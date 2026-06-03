Khoảnh khắc của bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Lona Kiều Loan lan truyền khắp MXH.

Tối 3/6, Hương Giang tổ chức buổi tiệc cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và đối tác sau hành trình giành danh hiệu Á hậu 2 tại Miss Grand All Stars. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Tuy nhiên bên cạnh nhân vật chính, sự xuất hiện của Á hậu Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái cũng nhận được sự chú ý đặc biệt.

Theo ghi nhận tại bữa tiệc, Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái đều có mặt. Điều này không quá bất ngờ bởi cả hai đều có mối quan hệ thân thiết với Hương Giang. Nếu như Lona Kiều Loan là người em, người bạn của Hương Giang thì bác sĩ Chiêm Quốc Thái cũng có mối quan hệ công việc lâu năm với nàng hậu.

Dù xuất hiện trong cùng một không gian, cả hai không ngồi cạnh nhau hay có những tương tác quá công khai trong phần lớn thời gian diễn ra chương trình. Tuy nhiên, trong một vài khung hình, Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái được cho là có những lần vô tình "chạm mắt", hướng ánh nhìn về phía đối phương khiến dân tình không khỏi bàn tán.

Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái đồng loạt có mặt tại tiệc cảm ơn của Hương Giang

Tuy nhiên, chi tiết gây chú ý nhất lại diễn ra vào giữa chương trình. Sau khi được Hương Giang mời lên sân khấu nhận hoa cảm ơn, bác sĩ Chiêm Quốc Thái trở về vị trí ngồi của mình. Khi đi ngang khu vực Lona Kiều Loan đang ngồi, anh bất ngờ quay trở lại và trực tiếp tặng bó hoa trên tay cho nàng Á hậu.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của những người có mặt. Nếu như nhiều người bất ngờ trước hành động của bác sĩ Chiêm Quốc Thái thì phản ứng của Lona Kiều Loan lại càng khiến cư dân mạng tò mò hơn. Người đẹp thoải mái nhận hoa, nở nụ cười rạng rỡ và tương tác rất tự nhiên. Không có sự ngỡ ngàng hay lúng túng thường thấy khi nhận một món quà bất ngờ giữa đám đông.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái công khai tặng hoa cho Lona Kiều Loan (Nguồn: @starlightshowbiz)

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái công khai bước về phía Lona Kiều Loan để tặng cho cho cô

Chính điều này khiến nhiều người cho rằng đây không phải lần đầu tiên cả hai có những tương tác thân thiết như vậy. Dù chưa thể khẳng định bất kỳ điều gì về mối quan hệ hiện tại, nhưng màn tặng hoa công khai giữa sự kiện đông người được xem là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi cho thấy sự kết nối giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Lona Kiều Loan.

Hiện tại, cả hai vẫn chưa lên tiếng về những bàn tán xoay quanh mối quan hệ của mình. Tuy nhiên, chỉ riêng hành động tặng hoa giữa sự kiện của Hương Giang cũng đủ khiến cư dân mạng dành nhiều sự chú ý cho cả hai.

Trên trang cá nhân, Lona Kiều Loan thường xuyên khoe được tặng hoa vào những dịp đặc biệt

Mối quan hệ giữa Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Lona Kiều Loan là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019, Kiều Loan liên tục ghi điểm khi thử sức ở nhiều lĩnh vực: MC, ca sĩ, rapper, thậm chí còn gây bão tại King of Rap. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu chia sẻ về công việc, phong cách sống hiện đại, những chuyến đi và hình ảnh cuộc sống tiện nghi tại không gian sống cao cấp.

Sau khi có danh hiệu Á hậu, cô công khai can thiệp "dao kéo" để hoàn thiện ngoại hình, tìm kiếm cơ hội phát triển. Và bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái chính là người đã hỗ trợ, tư vấn cho Lona Kiều Loan. Sau đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong công việc lẫn những sự kiện giải trí, gặp gỡ bạn bè... Có thời gian Lona Kiều Loan ở ẩn, ít hoạt động showbiz hay mạng xã hội. Đến tháng 9/2024, trên mạng xã hội rộ tin Lona Kiều Loan đã bí mật sinh con đầu lòng. 1 năm sau đó, cô đăng ảnh được cho là tổ chức sinh nhật cho một bé trai.

Lona Kiều Loan được cho là đã bí mật sinh con trai đầu lòng

Cách đây không lâu, MXH lộ bức ảnh được cho là con trai của Lona Kiều Loan. Sau đó, cô yêu cầu người này gỡ hình ảnh xuống và ngưng bịa đặt thêm thông tin. Á hậu sinh năm 2000 khẳng định sẽ nhờ pháp luật vào cuộc nếu như hình ảnh này không được gỡ bỏ hoặc có hành động tiếp tục đăng tải. Trên TikTok cá nhân, Lona Kiều Loan hiện đang bật giới hạn quyền truy cập bình luận.

Khi đó, Lona Kiều Loan đã gửi tin nhắn có nội dung: "Em bé và trẻ con không có lỗi, ai sai hãy để người đó chịu, nếu không sai thì là hiểu lầm. Em không lên giọng, em chỉ làm đúng bổn phận của mình, nhờ chị gỡ những hình ảnh của bé K. xuống và ngưng bịa đặt những việc vớ vẩn thêm nữa. Những chuyện khác vô thưởng vô phạt thì người lớn không vấn đề gì, còn với con nít, nếu chị không gỡ bỏ hoặc còn đăng thêm các hình ảnh đã bị chế, với mục đích bôi nhọ danh dự thì em xin phép được nhờ phápluajat can dự. Em cảm ơn chị ạ".

Hiện tại, Lona Kiều Loan không hoạt động showbiz nhiều mà dành thời gian cho việc học tập. Cô đang theo học Y khoa tại Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Mỗi lần bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Lona Kiều Loan xuất hiện chung là gây bàn tán

Ảnh: FBNV