ Dương Thái Ngọc. Nguyên nhân là do nữ diễn viên liên tục ép cưới, trong khi Trần Kim Phi chỉ muốn yêu đương không ràng buộc. Trần Kim Phi có ý định trao quyền thừa kế khối tài sản hàng tỷ đô cho người con trai đang sống ở Mỹ. Vì vậy, ông không muốn cưới hỏi hay sinh con với Dương Thừa Ngọc để tránh xảy ra tranh chấp thừa kế về sau.

Dương Thái Ngọc từng có chuyện tình vướng nhiều điều tiếng với tỷ phú Trần Kim Phi - cha nuôi của Lưu Diệc Phi. Ảnh: Sina.

Khi chia tay, tỷ phú Trần Kim Phi đã đề nghị sang tên 1 ít tài sản cho Dương Thái Ngọc xem như phí bồi thường thanh xuân. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã từ chối. Ngay cả phần cổ phần mà trước đây Trần Kim Phi từng đầu tư vào studio để hỗ trợ Dương Thái Ngọc phát triển sự nghiệp, cô cũng chủ động quy đổi thành tiền mặt và hoàn trả lại cho tình cũ tỷ phú. Hành động này của Dương Thái Ngọc là để chứng minh cho dư luận thấy cô yêu Trần Kim Phi không phải vì tiền.

Dương Thái Ngọc từ chối nhận tài sản, đồng thời trả lại cổ phần đầu tư cho Trần Kim Phi sau khi cả hai đường ai nấy đi. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu